月間3,000万人が利用する商品比較サービスを運営する「マイベスト」「RubyKaigi 2026」にPlatinumスポンサーとして協賛

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、2026年4月22日(水)から4月24日(金)の期間に北海道函館市で開催される「RubyKaigi 2026」にPlatinumスポンサーとして協賛いたします。ブース出展の他、4月23日（木）に経理AIエージェント「TOKIUM」を提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM社」）と共同でDrinkupイベントも開催いたします。

- 背景

マイベストは、月間3,000万人以上が利用する商品比較サービスを運営しています。プロダクトのバックエンドにはRubyを採用し、サービスの成長を支える中核技術として日々活用しています。昨年に続き「RubyKaigi 2026」への協賛を決定したのは、長年にわたりRubyコミュニティに支えられてきた企業として、その発展に継続して貢献したいと考えているためです。あわせて、現在拡大を続けるエンジニア組織において、Rubyを愛し、技術の力で事業成長を牽引する仲間と出会う機会としても、本カンファレンスを大切にしています。

「RubyKaigi 2026」では、協賛・ブース出展・Drinkupイベントの開催を通じて、Rubyコミュニティの皆さまと交流し、そのさらなる発展に貢献してまいります。

- 「ブース出展」詳細

当日はブースにて、マイベストのプロダクト開発を支えるシステムアーキテクチャの紹介をはじめ、自社の商品検証プロセスをテーマにしたクイズ企画や、実際の検証を体験いただけるコーナーをご用意しております。マイベストのエンジニア組織の体制や技術スタック、働く環境について、担当者にご相談いただける場も設けておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

- 「Drinkupイベント」詳細

RubyKaigi 2026の開催を祝しTOKIUM社と共同で「TOKIUM & mybest Drinkup at RubyKaigi 2026 Day2」を開催いたします。函館の食とクラフトビールを楽しみながら、カンファレンス参加者および両社メンバーと交流いただける場を設けております。また、Rubyに関するテーマであれば内容不問のLT大会も実施予定です。参加費は無料ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

＜詳細＞

・日時 ：2026年4月23日（木）19:30～21:30（RubyKaigi 2026 2日目）

・会場 ：函館ビヤホール（北海道函館市末広町14-12 金森赤レンガ倉庫群）

・参加条件：RubyKaigi 2026 参加者

・申込 ：https://connpass.com/event/390049/

- 「RubyKaigi」詳細

詳細：https://rubykaigi.org/2026/(https://rubykaigi.org/2026/)

RubyKaigi は、プログラミング言語 Ruby に関する世界最大級の国際カンファレンスです。 最先端の技術セッションの数々が披露されるプログラマーズカンファレンスとして、またRuby の処理系自体の開発者を集めて議論を促進するエンジンとして、さらに、英語・日本語を公用語とした世界的な Ruby コミュニティの交流のハブとしても、大きな役割を担っています。

第20回目の開催となる今年は、4月22日からの3日間にわたって、函館アリーナ・函館市民会館において開催されます。Rubyの生みの親であるまつもとゆきひろ氏をはじめ、日本および世界各国の著名なスピーカーが登壇予定です。

＜詳細＞

・開催日 ：2026年4月22日（水）～4月24日（金）

・会場 ：函館市民会館、函館アリーナ

- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った”最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、“最高の選択体験”を実現し“世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイべマガジン：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X：https://x.com/mybestcom

・mybest Developers公式X：https://x.com/mybest_dev

・マイベスト公式Instagram：https://www.instagram.com/mybestcom/

・マイベスト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mybest_com

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