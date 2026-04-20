渋谷ヒカリエ　2025年度売上高 256億超え、3年連続で過去最高を更新

東急株式会社（渋谷ヒカリエ）

渋谷駅東口直結の高層複合施設「渋谷ヒカリエ」（東京都渋谷区、総支配人 土佐林祐輔）は、2025年度（2025年4月～2026年3月）の売上高が256億3,466万円（前年度比101.1%）となり、3年連続で過去最高売上高を更新しました。

2025年度は、高層複合施設の強みを生かした全館施策が功を奏し、クリスマスプロモーション開始日には、“渋谷ヒカリエでしか購入することのできないクリスマス限定キャラクターのグッズ”（以下：グッズ）を求めるお客さまの並び列が150人超え、グッズの総売上高は2,000万円を超えるなど、過去最大の盛り上がりを見せました。商業ゾーンの中核である「渋谷ヒカリエ ShinQs（シンクス）」では、グッズ販売が好調でもあったファッション、ファッション雑貨、ライフスタイル雑貨を販売する2～4階フロアが年間を通して売り上げをけん引しました。

渋谷ヒカリエは、変化し続ける渋谷の街のシンボルタワーとして、「新たな価値を創造、発信していくプラットフォーム」 になることを目指して2012年4月26日に開業し、今年14周年を迎えます。今後もオフィス、商業、劇場をはじめとする文化施設など、多様な機能を掛け合わせることで、複合施設の枠を超え、街とつながり、人、モノ、情報の活発なコミュニケーションを生み出します。

クリスマスプロモーション初日の並び列渋谷ヒカリエ 外観

■ 年度別売上高

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43954/table/72_1_044a51a647454b3623ef67021fd60991.jpg?v=202604210251 ]

■ クリスマスプロモーション参考ウェブサイト：渋谷ヒカリエでしか会えない「HikariELF（ヒカリエルフ）」とは？白いふわふわの妖精 誕生秘話｜渋谷ヒカリエのストーリー｜PR TIMES STORY(https://prtimes.jp/story/detail/XBa9ANIPOKB)

渋谷ヒカリエ概要

地下3階～5階はフード・ビューティー・ファッションなど約230のショップが入る商業施設「ShinQs」ほか、6～11階は世界各国の料理が楽しめるカフェ&レストラン、8階はギャラリーやデザインの展示会などが開催されるクリエイティブスペース「8/」（はち）、9階はファッションショーやイベントなどを開催する「ヒカリエホール」、11階には1,972席を有するミュージカル劇場「東急シアターオーブ」が入り、17階以上にはオフィスも構える。地下4階から34階建ての渋谷駅東口直結の高層複合施設。

https://www.hikarie.jp/

※ 営業時間

ShinQs（地下3階～5階） 平日・土曜：11：00～21：00、日曜・祝日：11：00～20：00

カフェ＆レストラン（6階～11階） 11：00～23：00

※ 一部店舗により営業時間が異なります