株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、お客さまに「dポイント」をよりあんしん・安全にご利用いただくため、「dポイントクラブアプリ」等におけるdポイントカード番号(15桁)の「アプリ専用番号」への切替と、お客さまのアプリ起動等を起点として「ポイント利用を一定時間のみ可能」とする「ポイント利用活性化方式」を、2026年7月1日（予定）から提供開始します。

2015年12月1日の「dポイント」サービス開始以降、ドコモはお客さまによりあんしん・安全にdポイントをご利用いただくために、2019年3月27日（水）からの「利用上限設定機能」、2023年6月27日（火）からの「一律の利用上限設定」等を提供・実施すると共に、不正利用監視および検知強化を行ってまいりました。

この度、さらなる不正利用等のリスク低減と、お客さまの利便性向上のため、新たな取組みを導入します。

＜新たな取り組みの主な特長＞

１．アプリ専用のdポイントカード番号(15桁)への切替（番号切替）

これまで、一部のお客さまを除いて、プラスチックカードと各種アプリでは同一のdポイントカード番号が表示されていましたが、今後は「dポイント」「d払い(R)」などのドコモ公式アプリに表示される番号を「アプリ専用のカード番号」に変更いたします。これにより、アプリ専用番号に対して「ポイント利用活性化方式」のセキュリティ対策を実施することが可能となります。また、プラスチックカードでの利用とアプリでの利用の識別が可能となるため、アプリ利用のお客さまに独自のキャンペーンや施策を提供することが可能となります。なお、番号切替はシステム上で自動的に行われるため、お客さまによるお手続きは不要です。また、「アプリ専用番号」導入後も引き続きプラスチックカードはご利用になれます。

２．「ポイント利用活性化方式」の導入

ドコモ公式アプリにおいて、アプリ起動時または画面タップ操作時等から「5分間のみ」、dポイントの「つかう（利用）」が可能となる機能を導入します※1。5分が経過すると自動的に利用不可状態となるため、第三者が不正に入手したバーコード等からのポイント利用が出来なくなり、不正利用のリスクを大幅に低減します。なお、ポイントを「ためる（付与）」は、本機能の状態にかかわらず常時ご利用いただけます。

ドコモは、今後もdポイントにおける不正利用の監視体制強化や、段階的なセキュリティ強化の取り組みを推進し、お客さまの日常に寄り添うあんしん・安全なサービス提供に努めてまいります。

※1 ドコモ公式アプリに表示される番号を利用したdポイントの「つかう（利用）」が対象です。プラスチックカードでの利用や、ネット決済は本方式の対象外です。

* 「dポイント」「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。