【昨年わずか1ヶ月で完売！】お出かけシーズンの「腰やお尻が痛い…」を解決する救世主！空気でふくらむ極上の特等席

株式会社YOCABITO

暖かくなり公園ピクニックや子どものスポーツ観戦が増えるこれからの季節。しかし、「薄いレジャーシートだとお尻が痛いし、冷える」「背もたれがないから腰がバキバキになる」と、お出かけ先での座りっぱなしに疲弊してしまうパパ・ママは少なくありません。

そんなお悩みを解決するのが、株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社: 岐阜県岐阜市、代表: 菅野祐介）が展開する外遊びブランド QUICKCAMP（クイックキャンプ）の『インフレータブルグランドチェア』。昨年は発売からわずか1ヶ月で完売。多くのお客様からご要望をいただき、この春ついに復活いたしました。さらに、本製品の座り心地を実際にご体感いただけるよう、有明ガーデン（東京都江東区）での実物展示も開始しております。

空気の層がクッションとなり、身体にフィットして優しくサポート。長時間の使用でも疲労感が少なく、外でも極上のくつろぎ時間を体験できます。地べただけでなく、冷たく汚れたベンチの上など、場所を選ばずにご使用いただけるアイテムです。

商品ページはこちら :https://quickcamp.jp/product/chair/qc-igc60-qc-igc45/#breadcrumb-2

製品紹介

■空気の層でお尻をカバー

たっぷりのエアーを注入することで、ふかふかの座り心地を実現。座面から背面までエアーが行きわたり、しっかりと背中を支えてます。適度な張りと包み込まれる感覚で、シート幅を広く感じ、ゆったりと過ごせます。圧倒的なクッション性で長時間座っていても疲れにくい設計です。

サイドベルトで背もたれの角度が変更でき、花火やお花見など、見上げる姿勢がラクになり、空が広くダイナミックに感じられます。

■選べる2タイプ

【通常タイプ】

よりコンパクトに収納でき、持ち運びやすさ抜群。忙しい合間を縫って、ちょっとでもリフレッシュしたい、読書好きな方向け。

【ハイバックタイプ】

背中全体を支えるハイバック仕様。身体を預けてゆったりとくつろぎたい、瞑想や黄昏るのがお好きな方向け。お好みに合わせて、お選びいただけます。

■かんたんに膨らむ

内蔵された手動ポンプをプッシュすることで、誰でも簡単に空気を入れることができます。荷物になる空気入れや電動ポンプが必要なく、吸気部分に口を付けずに膨らませられるので衛生的です。

設営動画はこちら :https://youtube.com/shorts/sHev8w3yfFo

■筒形コンパクト収納

収納袋付きで、使わないときは空気を抜いて小さく折り畳んで持ち運びラクラク。ピクニックやレジャー、ちょっとしたお出かけも負担にならず気軽に持ち出せます。

■お手入れかんたん

耐久性に優れたナイロン＆TPUコーティング加工で、防汚の外使いに優しい仕様。地面の結露や、土汚れも絞ったタオルでサッと拭くだけで、簡単にお手入れできます。

有明ガーデン4階「Tokyo Family Marche」にて展示開始

4月よりインフレータブルグランドチェアの素材や質感、サイズ感をお確かめいただけます。

他商品も展示しておりますので、ぜひお気軽にお越しください。

※ご予約不要 ※購入はWEBサイトからのみとなっております。

製品概要

【製品名】インフレータブルグランドチェア

【展開寸法】幅48cm× 座面43cm× 背もたれ45cm

【収納寸法】長さ45cm× 直径10cm

【重量】約750g

【構造部材】ナイロン

【耐荷重】約90 kg

【内容品】本体／収納袋

【価格】オープン価格( 税込参考価格：5,980 円)

【製品名】インフレータブルグランドチェア（ハイバック）

【展開寸法】幅48cm× 座面40cm× 背もたれ60cm

【収納寸法】長さ60cm× 直径10cm

【重量】約900g

【構造部材】ナイロン

【耐荷重】約90 kg

【内容品】本体／収納袋

【価格】オープン価格( 税込参考価格：6,480 円)

商品ページはコチラ :https://quickcamp.jp/product/chair/qc-igc60-qc-igc45/#breadcrumb-2

＜このプレスリリースに関するお問い合わせ＞

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■その他お問い合わせにつきましても、お手数をおかけ致しますが、下記アドレスまでご連絡いただきますようお願い致します。

[E-mail] info@yocabito.co.jp

[公式サイト]https://quickcamp.jp/