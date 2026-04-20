【放送日決定】『REVENGE HOUSE（リベンジハウス）』　　　2026年5月14日（木）20:30～

株式会社サムライパートナーズ

株式会社サムライパートナーズ（本社：東京都千代田区／代表取締役CEO 入江 巨之）は、本格リアリティーショー『REVENGE HOUSE（リベンジハウス）』の初回配信日が2026年5月14日（木）20:30に決定したことをお知らせいたします。YouTube「ReBIAN-リビアン-」チャンネルにて配信を開始し、以降毎週木曜日20:30に最新話を公開してまいります。最新の配信状況や詳細については、順次公式SNSにてお知らせいたします。

本番組はアンバサダーのみゆう・Rちゃんが太鼓判を押す作品です。収録を終えたみゆうは「思ったより面白い、見どころ満載！」と語り、Rちゃんも「面白すぎて毎回ワクワクしながら臨んだ」と振り返っています。

番組概要

容姿にコンプレックスを持つ男女6名が一つ屋根の下に集まり共同生活を始め、整形によるコンプレックスの克服とリベンジを目指す様子を描きます。外見を変えることで人は本当に幸せになれるのか。ルッキズム（外見至上主義）と真っ向から向き合う、新時代の人間再生リアリティーショーです。

プロジェクトオーナー■ 山川雅之（やまかわ まさゆき）医師

1993年に聖心美容外科クリニックを開設後、THE CLINICを設立。再生医療関連事業を展開するセルソース株式会社

代表取締役社長CEOを務める現役医師にして上場企業経営者。

美容整形界を牽引するカリスマドクターであり、

確かな技術と実績で医療の未来を切り拓くリーダー。

番組アンバサダー■ みゆう

元人気キャバクラ嬢として多くの女性から支持を集め、現在はインフルエンサーとして活躍。スタジオコメンテーターとして参戦。

YouTube：https://www.youtube.com/@miyuchannel1108

Instagram：https://instagram.com/miyu_a1108

X（旧Twitter）：https://twitter.com/miyu_a1108

■ Rちゃん

美容整形に関する深い知識とリアルな発信で注目を集めるインフルエンサー。自身の整形経験をもとに、参加者に寄り添うスタジオコメンテーターとして参戦。

YouTube：https://www.youtube.com/@rchaaaan

Instagram：https://www.instagram.com/riuakari

X（旧Twitter）：https://twitter.com/akriiiii4

※その他豪華ゲストが出演予定

■『Nontitle』とは

起業を志す若者たちが3か月間共同生活を送りながら事業を立ち上げる、起業リアリティーショー。

2022年4月の公開以来、累計再生数1億回以上を突破。

ビジネスに向き合う視聴者から圧倒的な支持を集めている。

YouTube：https://www.youtube.com/@nontitle8964

主題歌・エンディング

楽曲担当：のんぴー（シンガーソングライター）

主題歌：New Way ／ エンディング：オレダノミ

2001年生まれ。路上ライブに数百人を集める次世代アーティスト。ドラマ主題歌への抜擢や著名アーティストとの共作など、活躍の幅を急速に広げている。飾り気のない等身大の歌詞と魂を揺さぶる歌声で、若者を中心に多くの支持を集めている。

公式サイト：https://www.nonpyofficialsite.com/

ReBIAN-リビアン-チャンネルとは

「美容医療の真実を、もっと面白く」をコンセプトに、トップYouTuberヒカル氏と

美容外科の第一人者・山川雅之医師がタッグを組み設立したチャンネル。確かな技術と実績を持つ

ドクターたちのリアルをお届けし、視聴者が正しい選択をするための情報を提供します。

2024年12月3日開設。チャンネル登録者数1.47万人。

ReBIANチャンネル代表作：『あなたの整形費用全額もちます』

配信情報

■ お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91904/table/46_1_88092fd104a4935613e11c4be369ad40.jpg?v=202604210251 ]

各種メディア様での番組ご紹介、本番組への取材については随時お受けしております。

ご質問・取材のお申し込みは、下記までお問い合わせください。

メール：seikeibanngumi.renraku@gmail.com（広報担当）

〈企画〉

株式会社サムライパートナーズ

サムライパートナーズは、YouTube起点のコンテンツプロデュースを中核に、D2Cブランド事業、リアルイベントIP事業を展開する「マーケティング×エンターテインメント」カンパニーです。「世界基準の“仕掛け”で日本を前進させる」をビジョンに掲げ、すべての事業に「ストーリー」を付加し、機能や価格だけでは動かない消費者の共感と熱狂を生み出すことを基本方針としています。トップインフルエンサーの影響力と企画力を掛け合わせ、再生数1億回超の番組『Nontitle』や大型音楽フェスティバルなど、デジタルとリアルを横断して日本経済を動かすビッグコンテンツを多数創出しています。

会社名：株式会社サムライパートナーズ

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング 9F

代表取締役CEO：入江 巨之

設立年月日：2007年8月

HP：https://www.samurai-partners.jp/