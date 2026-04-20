【H.モーザー】Watches & Wonders Geneva 2026で放つ、ブランドの新章。メインホール進出と共に、Reebokとのコラボレーションや小径モデルを発表。

H.モーザージャパン株式会社

1828年創業のスイスの高級機械式時計ブランド「H.モーザー」は、4月14日～20日まで開催されている世界最大級の時計見本市『 Watches & Wonders Geneva 2026 』にて、最新モデルを発表しました。

過去9回出展していた独立系ブランドが集う「Carre des Horlogers」から離れ、本年よりメインホールへ展示スペースを移し、 400平方メートル ほどの広さを誇るブースから新作の数々をお披露目いたしました。

＜新作＞伝統が息づく時計製造、遊び心あふれるラグジュアリー

アイコニックかつ型破りなスポーツカルチャーブランドであるReebok（リーボック）とのコラボレーション。1980年代に一世を風靡した「ポンプシューズ」の象徴的な操作感から着想を得て、H.モーザーはその“押す”という行為を、機械式時計の巻き上げ機構として再解釈しました。プッシュボタンを1回押すことで約1時間分のパワーリザーブを確保。機構そのものを体験として楽しめる設計と、ストリームライナーならではの大胆かつ洗練されたデザインが融合しています。

ストリームライナー・ポンプ

Ref. 6103-2200（ブラック）

Ref. 6103-2201（ホワイト）

ケース：フォージド クォーツ

直径：40mm / ベルト：ラバー

ムーブメント：手巻き

予定価格：6,732,000円

世界限定 各250本

2026年6月頃日本入荷予定

＜新作＞ブランド初の、手首に寄り添う新たなプロポーション

ストリームライナー・ポンプ :https://ww2026.h-moser.com/ja/streamliner-pump-6103-2200

人気コレクション「ストリームライナー」より、ブランド初となる小径モデルが登場しました。コンパクトなサイズでありながら、自動巻き機械式ムーブメントを搭載。サイズに関わらず、マニュファクチュールとしての哲学と技術力を貫いています。あらゆる装飾を排したミニマルな美しさは、あらゆる手首に自然に溶け込む現代的なエレガンスを体現します。

ストリームライナー・トゥーハンズ

Ref. 6400-1200

ケース：ステンレススチール

直径：34mm

ムーブメント：自動巻き

予定価格：4,697,000円（税込）

2026年6月頃日本入荷予定

ストリームライナー・トゥーハンズ

Ref. 6410-1200

ケース：ステンレススチール

直径：28mm

ムーブメント：自動巻き

予定価格：4,697,000円（税込）

2026年6月頃日本入荷予定

＜新作＞マニュファクチュールが贈るコンプリケーション

ストリームライナー・トゥーハンズ :https://ww2026.h-moser.com/ja/streamliner-two-hands-6410-1200

H.モーザーのミニマリズムと高度な時計技術が結実したコンプリケーションモデルも発表。

エンデバー・パーペチュアルカレンダー コンセプト タンタル

極限までシンプルを追求した永久カレンダー。希少なタンタルをケースとダイアルに採用し、青みがかったグレーの光沢で静謐な知性を表現しました。複雑さを感じさせない潔いほどにシンプルなデザインに、H.モーザーの哲学が息づいています。

エンデバー・ミニッツリピーター シリンドリカル トゥールビヨン スケルトン

ミニッツリピーターと、シリンドリカル トゥールビヨン2つの複雑機構を搭載。

視覚・聴覚の両面から堪能できる、音と機構美が響き合うマニュファクチュールならではのモデルです。

エンデバー・パーペチュアルカレンダー コンセプト タンタル

Ref. 1800-2004

ケース：タンタル

直径：42mm

ムーブメント：手巻き

ベルト：アリゲーターレザー

予定価格：16,093,000円（税込）

2026年6月頃日本入荷予定

世界限定50本

パーペチュアルカレンダー :https://ww2026.h-moser.com/ja/endeavour-perpetual-calendar-1800-2004

エンデバー・ミニッツリピーター シリンドリカル トゥールビヨン スケルトン

Ref. 1909-0500

ケース：チタン

直径：40mm

ムーブメント：手巻き

ベルト：アリゲーターレザー

予定価格：70,785,000円（税込）

2026年6月頃日本入荷予定

世界限定20本

ミニッツリピーター＆トゥールビヨン :https://ww2026.h-moser.com/ja/endeavour-minute-repeater-cylindrical-tourbillon-skeleton-1909-0500

■H.モーザーとは

1828年に誕生したスイスの高級機械式時計ブランド。

時計の心臓部であるヒゲゼンマイからテンプに至るまで、ムーブメントを自社で一貫製造する高い技術力を誇るマニュファクチュールです。年間生産本数はわずか4000本前後。ブランドロゴさえも排した究極にミニマルなデザインと、その奥に息づく創業以来の伝統的な職人技の融合は、一目でそれとわかる現代的で洗練されたスタイルを確立しました。この真の芸術品といえる美しさと希少性こそが、まさに“Very Rare”を体現しています。

公式サイト：https://ww2026.h-moser.com/ja