eギフトアプリの「All in gift」、「ベアレンビール 公式Webショップ」にて採用

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、通常ギフトはもちろん住所を知らなくても贈れるeギフトにも対応した「All in gift」は、株式会社ベアレン醸造所が運営する「ベアレンビール 公式Webショップ（ https://baeren.jp/ ）」さまに導入されました。

■ 「ベアレンビール」さま導入コメント

〈導入前の課題〉

当社ではこれまで、お歳暮やお中元といった伝統的な贈答品から、父の日、母の日、バレンタインなどの季節イベントまで、多くのお客さまにギフトとしてご利用いただいてきました。しかし、近年のライフスタイルの変化に伴い、「SNSで繋がっている友人に贈りたい」「住所を聞くのは気が引けるが、日頃の感謝をビールに込めて届けたい」といったライトなギフト需要の増加を肌で感じていました。

一方で従来のシステムでは、お届け先住所の入力が必須であることが、特にスマートフォンユーザーにとって心理的・操作的なハードルとなり、購入離脱の要因となっていました。加えて、「誕生日当日に気づいたがすぐに贈れない」「住所を聞くことでサプライズ性が損なわれる」といった具体的なシーンにおいて、購入を断念されるケースも想定され、機会損失の一因となっていました。

また、当社は岩手県盛岡市に拠点を置いているため、イベント直前の注文では物理的な配送距離の問題から、全国エリアへの当日お届けに対応しきれないことも、課題として認識していました。

〈導入の決め手〉

最大の決め手は、Shopifyとの親和性の高さによる「運用の安定性」と、贈り主・受け取り手双方にとっての「体験のシンプルさ」です。

複数のeギフトサービスを比較検討する中で、既存の配送スキームに大きな負荷をかけずに導入できる点、そしてユーザーにとって迷いの少ない導線設計が実現できる点を評価しました。住所を知らなくてもLINEやSNSで手軽に贈れる仕組みにより、これまで取りこぼしていた需要を確実にカバーできると判断しました。

また、メッセージカード機能など、贈り主の「気持ち」を自然に伝えられる仕組みが充実している点も魅力であり、当社が掲げる「長く愛されるビールづくり」という考え方とも一致していると感じています。

〈導入後に期待する効果〉

まずは、住所入力不要による購入ハードルの低減を通じて、スマートフォン経由のCVR（転換率）改善を最優先で期待しています。

その上で、「ソーシャルギフト」の活用により、これまでリーチできていなかった若年層やSNSユーザーといった新規顧客層の獲得や、誕生日・お礼など日常的なギフトシーンでの利用拡大を見込んでいます。さらに、「直前の贈り物ニーズ」にも対応できることで、購入機会の最大化とリピート頻度の向上にもつながると考えています。

■ 「ベアレンビール」について

ストアURL : https://baeren.jp/

株式会社ベアレン醸造所は、2003年に岩手県盛岡市で創業したクラフトビール会社です。南ドイツより移設した100 年以上昔の醸造設備を駆使し、ドイツのブラウマイスター資格を持つ職人がドイツスタイルを中心としたヨーロッパ伝統のビールを造っています。2019 年には缶ビールを製造する雫石工場が稼働開始、こちらは最新設備で徹底した管理を行いながらも、ベアレンの尊重する伝統的な醸造方法が守られています。また、日本ビアジャーナリスト協会主催の「世界に伝えたい日本のクラフトビール」では過去2度のグランプリを受賞、さらに、2023年にはドイツのビールコンクールの国際部門で世界一を受賞するなど、その高い技術に裏打ちされた味わいは、国内外において高く評価されています。最近では海外のブルワリーともコラボレーションを行うなど、注目を集めています。

■ 「All in gift」アプリについて

Shopifyアプリ「All in gift」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

SNSやオンラインでの交友関係が一般的になりつつある現在、「お気に入りのギフトを贈りたいけれど、相手の住所がわからない」「わざわざ住所を聞くのは申し訳ないし気が引ける」といったお悩みで、ギフトを断念する方が増えています。

Shopifyアプリ「All in gift」を活用すれば、LINEやTwitter、InstagramのDMで「ギフト受け取り用」のURLを送るだけで、かんたんにギフトを贈ることができます。

日本製のサービスなので、管理画面もすべて日本語サポートで使え、安心してご利用いただけます。

〈機能〉

- 複数配送先へのギフト設定機能（マルチシップ）- ギフト設定- - 熨斗（のし）の設定（商品の指定も可能）- - 表書きの細かな設定- - ラッピング、ギフトカード、手提げ袋などの対応設定（商品の指定も可能）- - [eギフト限定]受取時のデジタルメッセージカード- - それぞれの設定に自由に注意書きを追加可能- All in gift受け取りURLの発行- ギフトお届け先登録・更新- 各出荷業務・物流サービスアプリと連携

〈導入ステップ〉

- アプリをインストール- ギフトの設定- のし紙 / 名入れ、ラッピング等設定

〈お客様の利用ステップ〉

- 商品をカートに入れギフト送付を有効にする- サンクスページからSNSを起動し、メッセージ配信- メッセージには自動で受け取りURLが記載されています- 受け取りURLから、配送先・配送日時を指定して登録

〈アプリ詳細・ダウンロードはこちら〉

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

本アプリは今後もアップデートを重ね、日本の商習慣に応じた機能開発を進めてまいります。

また、ハックルベリーは、Shopifyのサイト構築/アプリ構築のリーディングカンパニーとして、長期的な売上の支援を簡単かつ安心して導入できるアプリを随時リリースしマーチャント（事業者）支援を行ってまいります。

〈ご相談・お問い合わせはこちらから〉

https://huckleberry-inc.com/subscription-apps/#contact

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

【提供サービス】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

ECの各データ連携を柔軟に、低コストで実現するデータ連携SaaS「CoreLink」https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」

https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyで決済CVRを向上させるチャットボット「CommChat」 https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

抽選販売アプリ「Raffle315」

https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」

https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)