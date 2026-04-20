横浜・みなとみらいの大型フェス「CENTRAL」にて車内エンタテインメント体験用のEVを展示

Moplus株式会社

Moplus 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：柳瀬賢、同 COO：莊司茂雄）は、4月3日（金）から4月5日（日）に横浜・みなとみらい地区で実施された「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」（以下CENTRAL）において、「S.RIDE エンタテインメント・モビリティ構想」を掲げるS.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本洋平）の概念実証（PoC）に協力し、車内エンタテインメント体験用にバン型EVを提供・展示しました。

【展示内容】

Moplusは自動運転技術を活用したモビリティサービスなど、地域に根差した車両・サービスの提供を進めてまいりました。そのなかで、移動の効率化に加えて、将来的な自動運転社会も見据え、移動時間そのものを充実させる新たなモビリティ体験の創出を目指しています。

この度、移動空間を新たなエンタテインメント空間へとアップデートする次世代モビリティ構想を掲げるS.RIDEの理念に賛同し、同社がCENTRALで実施する概念実証（PoC）に車両を提供しました。同車両は、車内空間の活用性・カスタマイズ性の高い10人乗りEVです。本PoCでは、ソニーの空間再現ディスプレイ（裸眼3D映像）や立体音響などのイマーシブ体験を実現する技術を統合した完全没入型のエンタテインメント体験が、バン型EVの車両内で提供されました。臨港パーク内に車両を静態展示し、来場者の皆様に実際にご体験いただくことで、受容性の検証に協力いたしました。

【イベントの様子】

当日は多くの方に足を運んでいただき、新しい車内エンタテインメント体験をご体験いただくことができました。

当日の画像 （関係者試乗の様子）

【イベント概要】

実施場所：横浜・みなとみらい地区（臨港パーク内）

実施期間：2026年4月3日（金）～4月５日（日）

【関連ニュース】

S.RIDE、自動運転と車内エンタメを掛け合わせた新たな移動価値の創出に向けてMoplusと連携(https://www.sride.jp/jp/news/20260330/)

※本PoCではソニーグループの技術や知見をもとに、車内エンタテインメント体験が提供されています。

【Moplus 株式会社WEBサイト】

https://moplus.co.jp