東通グループ、初のイメージキャラクターに山内鈴蘭さんが就任　タクシーCMとOOH広告を4月20日（月）より順次展開！

東通建物株式会社

東京を中心に不動産事業を展開する総合不動産会社の東通グループは、山内鈴蘭さんを起用したタクシーCMとOOH広告を、東京・大阪・福岡の主要エリアで4月20日（月）より順次公開いたします。

プロモーション背景

総合不動産会社の東通グループは、不動産売買、賃貸管理、不動産開発、ホテル事業など多岐にわたる分野で、これまで東京を中心に事業を展開してまいりました。現在は、2030年に運用資産規模3,000億円の達成を目標に掲げ、新たな成長戦略として「不動産をもっと自由に大作戦」プロジェクトを始動し、さらなる事業基盤の強化を推進しております。こうしたプロジェクトと並行し、これまで培ってきた不動産事業の知見を活かした取り組みを、関西・九州エリアへと本格的に拡大してまいります。

関西エリアにおいては、シリーズ50棟を展開する不動産再生事業「TRUST VALUE」が大阪へ初進出いたしました。高いポテンシャルを持つ大阪マーケットにおいて、築40年の建物をリノベーションする「TRUST VALUE 本町」を軸に、木の温もりを感じるセットアップオフィスなど、デザインと用途を刷新した次世代の都市空間を創出します。また、九州・福岡においては、大規模バリューアップ賃貸物件シリーズ「Totsu Residence Hakata East」を展開。2025年12月にリニューアル工事を完了し、居住者が上質な寛ぎを感じられる洗練された住まいを提供します。

これまで当社は東京を中心に事業を拡大してまいりましたが、この度の大阪・福岡での本格的な展開は、当グループが全国区のブランドへと飛躍し、より広い社会に対して責任ある価値提供を行っていくための重要なステップです。この新たな門出に合わせ、ビジネスの動線であるタクシーCM、および街の象徴となるOOH広告を展開いたします。これは単なる認知拡大に留まらず、各地域の皆様にとって身近で信頼されるパートナーへと進化していくという、当グループの強い覚悟の表れでもあります。

イメージキャラクター就任への想い

この度の山内鈴蘭さんのイメージキャラクター就任は、常にチャレンジ精神を大切に、これまでの不動産業界の常識を打ち破る「革新性」を追求してきた当社の姿勢と、タレントとしての枠を超え、ゴルフというスポーツを通じて老若男女を繋ぐ「芸能界とゴルフの架け橋」として独自の道を切り拓いてこられた山内さんのひたむきな思いが共鳴し、締結に至りました。

山内さんの持つ圧倒的なポジティブさと、多才な分野で人々を笑顔にする発信力は、唯一無二の存在です。これを機に、当社としても、不動産業界に新しい風を吹き込むという初心を忘れず、新たな拠点である大阪・福岡、そして日本中の街や暮らしに対して、明るい活気とポジティブな影響を与え続けていきたいと思っています。

山内鈴蘭さんインタビュー

── イメージキャラクターに就任された今のご感想をお聞かせください。

夢は言葉にすることで叶うんだと実感し、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。エネルギッシュな東通グループの皆様とご一緒する中で、その熱量に触れ、私自身も一生懸命頑張りたいという強い思いで取り組んできました。東通という言葉が日本全国に広がっていくと思うと、その看板を背負う者として身が引き締まる思いです。皆様にお届けするという覚悟を胸に、一緒に頑張っていきたいと思います。

── CMの内容について、感想はいかがですか？

かなりインパクトのある映像に仕上がっています！ 実は今回の撮影で、人生で初めての経験を3つもさせていただきました。1つ目は「絵を破る」、2つ目は「 机の中から出てくる 」、そして3つ目は「木になる」です（笑）。東通グループの面白いことをやっていこうというチャレンジ精神が凝縮されています。見た方が思わず「ぷっ」と笑ってホッとするような、素敵なCMになったと思います。

── 山内さんから見た、CMの見どころを教えてください。

衣装には、東通グループのロゴカラーである「ピンク・ブルー・ イエロー」を取り入れており、3つのカラーごとに、伝える感情を変えています。ピンクは「情熱・熱量」。燃えたぎる思いを込めて、少し強めに。ブルーは「冷静な判断」。不動産事業において大切な誠実さを、鋭い目力と共に。イエローは「エンジョイ」。東通グループの素晴らしい文化である楽しむ気持ちを弾むような言い方で。スタッフの皆さんと100点を120点、150点にと工夫し、高め合いながら作り上げたので、まさに『自由に大作戦』な撮影現場でした。このCMを通じて不動産を身近に感じ、この世界にチャレンジしてみたいと思う人が増えるきっかけになればいいなと思っています。

── 「困った時のワン・ツー・トーツー」のように、ご自身が過去に誰かに助けられたという経験はありますか？

15歳でAKB48の研究生だった頃、初めてゴルフのお仕事をいただいた時のことです。当時は、アイドルにゴルフができるのかという厳しい声もあり悩んでいました。そんな時、プロゴルファーの倉本昌弘さんが「この子が芸能界とゴルフを繋ぐ架け橋になるかもしれない」とメディアで仰ってくださったんです。その一言がチャンスを広げてくれました。今の私があるのも、東通グループのCMに出演できているのも、根本にはあの時の助けがあったからだと思っています。

── 最後にメッセージをお願いします！

東通グループのイメージキャラクターを務めさせていただきます、山内鈴蘭です。東京・大阪・福岡と、多くの方にタクシー広告等でご覧いただけます。本当にインパクトのあるCMですので、ぜひ何度も見ていただき、SNSで「#ワンツートーツー」と呟いてください！ よろしくお願いします。みんなで一緒に、ワン・ツー・トーツー！

山内鈴蘭さん プロフィール

ホリプロ所属 1994年12月8日生まれ、千葉県出身。

2009年にAKB48の9期生としてデビューし、後にSKE48でも活躍。

2021年のグループ卒業後は、ゴルフアパレルブランド「Gorurun（ごるらん）」のプロデュースや、YouTube「鈴蘭ゴルフチャンネル」でベストスコア70台のゴルフ技術を発揮するなど、現在はタレント・ゴルファーとして活動している。

東通グループ タクシーCM・OOH広告プロモーション概要

●タクシーCM公開日：2026年4月20日（月）

●OOH公開日：2026年4月20日（月）より順次公開

●タクシー掲出先：GO（東京・大阪・福岡にて展開）

S.RIDE（東京都内にて展開）

●OOH掲出場所：東京駅直結「ヤエチカ」

東海道新幹線・新大阪駅改札内

博多駅・博多阪急前通路

博多駅・筑紫口駅前広場

福岡空港国内線搭乗口

●CM本編映像30秒：https://youtu.be/nAH2-y5XJVQ

●CM本編映像15秒：https://youtu.be/X4syo4qCyVM

＜会社概要＞