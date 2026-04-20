生田絵梨花、数々の名曲を手掛ける作曲家・杉山勝彦と対談。楽曲制作秘話からプライベートなトークまで、4夜連続オンエア決定　J-WAVE『Sanrio SMILEY SMILE』

株式会社J-WAVE生田絵梨花、杉山勝彦

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月曜～木曜 21:30～22:00に放送中の番組『Sanrio SMILEY SMILE』（ナビゲーター：板谷由夏）。今夜4月20日(月)から23日(木)までの4日間は、アーティスト・俳優の生田絵梨花と、作曲家・音楽クリエイターの杉山勝彦の対談をお届けします。

4月22日（水）にリリースされる、生田絵梨花の1stフルアルバム『I.K.T』(I Know Tomorrow)に収録された楽曲「百日草」を、杉山勝彦と共作したエピソードをはじめ、お互いの幼少期から現在に至るまでの歩み、楽曲制作の裏側に迫るクリエイター同士ならではのトークをお届け。

さらに、プライベートな話題から、今後二人で手がけてみたい仕事など、4夜にわたって多彩なトークを展開します。

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

4月20日（月）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260420213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260420213000)

4月21日（火）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260421213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260421213000)

4月22日（水）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260422213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260422213000)

4月23日（木）：https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260423213000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260423213000)

【番組情報】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：『Sanrio SMILEY SMILE』

放送日時：4月20日（月）～23日（木）21:30～22:00

出演者：生田絵梨花、杉山勝彦

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/smileysmile/

番組X(旧Twitter)：https://x.com/smiley_smile813

番組Instagram：https://www.instagram.com/smiley_smile_813

番組Podcast：https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/502244f0-803b-4094-9413-5f830f4946c3/