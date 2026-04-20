カプセルホテル「ナインアワーズ」 東京女子医科大学と連携した初の大学連携店舗「ナインアワーズ北新宿」を開業

株式会社ナインアワーズ

株式会社ナインアワーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：渡邊保之）は、カプセルホテル「ナインアワーズ」ブランドの新店舗として、「ナインアワーズ北新宿」（東京都新宿区百人町）を2026年6月に開業いたします。

当社はこれまで、宿泊者の睡眠を計測・解析するサービス「9h sleep checkup」を展開し、宿泊という日常的な体験を通じて、睡眠の可視化と新たな宿泊価値の創出に取り組んでまいりました。

このたび開業する「ナインアワーズ北新宿」では、その取り組みをさらに発展させる形で、初の試みとなる大学連携スペースを設置いたします。東京女子医科大学（所在地：東京都新宿区、学長：三谷昌平）と連携し、睡眠や健康、東洋医学に関する知見を活かしながら、宿泊者が自身のコンディションを知り、より良い休息や生活習慣の見つめ直すきっかけとなる場としての提供を目指します。

ナインアワーズは今後も、大学連携店舗の取り組みを強化し、睡眠を起点とした新たな価値創出に取り組んでまいります。

「ナインアワーズ北新宿」の特長

1. 大学連携の取り組み

「ナインアワーズ北新宿」では、東京女子医科大学と連携し、 睡眠と健康に関わる各専門分野の医師・研究者とともに取り組む大学連携スペースを設置いたします。連携先は以下のとおりです。

- 東京女子医科大学メディカルAIセンター（センター長：正宗賢）- 東京女子医科大学附属東洋医学研究所（教授：木村容子）- 東京女子医科大学病院総合診療科（教授：竹村洋典）- 東京女子医科大学病院脳神経内科（教授：飯嶋睦）- 東京女子医科大学病院睡眠科（准教授：関口治樹）

本スペースには、体成分分析装置（InBody）や自動血圧計（オムロン）などの測定機器を設置し、宿泊者が自身の身体状態や健康指標に関するデータを取得できる環境を整備します。加えて大学との連携のもと、医療機器を用いた簡易的な測定や確認を実施し、睡眠データと合わせて、宿泊者が自身の体調や生活習慣を見直すきっかけの提供を目指します。

必要に応じて、同大学の専門的・医学的な知見に基づく情報提供や、次のステップにつながる案内も想定しています。

また、同大学および関係する医療機関・クリニックとも連携し、宿泊者が自身の状態について理解を深めたうえで、専門的な相談や情報提供につながるような仕組みを創出します。

本店舗の運営を通じて、健康や都市型ライフスタイルに関する知見が交わる場となることを目指し、睡眠を起点とした新たな取り組みを企画してまいります。

体成分分析装置（InBody）設置機器イメージ

2. メーカー企業とのコラボレーション（予定）

「ナインアワーズ北新宿」では、睡眠環境や滞在体験のさらなる向上を目的として、食品・健康・スポーツ・ウェルビーイング分野を中心とした、睡眠を軸に取り組みを進めるメーカー企業とのコラボレーションを通じて新たな取り組みを進めています。

国内外からさまざまな背景を持つ利用者が集まる新宿エリアの特性を活かし、メーカー各社の技術やプロダクトを取り入れながら、宿泊者一人ひとりの滞在体験をより快適で質の高いものにしていくことを目指しています。

現在、複数のメーカー企業と具体的な取り組み内容について協議を進めており、内容が固まり次第、順次発表してまいります。

3. スリーピングポッド（スリープチェックアップ）

「ナインアワーズ北新宿」では、ブランドの象徴である独自設計のスリープポッドを導入しています。

ミニマルな空間設計により外部刺激を抑え、短時間でも質の高い休息を得られる環境を提供します。

また、カプセル内に設置された赤外線カメラ・集音マイク・体動センサーを用い、睡眠中の状態を非接触で取得し、独自のソフトウェアで解析する睡眠解析サービス「9h sleep checkup」を展開しています。

360度身体を包み込むスリープポッドならではの空間設計により、睡眠時に装着する器具を必要とせず、宿泊という日常的な体験の中で自然に睡眠データを取得できる点が特長です。

快適な休息空間であると同時に、睡眠の可視化・研究を支える基盤としても機能しています。

ナインアワーズについて

ナインアワーズは、「Sleep, by Design」を掲げ、眠りをデザインするスリープテック企業です。 全国の主要都市でカプセルホテルを展開し、ミニマルで機能的な空間設計とテクノロジーを活用した新たな宿泊価値の創出を進めています。

ホテル基本情報

施設名称：ナインアワーズ北新宿

（英名：nine hours Shinjuku-North）

開業日：2026年6月15日（月）15:00

部屋数：206室

所在地：〒169-0073 東京都新宿区百人町1丁目4-15

アクセス：JR山手線「新大久保駅」徒歩2分

運営：株式会社ナインアワーズ

URL：https://ninehours.co.jp/shinjuku-north

ナインアワーズ 会社概要

会社名：株式会社ナインアワーズ

代表者：代表取締役CEO 渡邊 保之

本社所在地：東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル8階

事業内容：スリープテック事業、ホテル事業

URL：https://ninehours.co.jp

プレスリリースPDFデータ

日本語

https://prtimes.jp/a/?f=d23703-63-da7cc5ce437f9fc9db46399db36b02e1.pdf

英語

https://prtimes.jp/a/?f=d23703-63-d0022dbc8a4579f92fb0c7e2ca4c1124.pdf

本件に関するお問い合わせ

ナインアワーズ

Email：info@ninehours.co.jp

東京女子医科大学メディカルAIセンター

Email：mac.aa@twmu.ac.jp

東京女子医科大学附属東洋医学研究所

Email : ikyoku.bd@twmu.ac.jp