【配車を止めない！スキマ時間の監査対策】安全教育システム「グッドラーニング！」が東京ビックサイト「運輸安全・物流DX EXPO 2026」に出展します！
株式会社キャブステーション
事前登録はこちら【無料】 :
https://www.truckexpo.jp/2026/
・「法定教育の時間は確保したいが、配車は止められない…」
「グッドラーニング！」詳細はこちら :
https://promote.good-learning.jp/
5/27(水)～29(金)東京ビックサイトで開催される「運輸安全・物流DX EXPO」に安全教育システム「グッドラーニング！」が出展いたします！
本イベントは現場で即戦力となるソリューションが集結。
事前登録で来場無料！皆様のご来場お待ちしております！
事前登録はこちら【無料】 :
https://www.truckexpo.jp/2026/
【配車を止めない！監査対策のDX化をブースで体験】
私たち「グッドラーニング！」のブースの目玉は、スマホで完結する「一般指導監督12項目」や「初任運転者講習」のデモンストレーション！ 特に、進捗確認から教育記録簿の自動作成までを一気通貫で行う【管理機能】は、監査対策の負担を劇的に減らす自信作です！
・「法定教育の時間は確保したいが、配車は止められない…」
・「教育記録簿の作成や進捗管理、もっと楽にならないか？」
そんな現場のお悩みを解決するヒントが、ここにあります！
「いつものスマホ」が、確実な安全教育の証明に変わる。
その新しいスタンダードを、ぜひ実際の画面でご体験ください！
「グッドラーニング！」詳細はこちら :
https://promote.good-learning.jp/
【イベント概要】
名称：運輸安全・物流DX EXPO 2026
開催会期：2026年5月27日（水）～29日（金） 10:00～18:00(最終日は17:00終了)
会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール
URL：https://www.truckexpo.jp/2026/
主催：株式会社リックテレコム
【グッドラーニング！の概要】
運営会社：株式会社キャブステーション
URL ： https://promote.good-learning.jp/
E-MAIL：icts01@cab-station.com
本プレスリリースの問い合わせ：鈴木(直通070-1480-8832)