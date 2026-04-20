【香川ファイブアローズ】《B3リーグ最多》2025-26シーズン ホームゲーム累計来場者数60,451名

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援いただき、誠にありがとうございます。



香川ファイブアローズ 2025-26シーズン ホームゲームの累計来場者数が60,451名となりました。

クラブ史上初の6万人越え、クラブ史上最多来場者数。 そして、2025-26シーズン B3リーグで6万人を達成したクラブは、香川ファイブアローズだけとなり、B3リーグ内で 最多来場者数となりました。



これも 皆様方のおかげです。深く感謝申し上げます。



お一人お一人のご来場と【黄×炎】が、クラブの大きな力となります。



プレーオフ優勝に向けて、バスケの感動と熱狂を皆さまと一緒に体感できるよう戦って参ります。

引き続き、一緒に戦ってください！



ご来場を心よりお待ちしております。