CHINAPLAS 2026: BASF、より持続可能なイノベーションと共創に向けて、お客様とともに#OurPlasticsJourneyを推進

BASFジャパン株式会社- BASF出展： CHINAPLAS 2026、上海国家会展中心（National Exhibition and Convention Center, Shanghai）、ブース番号 7.2C41

中国 上海 - 2026年4月20日 - BASF（本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン）は、e-モビリティ、ロボティクス、フットウェア、そして高度な民生用・産業用用途などの急成長分野において性能主体のイノベーションと共創に注力しています。そして、お客様やパートナーの皆さんとともに#OurPlasticsJourneyを推進することで、中国およびアジア全域での存在感を強化しています。また、BASFは材料に関する専門知識、原料から製品までの一貫生産体制、そして強力な現地生産能力を活かし、お客様のグリーントランスフォーメーションを支援するとともに、ハイテクな自動化とグリーンエネルギーを通じて新たな質の高い生産力を可能にする、次世代用途への展開を進めています。

CHINAPLAS2026: BASF、より持続可能なイノベーションと共創に向けて、お客様とともに#OurPlasticsJourneyを推進

BASFパフォーマンスマテリアルズ事業本部アジア太平洋地域のシニア・バイスプレジデントであるアンディ・ポスルスウェイトは、次のように述べています。「この3年間にわたり、BASFはアジア全域で数多くの覚書（MoU）を締結してきました。その多くは、新興分野向けの先進的な材料ソリューションに焦点を当てたものです。このようなパートナーシップは、この地域に対する私たちの長期的コミットメントと、性能、サステナビリティ、そして共創を融合させるという戦略を反映するものであり、ここ数年の中国市場における当社の力強い成長を支えてきました。」

CHINAPLAS 2026にて、未来のソリューションを展示

CHINAPLAS 2026において、BASFは性能重視のアプローチを体現する革新的なソリューションと共創の成果を展示します。Welion New Energy Technology、Niber Technologies、Clarksといったパートナー企業との協業により、高性能かつ持続可能な材料が、いかに新たなデザインの可能性を広げ、ユーザー体験を向上させ、新たな市場機会を切り拓くかを実証します。

#OurPlasticsJourney:性能・サステナビリティを考えた、設計から廃棄に至るまでの共創を実現

BASFの#OurPlasticsJourneyは、材料の設計や製造から使用、そして廃棄に至るまでのバリューチェーン全体において、性能、サステナビリティ、経済的実現可能性のバランスを取りながら、お客様を支援します。

2024年以降、お客様からの具体的なご要望に基づき、当社のサステナビリティ製品ポートフォリオは30～60%増加しました。

こうしたアプローチは、緊密な技術協力、迅速なプロトタイプ製作、そして持続可能な設計によって実現されています。アジア全域における現地生産、研究開発、技術力への継続的な投資により、迅速にイノベーションを実現し、中国のお客様と密接な関係を築くBASFの能力はさらに強化されています。

CHINAPLAS 2026にご来場のお客様は、同時に開催するイベントでもBASFの取り組みをご覧いただけます。

- #OurPlasticsJourney - 4月21日に開催する、主催者による「グリーン低炭素ソリューション」セッションで、BASFのElastollan(R) TPUを用いたMAKE-USE-RECYCLE（製造-使用-リサイクル）を紹介- 4月23日に開催する、主催者による「自動車用プラスチックソリューション」セッションで、冷却システム向けの高度なエンジニアリングプラスチックソリューションを紹介

CHINAPLAS 2026におけるBASFの詳細情報については、こちらをご覧ください:

https://chinaplas.basf.com/

※この資料はBASFが2026年4月20日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。

※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。

■BASFについて

BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約108,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2025年のBASFの売上高は約600億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報は https://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。