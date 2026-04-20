バッテリー・防災機器専門EC「電池屋」、AI技術を活用したサイト内検索「ユニサーチ」を導入

ユニバーサルナレッジ株式会社

次世代AIサイト内検索エンジン「ユニサーチ」を開発・提供するユニバーサルナレッジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井上俊一）は、2026年4月16日、株式会社電池屋（本社：東京都中野区）が運営する公式ECサイト『電池屋(https://www.denchiya.net/)』に、「ユニサーチ」が導入されたことをお知らせいたします。

電池屋

https://www.denchiya.net/

株式会社電池屋は、バッテリーや防災機器、電気工事用機材を専門に販売する企業です。公式ECサイト『電池屋(https://www.denchiya.net/)』は、その圧倒的な品揃えと専門性の高さから、法人・個人問わず多くのユーザーに活用されています。

最大の強みは、一般の小売店では入手困難な「産業用・施設用バッテリー」のラインナップです。誘導灯や非常照明、火災報知器用のニカド電池・ニッケル水素電池など、防災設備の維持に欠かせない製品を幅広く網羅。大手メーカーの純正品に加え、コスパに優れた互換バッテリー（相当品）や、特殊用途向けの受注生産「組電池」にも対応しています。

また、LED誘導灯や防犯カメラ、電気工事士試験用の練習セットなど、電気設備関連機材も豊富です。利便性も高く、4,000円以上の購入で送料無料となるほか、在庫品の当日出荷、サイト上での即時見積書発行など、現場の急な需要に応える体制が整っています。

さらに、商品選びを助ける「まるわかりガイド」などの専門コンテンツも充実。単なる販売店に留まらず、建物の安全を支えるインフラ機器の供給源として、プロの現場からも厚い信頼を寄せられています。

ユニサーチ導入機能・サービス実例

企業情報- 会社名： 株式会社電池屋- 本社所在地： 東京都渋谷区笹塚3-33-3- コーポレートサイト： https://denchiya.co.jp/AIによる高速検索と結果の最適化で、現場の「スムーズな購入」を支援

ユニサーチAIが、膨大な型番や商品カテゴリの中から、お客様の検索傾向や購買データを学習し、最適な並び順を自動で構築します。膨大な商品群をストレスなく瞬時に表示する「圧倒的な検索スピード」で数あるラインナップの中から「今、現場で必要とされている商品」を予測して上位に即座に表示。専門性の高いバッテリーや機材を探す際も、プロの業務を止めることなく、目的の商品へ最短でたどり着ける快適な検索環境を実現しています。

電池屋：キーワード検索結果・カテゴリ検索結果専門機材特有の「表記揺れ」を吸収し、検索ヒットゼロを防止

防災機器やバッテリーは、メーカー名（Panasonicとパナソニック）、型番のハイフンの有無など、検索の仕方が多岐にわたるジャンルです。ユニサーチは、こうした専門用語特有の表記揺れを柔軟に吸収します。「ニカド電池」と「ニッカド電池」、「非常灯」と「非常用照明器具」など、異なる表記やキーワードでも同一の意図として理解。離脱の最大の原因となる「検索結果0件」を防ぎ、膨大な在庫の中から探している商品へ確実に導きます。

電池屋：表記揺れ吸収・0件ヒット防止リピート注文をより迅速にする、キーワード予測とパーソナライズ機能

検索窓に1文字入力するごとに、候補となるキーワードや関連カテゴリを即座に予測表示します。さらに、過去の検索履歴を学習し、よく探すキーワードを優先的に表示するパーソナライズ機能を搭載。特定機材の定期的な保守や、消耗品であるバッテリーの再購入が多い現場において、入力の手間を最小限に抑えます。使うほどに「自分専用の検索窓」へと進化し、再訪時も迷わずスピーディーに目的の商品へアクセスできる環境を提供します。

サイト内検索「ユニサーチ」で、「探す手間」を「現場の安心感」に変える

電池屋：キーワードサジェスト・カテゴリ名サジェスト・履歴サジェスト

膨大な商品群の中から、まるで専門店のカウンターでプロに相談するように、現場に最適な機材を即座に見つけられる。そんな電池屋様の持つ圧倒的な専門知識と信頼を、最大限に引き出す検索環境を構築しました。

ユニバーサルナレッジは今後もAIによる最適化を追求し、電池屋様とともに、過酷な現場を支えるプロフェッショナルが迷わず、かつ迅速に商品を選び抜ける「次世代のインフラ調達プラットフォーム」の発展に貢献してまいります。

ユニバーサルナレッジについて

ユニバーサルナレッジは「知識やデータを分かち合う」をミッションに掲げ、分かち合いを大切にしています。「人と人」「人とデータ」をつなげ、人と話すように簡単に使える検索を提供して参ります。

会社名 ：ユニバーサルナレッジ株式会社

所在地 ：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-24-16 カルチェ恵比寿301

代表者 ：代表取締役 井上俊一

事業内容：

- ECサイト向けサイト内検索「ユニサーチ」の開発・運営- ECサイト向け検索サジェスト「ユニサジェスト」の開発・運営

ユニサーチの実績：

- 月間利用者数：1億人（ユニークブラウザ数）- 月間APIリクエスト数：35億3,000万回- 月間購買金額：726億円

コーポレートサイト：https://universal-knowledge.co.jp/

サービスサイト：https://unisearch.jp/

お問合せ：contact@universal-knowledge.jp