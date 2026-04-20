【生産管理とDXのテクノア】が『MEX金沢2026（第62回機械工業見本市金沢）』に出展します

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、5月14日～16日に 石川県産業展示館（1・3・4号館） で開催される「MEX金沢2026（第62回機械工業見本市金沢）」に出展いたします。

出展のお知らせ(https://www.techs-s.com/event/621)

事前来場登録をする :https://www.tekkokiden.jp/mex/visitor/



同展は、金属工作・加工機械及びその関連製品並びに電機・電子関連機器等の流通促進と技術交流をはかり、産業と貿易の振興発展に寄与することを目的として開催される展示会です。



テクノアブースでは、「守りのDX」の代表格である、中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)をはじめとする生産管理ソリューションと、AIを活用した業務プロセスの変革や新たなビジネスモデルを創出する「攻めのDX」を実現するソリューションをご案内いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/274_1_7b4c11140b68e60eda172d07abe38133.jpg?v=202604210151 ]事前来場登録をする :https://www.tekkokiden.jp/mex/visitor/

出展者ワークショップ

【日時】5/15（金）10：15 ～ 11：15

【場所】4号館

【演題】中小製造業のための「時間チャージ・原価管理」講座

【講師】株式会社テクノア 営業本部 関西営業部 部長 吉廣 亮治

出展製品

おかげさまで、生産管理システム『TECHS』シリーズが「生産管理 SaaS/PaaS部門」で、「2024年度出荷本数No.1」を獲得いたしました。

（株式会社富士キメラ総研 2025年7月22日発刊 最新市場調査レポート「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」より）



▶詳細はこちら(https://www.techs-s.com/news/819)

中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ生産管理ソリューション：守りのDX 情報のデジタル化と業務効率の向上

・中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)

・250万円から導入可能な多品種少量生産に対応した生産スケジューラ『Seiryu』(https://www.techs-s.com/product/seiryu)

AI・IoTソリューション：攻めのDX AIを活用した業務プロセスの変革

・AI画像認識による工場の見える化システム『A-Eyeカメラ』(https://www.techs-s.com/product/a-eye-camera)

・AIで過去の類似図面を瞬時に検索。中小製造業様のための図面検索・管理システム『AI類似図面検索』(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)

業務支援ソリューション：攻めのDX 新たなビジネスモデルの創出

・受発注業務を効率化するWeb受発注システム『BtoBプラットフォーム 受発注 for製造業』(https://www.techs-s.com/product/b2b)

・中小製造業様の売上・利益向上を図る伴走型IT経営支援サービス『IT経営コンサルティング』(https://www.techs-s.com/product/it-keiei)

・ものづくりの相談をしたい依頼者と製造業様をつなぐプラットフォーム『プラッとものづくり』(https://platto.technoa.co.jp/)

中小製造業様向けDXソリューションサイト :https://www.techs-s.comITツールと導入時の伴走型支援で、業務の効率化・生産性向上をサポートします。

株式会社テクノア

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：355名 (2026年4月1日現在)

URL：https://www.technoa.co.jp/



事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトウェアを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現を支援している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



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