国際シンポジウム「Photomask Japan 2026」に参加
ニューフレアテクノロジー(NFT)は、2026年4月8日から10日までパシフィコ横浜アネックスホールで開催された「Photomask Japan 2026」に参加しました。
本学会は、 ホトマスクジャパンとSPIE（国際光工学会：The International Society for Optical Engineering）が毎年開催する国際シンポジウムで、フォトマスクおよび次世代リソグラフィーマスク技術について、幅広い報告が行われました。
NFTは、特別プレイベント企画「チュートリアル」の「描画」セクションの講演を担当しました。また、マルチ電子ビームマスク描画装置MBMTM-4000に関する最新の研究成果についてOralで1件、Posterで１件、計2件の発表を行っています。
< Photomask Japan 2026でのNFTの口頭発表／ポスター発表>
Tutorial: Drawing
Presentation Title: A History of E-Beam Mask Writers and Their Role in Semiconductor Manufacturing
Speaker: Rieko Nishimura
Oral Presentation
Writing and Patterning 14-3
Presentation Title: Multi-beam Mask Writer MBMTM-4000: Enhancements and Latest Performance
Presenter: Yusuke Saito
Poster Presentation
10-40
Presentation Title: Resist Heating Effect Correction in Multi-beam Mask Writer MBMTM-4000
Presenter: Haruyuki Nomura
