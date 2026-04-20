【HARE株式会社】がHR支援する朝日不動産が、「マイナビ・日経2027年卒大学生就職人気企業ランキング（北陸エリア）」において初のランクイン～地方企業を「選ばれる企業」に変える、採用ブランディング～

HARE株式会社

HARE株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：早川 豪）がHR支援する 朝日不動産株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役：石橋 正好）は、株式会社マイナビと株式会社日本経済新聞社が共同で実施した「マイナビ・日経2027年卒大学生就職人気企業ランキング（北陸エリア）」において、第21位を獲得しました(2026年4月20日発表)。

《 本取り組みについて 》

朝日不動産株式会社とHARE株式会社は、2024年度より新卒採用領域における包括的なHR支援を開始しました。

本取り組みでは、「採用ブランディングの再構築」「学生エンゲージメントの最大化」「デジタルを活用した母集団形成」の3軸を中心に、戦略設計から実行までを伴走型で推進しています。

具体的には、

１．採用ペルソナの再設計とエントリーフロー最適化

２．自社採用サイト・マイナビページ・SNSの統一ブランディング構築

３．クリエイティブ改善によるクリック率・滞在時間の向上

４．合同説明会動員施策（採用マーケティング）によるアクセス拡大

といった施策を総合的に展開。

その結果、「マイナビ・日経2027年卒大学生就職人気企業ランキング（北陸エリア）」において初のランクインを獲得しました。

本成果は、単なる露出強化にとどまらず、学生との接点の質を高め、企業理解・共感度を醸成する「採用ブランディング」の成功事例として位置づけられます。

HAREでは今後も、地域企業の魅力を最大化するHR×マーケティング支援を全国で展開してまいります。

《 HARE株式会社のコメント 》

朝日不動産株式会社の新卒採用支援をする中で、「マイナビ・日経2027年卒大学生就職人気企業ランキング（北陸エリア）」においてランクインしたことを心から光栄に思います。

HAREでは今後も、地域企業の魅力を最大化するHR×マーケティング支援を全国で展開し、「選ばれる企業づくり」に貢献してまいります。

《 会社概要 朝日不動産株式会社》

会社名：朝日不動産株式会社

代表者：代表取締役社長 石橋 正好

所在地：富山県富山市今泉西部町3番地9

設立日：1968年

採用サイト：https://recruit.asahi.ac/

マイナビサイト：https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp94424/outline.html

《 会社概要 HARE株式会社》

会社名：HARE株式会社

代表者：代表取締役 早川豪

所在地：福岡県福岡市博多区上川端町3-6-802

設立日：2024年

コーポレートサイト：https://hare-corp.com/



