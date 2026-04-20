【野菜に関する調査】野菜を使った料理を毎日食べる人は6割強。好きな野菜は「キャベツ」「タマネギ」「ジャガイモ」「トマト」「ダイコン」などが上位

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■野菜を使った料理を毎日食べる人は6割強。野菜を摂取する人の理由は「栄養バランスを整える」が6割弱

■好きな野菜は「キャベツ」「タマネギ」「ジャガイモ」「トマト」「ダイコン」などが上位。野菜が嫌いな層の、好きな野菜上位は「ジャガイモ」「サツマイモ」「トウモロコシ」など

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、7回目となる『野菜』に関するインターネット調査を2026年3月1日～7日に実施しました。

野菜の摂取状況や好き・嫌いな野菜、自由記述にて摂取時に気をつけていることなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1767_1_d0f377ad6230c313070e9d59f9037e45.jpg?v=202604210350 ]◆野菜の嗜好度

野菜が好きな人は、「好き」「やや好き」を合わせて8割強です。

「好き」と回答した人は、女性では60～70代で7割を超える一方、10・20代では4割弱と年代差が大きくなっています。男性では10～50代で4割前後、70代では6割弱です。

◆野菜を使った料理を食べる頻度

野菜を使った料理を毎日食べる人は6割強です。

女性60～70代では8割前後と高く、男性10～30代や女性10・20代では各4割強と低くなっています。

◆野菜の摂取方法

野菜の摂取方法は（複数回答）、「生野菜、サラダ」が81.7％です。「炒め物」が66.6％、「汁物」が54.3％となっています。

「煮物」「煮込み料理」「汁物」などをはじめ、女性や高年代層で比率が高いものが多い傾向です。

◆野菜の摂取理由

野菜を摂取する人の理由は（複数回答）、「栄養バランスを整える」が57.7％、「食物繊維が豊富」が54.5％、「おいしい」が52.4％です。

女性で比率が高いものが多く、「おいしい」「野菜が好き」は男女差が大きくなっています。

野菜が『好き』と回答した層では「おいしい」が1位、野菜が嫌いな層では「栄養バランスを整える」「健康のため」が上位2位となっています。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆好きな野菜

好きな野菜は（複数回答）、「キャベツ」「タマネギ」「ジャガイモ」「トマト」「ダイコン」などが上位です。女性で比率が高いものが多く、特に「カボチャ」「サツマイモ」「ブロッコリー」「レンコン」は男女差が大きくなっています。

男性は、いずれの年代も「キャベツ」が1位です。女性は、10～40代では「サツマイモ」が1位となっています（10・20代は「トマト」と同率）。

野菜が嫌いな層の、好きな野菜上位は「サツマイモ」「ジャガイモ」「トウモロコシ」などです。

※グラフの続きや時系列推移など、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆嫌いな野菜

嫌いな野菜がある人は5割です。

嫌いな野菜は（複数回答）、「ゴーヤー」「セロリ」が各2割強、「シュンギク」が11.2％です。

これら上位項目は、女性10・20代で比率がやや高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆野菜摂取時に気をつけていること、こだわっていること（全4,736件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1767_2_754aacf465ade7793b27c758bc0ad065.jpg?v=202604210350 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1767_3_18ec2ffc51d883923d0b10db8f88cfa6.jpg?v=202604210350 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。