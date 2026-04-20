NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、株式会社タダノより寄付金を受領しました

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみ問題解決に向けて活動するNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆郡小豆島町、代表理事：江川裕基、田中秀典）は、株式会社タダノ（香川県高松市、代表取締役社長・CEO：氏家 俊明）およびタダノハートフルポケットより、当団体の活動への支援としてご寄付いただきました。

寄付の背景

左：株式会社タダノ、右：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル

世界的な建設用クレーンメーカーである株式会社タダノは、社会貢献活動の一環として「タダノハートフルポケット」を通じた支援を実施されています。

※タダノコーポレートサイト：https://www.tadano.co.jp/ja/ir/esg/society/

同社には、詰田川での河川ごみ回収実証実験現場にも足を運んでいただきました。

実際の現状を直接視察いただく中で、私たちの「技術で解決する」というアプローチと現場主義の姿勢に共感いただき、今回の寄付に至りました。

地元のリーディングカンパニーからの関心とご支援は、当団体にとって大きな励みとなっています。

クリーンオーシャンアンサンブルは引き続き、「海洋ごみゼロ」の実現に向けた挑戦を加速させてまいります。

クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

●寄付・協賛で支援する

いただいた寄付は、海洋ごみ回収装置の設置、データ化ツールの開発、現場活動の継続などに活用されます。

単発寄付／マンスリーサポーターとしてのご参加、いずれも歓迎しております。

企業様におかれましては、CSR活動の実践として、当団体HPへのロゴ掲載、回収支援証明書の発行、

共同PRなどの連携が可能です。

▶詳細はこちら： https://donation.cleanoceanensemble.com/

●ボランティア・プロボノとして参加する

当団体では、以下の分野のスキルを活かしてくださる仲間を募集しています。

ITエンジニア

マーケティング

営業・協賛パートナー支援

人事

現場エンジニア（小豆島）

詳細を知りたい方は月１回プロボノ説明会を開催しておりますので是非ご参加ください。

（プロボノ参加以外に当団体の活動などに対する質問も受け付けております）

▶ プロボノ/ボランティア説明会はこちら：https://peatix.com/group/12922636

団体概要

・名称：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（NGO Clean Ocean Ensemble）

・住所：香川県小豆郡小豆島町坂手甲986番地

・設立：2020年12月

・代表理事：江川 裕基、田中秀典

・主な活動国：日本、モザンビーク、東ティモール

・公式サイト：https://cleanoceanensemble.com/

・公式SNS：https://cleanoceanensemble.com/support/follow/

団体の名前は、Clean（綺麗な）Ocean（海を）Ensemble（より多くの人と一緒に）というメッセージを込めています。