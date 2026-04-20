ATOMica、株式会社CAMPFIREと連携協定を締結

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田 瑞生、南原 一輝、以下「ATOMica」）は、株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島 真、以下「CAMPFIRE」）と、地域における挑戦者支援に関する連携協定を締結いたしました。

本協定では、ATOMicaが60以上の拠点で築いてきた地域コミュニティの基盤と、CAMPFIREが運営する国内最大級のクラウドファンディングプラットフォームを掛け合わせ、地域の挑戦者の「発掘」「育成」「資金調達」「プロジェクト終了後の関係人口化」までを途切れなく支援する仕組みを構築します。

■ 背景：人口減少のなか、地域の挑戦を支える仕組みが足りない

人口減少や担い手不足が進むなか、地域経済の持続可能性は、その土地で新たな一歩を踏み出す挑戦者の存在にかかっています。一方で、地方の挑戦者の多くは、構想段階で相談相手が見つからない、資金の集め方がわからない、プロジェクトを応援してくれる仲間と継続的につながる手段がない、といった課題を抱えています。

ATOMicaの全国の拠点では、コミュニティマネージャーが地域住民や事業者の「やってみたい」「困っている」などの願い（私たちは「WISH」と呼んでいます）を聴き取り言語化し、最適な相手と結ぶ（私たちは「KNOT」と呼んでいます）を積み重ねてきました。一方のCAMPFIREは、クラウドファンディングの仕組みを通じて、累計プロジェクト数・支援者数ともに国内最大級の規模で、挑戦者と支援者を結び続けています。両社が手を結ぶことで、地域の挑戦を「点」で終わらせず、「線」で育て、「面」として地域経済に還元していくことを目指します。

■ 両社の役割

・ATOMica：地域住民・行政・地元事業者・地域金融機関・大学との連携を通じて、潜在的な挑戦者の発掘を担います。

・CAMPFIRE：資金循環と広報の専門家として、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」を通じた資金調達機会の提示、クラウドファンディングの知見共有、挑戦者の情報共有、地域の挑戦を全国へ届ける情報発信を担います。

■ 今後の取り組み

両社は本協定に基づき、以下の取り組みを順次展開していきます。

・拠点活用型「挑戦者PRイベント」の実施：ATOMicaが企画・運営する全国の拠点を活用し、ピッチイベントや体験型リターンの提供、トークイベント等を開催します。

・自治体連携モデルの構築：自治体予算を活用した持続可能な地域支援モデルを共同で開発していきます。

・地域金融機関との連携モデル構築：地域金融機関による事業性評価とクラウドファンディング、地域拠点を組み合わせ、事業承継や新装開店のタイミングでテストマーケティングやファンづくりを後押しする取り組みを検討します。

・関係人口の創出：クラウドファンディング支援者を「関係人口」と捉え直し、ATOMicaの拠点を活用した継続的な関わりや訪問へとつなげていきます。

■ 株式会社CAMPFIREについて

・社名：株式会社CAMPFIRE

・代表者：代表取締役 中島 真

・所在地：東京都渋谷区猿楽町18-8 ヒルサイドテラスF棟201

・事業内容：クラウドファンディング事業の企画・開発・運営

・WEBサイト：https://camp-fire.jp

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、「頼り頼られる関係性を増やす」をミッションに、全国でソーシャルコワーキング(R)事業を展開する創業7年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なパートナーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。各施設に常駐するコミュニティマネージャーを中心に、場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年4月時点

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 ワークスタイリング日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com