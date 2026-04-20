診療報酬改定、看護補助者への影響を30分で学べる無料勉強会を4月30日開催｜「日本看護補助者の会」始動

一般社団法人日本男性看護師會

一般社団法人日本男性看護師會（東京都新宿区、代表理事：坪田康佑）のプロジェクトとして、「日本看護補助者の会」（会長：神田直孝）が始動しました。看護補助者の地位向上・資質向上を目的に設立した本会は、医療機関・派遣会社・行政との連携を通じて看護補助者を取り巻く環境改善に取り組みます。その第一弾として、2026年4月30日（木）12:30～13:00、無料オンライン勉強会を開催します。令和8年6月1日より施行される診療報酬改定のうち、看護補助者の現場に直結する変更点を30分でわかりやすく解説します。

■ 開催の背景

令和8年6月1日より施行される診療報酬改定では、「看護補助体制充実加算」が「看護補助・患者ケア体制充実加算」へ名称変更されるほか、ICT・AI機器の活用推進、ベースアップ評価料の拡充など、看護補助者の現場に直結する変更が複数含まれています。

しかし、「何が変わって何が変わらないのか」を体系的に整理できている医療機関・派遣会社はまだ少ないのが現状です。日本看護補助者の会では、6月施行前に現場が押さえておくべきポイントを、昼休みの30分でキャッチアップできる勉強会を企画しました。

■ タイムライン

12:30 開会・趣旨説明

12:35今回の改定で何が変わったか--全体像（3点に絞って整理）

12:40「看護補助・患者ケア体制充実加算」名称変更の実務影響

12:47ICT・AI活用と看護補助者の業務効率化

12:52ベースアップ評価料と処遇改善--看護補助者への影響

12:57質疑応答・クローズ／次回勉強会のご案内

■ こんな方におすすめ

病院・診療所で看護補助者の管理・採用を担当している方

看護補助者本人でスキルアップに関心のある方

病棟管理職・看護師長

医事・診療報酬担当者

看護補助者を派遣している派遣会社の担当者

■ 開催概要

日時 ：2026年4月30日（木）12:30～13:00

形式 ：オンライン（Google Meet）

参加費：無料

📩 参加申込はこちら https://nurseaid.peatix.com/view

■ 日本看護補助者の会について--会員募集中

日本看護補助者の会は、一般社団法人日本男性看護師會のプロジェクトとして設立した、看護補助者の地位向上・資質向上を目的とする団体です。

医療現場において、看護補助者は看護師とともに患者ケアを支える重要な存在でありながら、その専門性や貢献が十分に評価されているとは言えません。本会は、医療機関・派遣会社・行政との連携を通じて、看護補助者を取り巻く環境の改善に取り組みます。

現在、会員を広く募集しています。 看護補助者として働く方はもちろん、看護管理職・医療機関の採用担当・派遣会社の方など、看護補助者に関わるすべての方のご参加をお待ちしています。

公式サイト：https://nurse-aide.org/

入会申込：https://gkb.jp/s/ana/application(https://gkb.jp/s/ana/application)

■ 一般社団法人日本男性看護師會について

2014年9月設立。看護職全体の課題解決を目的に活動する団体。看護DXアワード主催・カスタマーハラスメント対策・産業看護支援・訪問看護支援など多領域で活動を展開。各都道府県看護協会・学会での年間50本以上の講演など、看護師を取り巻く環境改善に幅広く取り組む。

公式サイト：https://nursemen.net