イー・エージェンシーグループのグループ会社、ファンダムテック株式会社が施設DXプラットフォーム「NEW PORT」、有料座席予約サービス「NEW PORT Reserve」正式版をリリース

株式会社イー・エージェンシーグループ

株式会社イー・エージェンシーグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐 真樹、以下イー・エージェンシーグループ）は、グループ会社であるファンダムテック株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：藪本 秀之、以下ファンダムテック）が、商業施設内のフードコートの座席をスマートフォンから事前予約・決済できるシステム『NEW PORT Reserve（ニューポート リザーブ）』の正式版をリリースいたしましたので、お知らせいたします。

施設DXプラットフォーム「NEW PORT」、有料座席予約サービス「NEW PORT Reserve」正式版をリリース

～現場スタッフに負荷をかけずに顧客満足度向上に寄与～

ファンと企業との新たな関係性構築をデザインするファンダムテックは、商業施設のDX支援を手がけるスカイファーム株式会社（以下スカイファーム社）および株式会社eekao（以下eekao社）との3社共同開発により、商業施設内のフードコートの座席をスマートフォンから事前予約・決済できるシステム『NEW PORT Reserve（ニューポート リザーブ）』の正式版をリリースいたしました。



β版で行った実証実験では、顧客満足度97.0%という高い支持を獲得しました。

この度の正式版では、現場スタッフに負担をかけない「セルフチェックイン・自動チェックアウト」機能を新たに実装し、施設の顧客体験（CX）最大化と新たな収益源の創出を同時に実現します。

■ 開発の背景：フードコートの課題を顧客満足度向上の機会に変える。

近年、フードコートにおいては、混雑による「テーブル難民」の発生がお客様を疲弊させ、施設にとっての大きな機会損失となっていました。

小さなお子様連れのお客様などの「確実に席を確保したい」という強いニーズに応えつつ、現場スタッフの負担を増やすことなく施設全体の価値を向上させるため、空間と時間を管理する次世代ソリューションとして本サービスを開発いたしました。

■ 『NEW PORT Reserve』の主な特長

本サービスは、これまで「無料のスペース」であった共用席に、市場原理と予約の概念を持ち込んだ画期的なシステムです。

主な機能的特徴は以下の通りです。

1. 究極のアクセシビリティ（アプリ不要のWeb完結）

専用アプリのインストールは不要です。各テーブルや案内板のQRコードを読み込むだけで、ブラウザ上からどなたでも簡単に予約・事前決済が完了します。

2. 現場の負担をゼロにする「セルフチェックイン・自動チェックアウト」

テーブルのQRコードをお客様ご自身で読み取ってチェックインを行い、お時間が来ればシステムによって自動でチェックアウト処理が行われます。

スタッフが予約管理を行う手間や、直接「お時間です」と退席を促す心理的負担を排除し、本来の業務に集中できる環境をつくります。

3. 収益を最大化する柔軟な料金設定

予約枠は10分単位で柔軟に設定でき、ランチピークやイベント開催時など、需要に応じた戦略的な価格設定が可能です。「お金を払っても確実に席に座りたい」という優良客のニーズに応え、施設の収益最大化に貢献します。

4. 施設を守るNo Show（無断キャンセル）対策

予約時間を過ぎてもチェックインされない場合は、システムが自動的にNo Show処理を行い、事前決済による費用が請求される仕組みを完備しており、施設側の機会損失リスクを軽減します。

■ 今後の展望と3社共同開発の狙い

ファンダムテックでは、施設の予約を含め地域全体の活性化と可視化をめざしています。

また、スカイファーム社の視線はフードコートの枠を超え、商業施設全体の「空間価値の再定義」に向けられています。

今回、スカイファーム社およびeekao社との3社共同体制で本プロジェクトを推進した最大の理由は、単なる予約システムの提供にとどまらず、「モバイルオーダーや施設データと連動したCDP（カスタマー・データ・プラットフォーム）の展開」を見据えているためです。

席予約システムとモバイルオーダーを連動させることでスムーズな注文・決済を実現し

、今後はイベント時やペット同伴可能席、夜景が見える席などへも展開を拡張してまいります。これらを通じて得られるデータを統合・分析することで、一人ひとりのお客様にパーソナライズされた最適な顧客体験（CX）を提供し、施設全体の価値向上に貢献するプラットフォームへと進化させていく方針です。

【ファンダムテック株式会社】

ファンダムテック株式会社は、「好きや応援が価値になる社会」を目指し、人と人が長くつながる温かな共創コミュニティ「ファンダム」を構築しています。Web3と既存データ基盤の連携により、ファンの熱量や応援を関係性として可視化・資産化し、企業と顧客が共に創る新しい場を提供します。

【スカイファーム株式会社】

- 社名：ファンダムテック株式会社- 所在地：東京都品川区西五反田1丁目21-8 ヒューリック五反田山手通ビル 4階- 代表者：代表取締役 藪本 秀之- 設立：2026年1月30日（事業開始：2026年4月1日）- 事業内容：- - ファンエンゲージメントツール「Direct Engine」の提供- - Web3・ブロックチェーンソリューション事業- - データ活用・マーケティングコンサルティング- - コミュニティ運営・サポート- URL ： https://fandomtech.net/

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、施設特化型モバイルオーダーシステム「NEW PORT」を運営しています。

【株式会社eekao】

■株式会社イー・エージェンシーグループ

■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

- 社名：スカイファーム株式会社- 所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１ 横浜ランドマークタワー- 代表者：代表取締役 社長CEO 木村 拓也- 設立：2015年7月- 事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営- URL ： https://sky-farm.co.jp/- 社名：株式会社eekao- 所在地：大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル- 代表者：代表取締役 市木 円- 設立：2022年5月1日- 事業内容：顧客データ分析・活用に関するコンサルティング- URL ： https://eekao.co.jp/- 会社名 ： 株式会社イー・エージェンシーグループ所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階- 代表者 ： 代表取締役 甲斐 真樹- 設立 ： 1999年1月6日- 事業内容 ：グループ経営推進- URL ： https://www.e-agencygroup.co.jp/

株式会社イー・エージェンシーグループ

コミュニケーションデザイン部

担当：五十嵐

お問い合わせフォーム：https://www.e-agencygroup.co.jp/form/pr