【マザーハウス 20周年】松屋銀座 で SPECIAL POP UP「素材から かたちへ」を開催

株式会社マザーハウス

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げる株式会社マザーハウス（本社：東京都台東区、代表取締役：山口絵理子）は、創業20周年を記念した特別ポップアップイベント「素材から かたちへ」を、2026年4月15日（水）から4月28日（火）までの2週間、松屋銀座1F スペース・オブ・ギンザにて開催いたします。

素材と向き合い、素材の良さを最大限に引き出し、暮らしに溶け込む「かたち」へと変えていくデザインのプロセスは、私たちの変わらない原点です。

本イベントでは、20年間の歩みの集大成として、春夏の新作やベストコレクションが集結するほか、生産国から職人を招いた制作実演、限定コラボレーションアイテムの発売など、特別なコンテンツを多数ご用意しております。

■ 開催概要

名称： MOTHERHOUSE 20th Special POP UP「素材から かたちへ」

会期： 2026年4月15日（水）～ 4月28日（火）

場所： 松屋銀座 1F スペース・オブ・ギンザ

同時開催： "ERIKO YAMAGUCHI" POP UP（松屋銀座 5F プロモーションスペース）

【限定アイテム・先行発売商品】

ブランドの原点である「ジュート」の新作から、遊び心あふれるコラボレーションまで、本イベントでしか出会えないラインナップが集結します。

１. 新作バッグ「Jutee（ジュテ）」の限定色を販売。ハンドバッグを先行発売。

ブランドの原点である天然素材・ジュートが現代の糸と交差して、これまでになく軽快な「Jutee」という生地が生まれました。

ポップアップの開幕と共に発売するこの新しいシリーズから、数量限定カラーと、5/22発売のハンドバッグを先行販売します。

Jutee Multi-color Shoulder S：40,700円 / M：44,000円 数量限定。画像の「Navy × Orange」は松屋銀座にて数量限定で販売します。Jutee Hand S：27,500円 / M：31,900円 先行販売。松屋銀座で先行販売します。全店発売は5/15を予定しています。

Jutee の特集ページはこちら(https://www.motherhouse.co.jp/pages/jutee)。

２. ムーミンシリーズ「Little My Emy（リトル ミイ エミィ）」 ※数量限定

「もしリトル ミイがマザーハウスのバッグを選ぶなら？」という遊び心から誕生。エレガントなハンドバッグ「Emy」のフラップの裏をちらっとのぞき込むような遊び心あるポジションに、細かなパーツを組み合わせる「象嵌（ぞうがん）」という伝統技法でリトル ミイをあしらいました。

Little My Emy（リトル ミイ エミィ） 51,700円 数量限定

３. Jewelry Color Customize（期間限定カスタマイズ）

JEWELRY MOTHERHOUSE(https://www.motherhouse.co.jp/collections/jewelry) より、2色の石を組み合わせる「Day and Night Shizuku」が登場。11種類の天然石からお好みの組み合わせでオーダーいただけます。

価格：

カスタマイズピアス 79,200円～（税込）

カスタマイズネックレス 73,700円（税込）～ / トップのみ 44,000円（税込）～

素材：K10



＊カスタマイズ商品は、使用する石により価格が異なります。

＊お渡し予定時期：受付から約2か月を予定しております。

＊対象はレギュラーサイズのみとなります（プチサイズ、アメリカンピアスなどはお受けできません）。

こちら(https://info.motherhouse.co.jp/event-campaign/ShizukuCustomize/)から、シミュレーションいただけます。

4. 「Shizuku Petit」 - ブルーサファイア × ムーンストーン -

JEWELRY MOTHERHOUSE(https://www.motherhouse.co.jp/collections/jewelry) より、スリランカ産の深い青が美しいサファイアを主役にした、気品あふれる特別モデルが登場。サファイアの石言葉は「誠実」、ムーンストーンは「幸運・純粋な愛」。身に着ける人の意志に寄り添い、進むべき道を明るく照らしてくれる。そんな、凛とした気品をまとった一品です。

価格：161,700円（税込）～ / トップのみ 132,000円（税込）

素材：K10

５. ブロッキング サイド ロング シャツ コットン

アパレルライン"ERIKO YAMAGUCHI(https://www.erikoyamaguchi.jp/)"より、これまでのコレクションに登場した生地を組み合わせた、ブロッキングシャツを先行発売。ワントーンのカディやデニム、ストライプなど、異なる素材が融合することで生まれる、唯一無二の個性をお楽しみいただける１枚です。

価格：31,900円（税込）

【五感で体験する「ものづくり」イベント】

生産国から来日する職人たちの手仕事を通じ、プロダクトの背景にある「ものづくり」を体感いただけます。

■海外職人による制作実演（LIVE）

バングラデシュからバッグ職人サイフル、スリランカからジュエリー職人スニラが初来日。熟練職人の繊細な手仕事を間近でご覧いただけます。

・バッグ実演： 4/17（金）～4/19（日）※終了いたしました。

・ジュエリー実演： 4/22（水）～4/25（土）13:00～17:00

【関連イベント】マザーハウスカレッジ限定復活

ご予約不要ご予約不要

マザーハウス代表取締役副社長の山崎大祐が主宰する「マザーハウスカレッジ」は、創業直後から、”経済性と社会性の両立” や ”Warm Heart, Cool Head（熱い情熱と冷静な思考）” をテーマに議論してきました。この度、20周年を記念して銀座で限定復活します。20年の歩みを振り返りながら、現代のビジネスのリアルについて、少人数制の対話型イベントを開催します。

場所： LITTLE MOTHERHOUSE CHOCOLATE FACTORY SHOP(https://www.google.com/maps/place/LITTLE+MOTHERHOUSE+CHOCOLATE+FACTORY+SHOP/@35.6712191,139.7649652,784m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x60188b2ab48979b3:0x63cf756191dbf347!8m2!3d35.6712191!4d139.7675401!16s%2Fg%2F11jsm4vz3n?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDQwNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=680458b4-29c4-4435-a9e0-5a9a041468bf)（銀座）

予約： 事前申込制（https://motherhouseevent.peatix.com/）

※現在、すでに満席となっております。

【同時開催】"ERIKO YAMAGUCHI" POP UP

松屋銀座5F プロモーションスペースでは、マザーハウスのアパレルライン “ERIKO YAMAGUCHI(https://www.erikoyamaguchi.jp/)” の期間限定ショップを開催。 デザイナー・山口絵理子の世界観を表現した “ERIKO YAMAGUCHI” の今季のテーマは「SCULPTED BY NATURE」。インドの職人と共に作り上げた手紡ぎ・手織りのカディコットンや、建築的なシルエットの新作、夏の先行発売アイテムを展開します。

【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのものづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内約50店舗、台湾5店舗、シンガポール2店舗の直営店を展開しています。

【会社概要】

会社名 株式会社マザーハウス

所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F

設立 2006年3月9日

資本金 27,950,000円

代表 山口絵理子

事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売

公式HP http://www.mother-house.jp/