プレミアム金融サービスのための、英国スポーツカーでビスポーク（個別設計）する、ラグジュアリーブランディング

SEYMOUR INSTITUTE 株式会社提供車両：アストンマーティンVANTAGE

ラグジュアリービジネスの調査を行う、デジタル資産シンクタンク SEYMOUR INSTITUTE 株式会社（代表：太田真*、本社：東京都渋谷区広尾）は金融商品取引業者等の企業に、英国スポーツカー（アストンマーティンVANTAGE、本リリース日現在）に企業ロゴやメッセージをマーキングする、富裕層顧客に向けたブランディング戦略を提供しています。富裕層顧客への金融サービスは、ラグジュアリーカーと同様にビスポークで設計され、その特別性が顧客を魅了します。金融国スイスの世界最高峰と評価されるホスピタリティ経営の専門教育*を基盤にした富裕層ネイティブのような価値観とライフスタイルに深く共鳴するブランド体験を設計します。

*ホスピタリティ及びラグジュアリーブランディング・マネージメント教育機関、Les Roches（スイス、現Les Roches大学 https://lesroches.edu/campuses/crans-montana/）卒業。2026年ホスピタリティ教育において世界第2位にランキング（https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/hospitality-leisure-management）

カーマーキングと展示サポートパッケージ \180,000～**／1日***

イベントでの展示車両と企業ロゴなどのマーキングとともに、展示期間中の監視人員を用意します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56649/table/44_1_4c61302d6e53ce32e98e06e535d6c697.jpg?v=202604210251 ]

**室内展示。ロゴ／文字入れは、色は白で、左右側面（範囲各50x100cm）、ボンネット（範囲100x100cm）のカッティングシート。前後ナンバープレートにロゴ／文字入れ。展示期間中の監視人員１名含む。屋外展示またはロゴ／文字入れ箇所または色などによって料金は変動します。

***１日とは、展示日および搬入または撤収で必要とされるその前後1日を含む、計3日間。２日間以上の展示の場合は１日につき50,000円の追加。

****無償送迎は不特定多数ではなく、展示依頼企業関係者を対象。

SEYMOUR INSTITUTE は、世界最高峰と評価されるスイスのラグジュアリーブランディング／ホスピタリティ教育機関「Les Roches（レ・ロッシュ）」 で、世界中から集まる富裕層ネイティブたちと共に学びながら培ったネットワークを基盤にして、プライベートバンク水準のパーソナライズド・クオリティのアシスタントを提供いたします。欧州のフットボールチームのオーナーでスイス在住の金融サービス企業創業の実業家から、アジアのフィンテック企業の若手起業家たちまで、Ultra High Net Worth（超富裕層）の来日時のサポートも行ってきました。

お問い合わせ

https://www.seymour-inst.com/

SEYMOUR INSTITUTE 株式会社 について

ハイネットワース層に向けて、世界最高峰のスイスのホスピタリティ経営学の専門性と、プライベートバンク水準のラグジュアリー・ライフスタイルをサポートします。

国際的に高い評価を受けるチューリッヒ大学が毎年開講する、インターナショナル・サマー・スクールに参加する日本人学生に、助成金支援を行ってきました（2020年から2025年現在で計7名）。

ウェブサイト：https://www.seymour-inst.com