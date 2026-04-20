2026/5/19(火)無料ウェビナー開催決定！新規事業の担当者必見！【5社の実践データを公開】2026年、新規事業の勝ち筋はここにある

株式会社カスタメディア

株式会社カスタメディア（本店：大阪府大阪市、代表取締役：宮崎耕史、以下 当社）は5月19日(火)12:00から、株式会社シェアウィズ（本社: 大阪府大阪市、代表取締役 辻川 友紀）開催の無料ウェビナー【5社の実践データを公開】2026年、新規事業の勝ち筋はここにあるに登壇します。

イベント概要

「リスクを抑えて新しい事業を立ち上げたい」「何から始めればいいか、手堅い進め方を知りたい」

──そんな皆様へ向け、新規事業支援の最前線に立つ5社が集結！

本セミナーでは、新規事業を成功に導くための「手堅い立ち上げ方」と「無駄のない集客戦略」を一挙に公開します。

明日から使えるノウハウが詰まった60分。「うちの会社でも無理なく始められそう！」という確かな手応えをお持ち帰りいただけます。ぜひ、自社の新しい事業のヒントを探しにお気軽にご参加ください。

こんな方におすすめ

- リスクを抑えて確実に収益化できる、新規事業のアイデアを探している方- 大きな予算や時間をかけずに、まずは小さく新規事業を試してみたい方- AI時代のWeb集客において、何から始めるべきか迷っている方- 顧客リストや初期費用「ゼロ」の状態から、新規開拓を始めたい方- Web広告の無駄な予算流出を防ぎ、費用対効果を最大化したい方

お申し込みはこちらから :https://wisdombase.share-wis.com/webinar/new-business-20260519/?partner_source=customedia

セッション内容・登壇者紹介

【Session 1】 株式会社カスタメディア

新規事業のリスクを低減する「プラットフォームビジネス」の始め方

～なぜカスタメディアが選ばれるのか？800件の実績から成功の型を事例で解説～

新規事業の失敗要因である「多額の初期投資」や「開発の長期化」を防ぐため、リスク低減を「攻め」に変える戦略を解説します。

本セッションでは、低コスト・短期間でPoC（概念実証）を回し、スモールスタートで事業を軌道に乗せる「プラットフォームビジネス」の優位性を紹介。 累計800件以上の支援実績から導き出された「失敗しない型」と、リスクを抑えて収益化した具体事例を交え、新規事業を勝ち筋に乗せる最短ロードマップをお届けします。

登壇者：エリオット愛里（株式会社カスタメディア BizDev.課長代理）

人材派遣業界にて営業マネージャー、ラグジュアリーブランド業界にてカスタマーサポートなど幅広く経験したのち、2021年にカスタメディア入社。

【Session 2】 ディレクターバンク株式会社

AI時代のWeb集客～打ち手を導く3つの視点～

AI検索や生成AIの普及により、見込み顧客の情報収集活動は大きく変わりつつあります。

今回のセミナーでは、新規事業のWeb集客について何から始めれば良いか整理できていない方に向けて、AI検索時代のWeb集客の打ち手を導く3つの視点について解説していきます。

登壇者：鶴久 英二（ディレクターバンク株式会社 取締役）

1991年大学卒業後にディスプレイ業界大手の丹青社に入社。1996年より、当時パソコン通信事業者だったニフティ株式会社に入社。一環して、ネットビジネスの運営部門を担当。インターネット型のビジネスモデル移行に伴い様々なサービスの構築・運営を経験。

2008年より、面白読み物サイト「デイリーポータルZ」、次世代型ライブハウス「東京カルチャーカルチャー」のマネジメント及び事業化を担当。2016年に共同創業者としてディレクターバンク株式会社にジョイン。

【Session 3】 株式会社ネクスウェイ

ターゲットリスト・初期費用不要！ゼロからの集客を実現するFAXDM活用術

新規事業を始めるにあたり、必要になるのが新規の顧客開拓。とはいえ、「ターゲットのリストが手元にない」「準備に時間がかけられない」「販促費が潤沢でない」など、集客に課題を感じている方は多いのではないでしょうか。

FAXDMは、手軽に準備・実施ができ、高コスパでアプローチが可能な手法です。リーチしやすいターゲットや利用シーン例を、成功事例を踏まえてご紹介します。

登壇者：渥美 萌花（株式会社ネクスウェイ コミュニケーションデザイン事業部）

2024年新卒でネクスウェイ入社。入社後、FAX・メール一斉配信サービス『NEXLINK』の営業・カスタマーサクセスを担当。2025年度は約250社に対し、顧客の新規リード獲得を実現するため、施策の立案～実行～振り返りまでをトータルでサポート。

自社主催ウェビナー「FAXDM成功への道」などのセミナー講師も務める。

【Session 4】 Momentum株式会社

新規事業の成功を支える『攻守一体』のマーケティング術

～知らずに捨てられる広告予算を1円でも減らすために～

新規事業の集客で欠かせないインターネット広告。しかし、仕組みを正しく理解せずに始めると、「人間ではなくロボット」や、広告費を稼ぐためだけの「中身のないサイト」に広告費が流出してしまいます。

本セッションでは、これから広告を本格化させる方が直面する予算流出の実態と、資金を1円も無駄にせず事業を加速させるための対策を、具体例を交えてご紹介します。

登壇者：由井 銀河（Momentum株式会社 マーケティング＆PRグループ）

大学卒業後、新卒採用支援会社でのSMB向けセールスを経てコクヨグループの企業に入社。エンタープライズ向けのBPO事業でセールスに従事するかたわら、新領域プロジェクトリーダーやマーケティング業務を兼務。

Momentum株式会社ではセールスを経験後、現在はマーケティングを担当。新プロダクトのプロモーション～マーケティングまでを務める。

【Session 5】 株式会社シェアウィズ

立ち上げ1年で売上3億円の実践データ公開！助成金×リスキリング研修事業の勝ち筋

～在庫・仕入れゼロ、粗利80%超で毎月安定のストック収益を実現～

国策である「補助金・助成金」を活用した、高収益BtoB研修事業の立ち上げ方を解説します。在庫リスクゼロ、最短1ヶ月で即事業化できるスキームです。

主要メンバー3名で立ち上げ1年で売上3億円を達成したパートナー企業の実践データを基に、安定収益を生み出す仕組みを公開します。

登壇者：中西 康治（株式会社シェアウィズ 取締役COO ）

2002年、株式会社WOW WORLD（旧エイジア）入社。Webマーケティング製品の法人営業、アライアンス、IPO担当者を務め、2005年東証マザーズ上場。その後、専務取締役に就任し、2017年に東証一部（現プライム市場）上場。2021年からグループ会社の株式会社ままちゅの代表取締役を務める。

2023年6月から株式会社シェアウィズに参画。2023年11月に取締役COOに就任。

開催情報

お申し込みはこちらから :https://wisdombase.share-wis.com/webinar/new-business-20260519/?partner_source=customedia

開催日時：2026年5月19日（火）12:00～13:00

参加費：無料

視聴方法：Zoomでのオンライン配信

※視聴方法の詳細はお申し込みフォーム送信後、メールにてご連絡させていただきます。

メールが受信できない場合はお手数ですが sales@customedia.co.jp までご連絡ください。

■会社情報

会社名 ：株式会社カスタメディア

所在地 ：大阪府大阪市北区西天満2-5-2 H2O TOWER 7階

代表者 ：代表取締役 宮崎 耕史

事業内容：デジタルプラットフォームの開発とコンサルティング事業

HP ：https://service.customedia.co.jp/

■ミッション

業界を問わず、新規事業には「千三つ」と言われるほど「多産多死」という特性があります。

私たちは、このような環境下でも、企業の規模を問わず挑戦を繰り返すことができる仕組みが整った世界を目指しています。

私たちが提供するノウハウが詰まった「型」を活用し、迅速かつ低コストでシステムを構築することで、新規事業の失敗リスクを低減します。

「Japan as No.1」と称された”失われた30年”の前の時代のように、日本企業が国内外でイノベーションを起こし、世界市場で存在感を取り戻すことができるよう、失敗を恐れず果敢に新規事業へ挑戦する皆様を支援するのが私たちのミッションです。