はなさく生命、日経トレンディ5月号「保険大賞2026」においてはなさく医療が優秀賞を受賞

はなさく生命保険株式会社

はなさく生命保険株式会社（代表取締役社長：山根隆男、以下「当社」）は、このたび日経トレンディ2026年5月号「保険大賞2026」において、はなさく医療（正式名称：医療終身保険（無解約払戻金型）（23））が医療保険部門で優秀賞を受賞したことをお知らせします。

当社は2026年2月にはなさく医療を改定し、高額になり得るがんの自由診療等の費用を通算1億円まで保障することで、最適な治療の選択をサポートする「特定自費診療特約」を新設するとともに、骨折等の身近なリスクに備える保障を充実させる等の改定を行っています。

このたびの優秀賞受賞にあたっては、商品内容と保険料水準のバランスに加え、保障・特約の選択肢の豊富さ等を評価いただきました。

当社は、今後も社会環境やライフスタイルの変化を捉え、お客様の多様なニーズにお応えする魅力的な商品・サービスの提供に努めてまいります。

「日経トレンディ認定・保険大賞」について

日経トレンディ編集部が、有識者への取材や保険商品の仕様比較を通じて、主な保険を分野別に評価。

その年に最もメリットが大きいと判断した保険商品1つを「大賞」に、それに次ぐ商品を「優秀賞」に認定している。