株式会社V、VRChat発のプロeスポーツチーム「Team New Meta」と連携。eスポーツの楽しさをメタバースで拡張

株式会社V

株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰）は、VRChatイベント「ぱぶびゅ！」から生まれたVRChatコミュニティ初のeスポーツチーム「Team New Meta」と連携を開始しました。公式応援アイテム「VRChat向け カスタムチームTシャツ」を2026年4月20日（月）より発売します。

■ 取り組みの背景

「Team New Meta」について

2025年3月3日、VRChat上のeスポーツ観戦コミュニティ「ぱぶびゅ！」が設立されました。

「画面越しではなく、同じ空間で試合を観たい」「ファン同士が声で語り合える場所が欲しい」という想いから誕生した本コミュニティは、多くのファンに支持され、累計2,000名以上が参加する規模へと拡大しています。

さらに2026年シーズンより、『League of Legends』の国内プロリーグ「LJL（League of Legends Japan League）」において、「Team New Meta」として挑戦を開始しました。

株式会社Vは、「Team New Meta」のメタバースに根差した取り組みに共感し、コミュニティへのリーチ拡大に加え、新商品の企画・制作提案・実制作などを通じて活動を支援しています。

■公式応援グッズについて

2026年4月20日発売開始「VRChat向け バーチャルユニフォーム」

本連携の第一弾として、Team New Metaより、新たなデジタルアイテム「VRChat向け バーチャルユニフォーム」を展開いたします。本アイテムは、1枚の画像を用意し、指定の形状に合わせて設定することで、高品質なオリジナルチームTシャツを制作できるものです。株式会社Vは、Tシャツのベースモデルおよびギミックの制作を担当いたしました。

【商品情報】

複数アバター対応版：3,000円（税込）

単一アバター版：2,200円（税込）

販売URL：

https://pubview.booth.pm/

本アイテムは「Team New Meta」の公式ユニフォームにとどまらず、VRChat上で活動する他のeスポーツチームにもご利用いただけるアイテムとして展開を予定しています。

2026年1月28日より好評販売中「Team New Metaスポンサープラン（2026年シーズン）」

本アイテムは、首下げ型とバッヂ型の2種類を展開。人外アバターなど首のないアバターでも着用できる仕様となっており、ストラップのカード部分の絵柄がアニメーションする仕様や、掴むとリールが伸びるギミックも搭載しています。

VRChat上で開催されるパブリックビューイングイベントなどにおいて、ファンやスポンサーの皆様がチームを応援するためのアイテムとしてお楽しみいただけます。

スポンサープランの詳細は、販売URLからご覧いただけます。

【商品情報】

（ストラップ付き) シルバースポンサープラン

2,000円（税込）

(ストラップ付き) ゴールドスポンサープラン

5,000円（税込）

ストラップ単体

1,500円（税込）

販売URL：

https://newmeta.booth.pm/items/7923173

■ 今後の展望およびスポンサー・参画企業の募集について

株式会社Vは、今後も「Team New Meta」との連携をさらに深め、「eスポーツ×VRChat」の可能性を広げてまいります。VRChat上のアイテム制作やコミュニティへのプロモーションを通じて

現在、メタバースとeスポーツの可能性に共感し、ご参画いただけるスポンサー企業様を引き続き募集しております。

お問い合わせ先

会社名：株式会社New Meta

住所：166-0014 東京都杉並区松の木1-2-9

メール：contact@newmeta.co.jp

■ 会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：株式会社Vは、VRChat社のパートナー企業として国内外の様々な企業と連携。ビジネス展開やユーザーコミュニティ運営を行い、長期プロジェクト数国内No.1の実績を有する企業です。ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などから資金調達を実施。メタバース/XR領域において、戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

URL：https://v-inc.jp