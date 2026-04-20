一般社団法人DiVE.tv、外国にルーツを持つ若者を対象とした多文化×次世代リーダー養成講座「MELP」第1回を4月25日（土）に開催

一般社団法人DiVE.tv

一般社団法人DiVE.tv（愛知県知立市 代表理事：牧野佳奈子、以下、DiVE.tv）は、外国にルーツのある16～35歳の若者を対象とした「Multicultural Education & Leadership Program（MELP）」第1回を、2026年4月25日（土）に愛知県知立市のmapa house(https://www.dive-tv.nagoya/mapahouse)にて開催します。参加費は無料です。

■ 開催の背景：外国ルーツの若者が直面する「複合的な見えにくさ」

4月 MELP講座、開催日時：4月25日 14:00-16:00

愛知県は全国有数の外国籍住民集住地域であり、ブラジル・フィリピン・中国など多様なルーツを持つ若者が地域社会の中で育っています。彼らの多くは、言語・文化・アイデンティティという複合的な課題を抱えながらも、その経験が強みとして認識されにくい環境に置かれています。

DiVE.tvはこうした状況に対し、2015年の設立以来、教育・就労支援・日本語教育など多角的なアプローチで取り組んできました。MELPは、次世代リーダーの育成と自己肯定感の醸成を目的として設計されたプログラムです。

■ 前身プログラムの実績

前身プログラムの様子。毎回好評で「何が大変だったか」「どんな支援があると助かったか」などを語り合った

前身プログラムの「METP講座」では、全5回の連続講座を通じて以下の成果を上げました。

- 対象者：2カ国以上の文化背景をもつ若者- 参加者：12名- 出身国：日本＋ブラジル・アルゼンチン・中国・台湾・フィリピン・韓国・アメリカの7カ国・地域

特筆すべきは参加者の変化で、「はじめは自信なさそうに自己紹介をしていた参加者が、回を重ねるうちに堂々と自分のルーツを語るようになった」という現場の変化は、プログラムの核心的な価値を示しています。

参加者からは「こういう場がほしかった」「ここでは自分の意見を安心して話すことができた」という声が寄せられました。

この実績を踏まえ、2026年より月1回の定期開催へと発展させたのが本プログラム「MELP」で、今回が第1回目の開催となります。

- 前身プログラム「METP講座」詳細はこちら：https://www.dive-tv.nagoya/post/melp-april-2026■ 登壇者について第一回ゲスト 佐伯マルシオ氏

今回は、波乱万丈な経験を乗り越え、現在はグローバル企業にて人材管理（HR）担当として活躍する佐伯マルシオ氏をゲストにお迎えします。

外国にルーツを持ちながら日本でキャリアを築いてきた経験と、HR担当者として多様な人材と向き合ってきた視点から、参加者に向けて「自分らしい生き方とキャリアの切り拓き方」を語っていただきます。

【佐伯マルシオ氏 プロフィール】

日系ブラジル人３世としてブラジルに生まれ、日本人の祖父母とともに幼少期を過ごす。20代で日本に出稼ぎ労働者として来日。工場で派遣労働をしながら独学でカメラの勉強をし、30代後半でプロのカメラマンとして独立。ブラジル人学校の校長も経験した後、家具大手のリーディングカンパニーに入社。現在は人事部で採用マネージャーを務める。

■開催概要

■一般社団法人DiVE.tvについて

- 日 時：2026年4月25日（土）14:00～16:00- 場 所：mapa house(https://www.dive-tv.nagoya/mapahouse)（愛知県知立市東新地45-2）- 対 象：外国にルーツがある16～35歳、日本語を含む2言語話者、キャリア、教育に関心のある方- 参加費：無料- 申込方法：専用フォーム(https://forms.gle/dcTqaibCmybBgYBk7)より事前申込DiVe.tv団体紹介写真

「多文化の価値を実感できる社会に」をビジョンに掲げ、外国にルーツを持つ若者の教育・就労支援、日本語教育、情報発信などを展開。It's ME CAMP・mapa進路相談所・にほんご教室など多様な支援プログラムを運営しています。



- 名 称 ： 一般社団法人DiVE.tv- 所在地 ： 愛知県知立市中山町中山42-3- 設 立 ： 2015年4月15日（2018年9月11日に法人格取得）- 代表理事： 牧野佳奈子- ウェブサイト： https://www.dive-tv.nagoya(https://www.dive-tv.nagoya/)- - Instagram：https://www.instagram.com/dive.tv(https://www.instagram.com/dive.tv/)- - Facebook：https://www.facebook.com/dive.tv.nagoya



