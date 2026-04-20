国際シンポジウム「Photomask Japan 2026」に参加

写真拡大

株式会社ニューフレアテクノロジー

ニューフレアテクノロジー(NFT)は、2026年4月8日から10日までパシフィコ横浜アネックスホールで開催された「Photomask Japan 2026」に参加しました。




本学会は、 ホトマスクジャパンとSPIE（国際光工学会：The International Society for Optical Engineering）が毎年開催する国際シンポジウムで、フォトマスクおよび次世代リソグラフィーマスク技術について、幅広い報告が行われました。




NFTは、特別プレイベント企画「チュートリアル」の「描画」セクションの講演を担当しました。また、マルチ電子ビームマスク描画装置MBMTM-4000に関する最新の研究成果についてOralで1件、Posterで１件、計2件の発表を行っています。




< Photomask Japan 2026でのNFTの口頭発表／ポスター発表>




Tutorial: Drawing


Presentation Title: A History of E-Beam Mask Writers and Their Role in Semiconductor Manufacturing


Speaker: Rieko Nishimura




Oral Presentation


Writing and Patterning 14-3


Presentation Title: Multi-beam Mask Writer MBMTM-4000: Enhancements and Latest Performance


Presenter: Yusuke Saito




Poster Presentation


10-40


Presentation Title: Resist Heating Effect Correction in Multi-beam Mask Writer MBMTM-4000


Presenter: Haruyuki Nomura




関連リンク：


Photomask Japan 2026 | HOME




以上