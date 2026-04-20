【新サービス】名刺撮影するだけでAIが会社情報を自動解析。パーソナライズお礼メールを3秒で生成する営業フォローAI「OREI（オレイ）」正式リリース

株式会社ソウゾウ

岐阜県関市 - 株式会社ソウゾウ（代表取締役：大塚 雅之）は、2026年4月、営業活動における翌日フォローを劇的に効率化する新サービス「OREI（オレイ）」を正式リリースいたします。

名刺交換後の「お礼メール」は、商談機会の拡大や返信率向上に大きく影響する重要なアクションです。しかし、従来の名刺管理アプリの多くは名刺のデジタル化や共有が中心となっており、相手企業に響くパーソナライズされたお礼メールを自動作成する機能は十分に備えていません。

そのため、メール作成に時間がかかったり、テンプレート感が出てしまったり、送信が遅れて機会を逃してしまうケースが多く見られます。OREIは、この課題を解決するために開発されたお礼メール生成に特化した営業フォロー専用AIサービスです。スマートフォンで名刺を撮影するだけで、AIが情報を自動読み取り、相手企業のホームページを解析して事業内容を反映したパーソナライズされたお礼メール（件名3案・本文3案）をわずか3秒で生成します。

お礼メールと同時に、3日後・7日後のフォローアップメールも自動作成可能で、連絡先のタグ管理・検索・CSV入出力機能も搭載しています。

【主な特長】

- 3秒でパーソナライズメール生成OCRで名刺情報を読み取り、AIが相手企業のホームページを自動スキャン。事業内容や強みを反映した、相手に響く個別性の高いメールを作成。- 翌日送信を確実に実現返信率が3.2倍になるといわれる「翌日フォロー」を、忙しい営業担当者でも簡単に実行可能。- 大幅な時間削減従来、1通あたり30分以上かかっていたメール作成を3秒に短縮。月50通の場合、月間約25時間の業務時間削減が見込めます。- 高いコストパフォーマンスおすすめのパーソナルプランは月額1,980円（月50通まで）。1通あたり実質39円。無料プランも用意、月7通まで無料（クレジットカード不要、登録2分）で利用可能。ライトプラン（月額980円・月20通）も選択できます。

OREIは「鉄は熱いうちに打て」という営業の鉄則を、すべての営業パーソンに届けます。

展示会、商談、紹介などで名刺交換したその日のうちに、質の高いお礼メールを送り、ビジネス関係の深化をサポートします。

サービス概要サービス名：OREI（オレイ）

提供開始：2026年4月

公式サイト：https://www.orei-jp.com/

料金プラン：FREEプラン：月7通まで、無料LIGHTプラン：月20通まで（月額980円）、PERSONALプラン（おすすめ）：月50通まで（月額1,980円）

株式会社ソウゾウは、今後も営業現場の生産性向上と、企業間のより良い関係構築を支援するデジタルツールの開発を続けてまいります。