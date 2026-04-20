【配車を止めない！スキマ時間の監査対策】安全教育システム「グッドラーニング！」が東京ビックサイト「運輸安全・物流DX EXPO 2026」に出展します！

株式会社キャブステーション

5/27(水)～29(金)東京ビックサイトで開催される「運輸安全・物流DX EXPO」に安全教育システム「グッドラーニング！」が出展いたします！

本イベントは現場で即戦力となるソリューションが集結。

事前登録で来場無料！皆様のご来場お待ちしております！

【配車を止めない！監査対策のDX化をブースで体験】

事前登録はこちら【無料】 :https://www.truckexpo.jp/2026/

私たち「グッドラーニング！」のブースの目玉は、スマホで完結する「一般指導監督12項目」や「初任運転者講習」のデモンストレーション！ 特に、進捗確認から教育記録簿の自動作成までを一気通貫で行う【管理機能】は、監査対策の負担を劇的に減らす自信作です！

・「法定教育の時間は確保したいが、配車は止められない…」

・「教育記録簿の作成や進捗管理、もっと楽にならないか？」

そんな現場のお悩みを解決するヒントが、ここにあります！



「いつものスマホ」が、確実な安全教育の証明に変わる。

その新しいスタンダードを、ぜひ実際の画面でご体験ください！

「グッドラーニング！」詳細はこちら :https://promote.good-learning.jp/

【イベント概要】

名称：運輸安全・物流DX EXPO 2026

開催会期：2026年5月27日（水）～29日（金） 10:00～18:00(最終日は17:00終了)

会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール

URL：https://www.truckexpo.jp/2026/

主催：株式会社リックテレコム



【グッドラーニング！の概要】

運営会社：株式会社キャブステーション

URL ： https://promote.good-learning.jp/

E-MAIL：icts01@cab-station.com

本プレスリリースの問い合わせ：鈴木(直通070-1480-8832)