脆弱性対策とデータ復旧を支援するセキュリティーサービスを提供開始

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：浜 直樹）は、中堅・中小企業向けITサポートサービス「IT Expert Services※1」の新ラインアップとして、Windows PCの脆弱性対策を支援する「IT Expert Services OSパッチ適用サポート（PC）」と、データ消失時の復旧を支援する「IT Expert Services クラウドバックアップサービス 500GB」の２つのセキュリティーサービスを本日より提供開始します。

※1：お客様のIT運用/管理業務を支援するITサポートサービス。IT資産の可視化や運用／管理から環境改善支援まで、お客様のニーズに合わせてワンストップで提供。

近年、取引先に影響を及ぼすサイバー攻撃の増加を背景に、サプライチェーン全体でのセキュリティー対策強化が社会的な要請になっています。こうした状況を受け、国や業界団体においても、各企業が実施すべき対策を整理・可視化しようとする仕組みが検討されています。一方で、中堅・中小企業では、対策の必要性を認識しながらも、セキュリティー対策の導入・運用には、専門知識を持つIT人材や継続的な投資が必要となるため、十分な対応が難しいケースも少なくありません。

こうした課題に対し、当社は、専門的な知識や体制を持たない中堅・中小企業でも導入・運用しやすいセキュリティー対策のラインアップを拡充してきました。これまで、「IT Expert Services」ではセキュリティーリスクの把握を支援するサービスや、サイバー攻撃の兆候を検知して初動対応を支援するサービスを提供してきましたが、今回の新サービス追加により、攻撃を受けにくくするための脆弱性対策から、被害発生後のデータ復旧までを含めたセキュリティー対策を一気通貫で支援できるようになりました。

■「IT Expert Services OSパッチ適用サポート（PC）」

サイバー攻撃の侵入口となりやすいOSの脆弱性に対し、マイクロソフト社が提供するWindows PCの更新プログラムを計画的に適用することで、適用漏れを防止します。更新プログラムの適用状況は月次で提供するレポートによりPCごとに確認できるため、拠点が分散している環境でも一元的に管理することが可能です。

また、Windowsで年に1回実施される大型アップデート「機能更新プログラム」については、適用後に不具合が生じるリスクを抑えるため、お客様の環境で事前検証プロセスを設けることで、安心して運用を続けられる環境を維持します。

図1：更新プログラムの適用を支援し、適用状況をレポートで報告する運用イメージ

■「IT Expert Services クラウドバックアップサービス 500GB」

PCやサーバーに保存されたデータをクラウド上に定期的にバックアップすることで、ランサムウェアをはじめとするマルウェアによるデータ破壊の被害を抑制します。また、サイバー攻撃に限らず、災害や誤操作によるデータ消失時にも、迅速なデータ復旧が可能です。データ復旧時には、「IT Expert Services」のサービスデスクが、必要なデータをフォルダ単位でリストア※2するため、復旧作業に伴うお客様の負担を軽減し、早期の業務再開を実現します。



※2:バックアップしておいたデータを元の状態に戻し、業務で再び利用できるようにすること。

図2：クラウドへのバックアップと、サービスデスクによるデータ復旧作業の運用イメージ

■「IT Expert Services」 が提供するセキュリティー対策

「IT Expert Services」は、セキュリティー対策の基本的なプロセスである「Identify（識別）」「Protect（防御）」「Detect(検知) 」「Respond(対応)」「Recover（復旧）」の各段階をカバーするサービスを組み合わせて、一気通貫で支援します。

Identify（識別）

・「IT Expert Services」 の基本サービスで提供する月次・四半期レポートにより、Windows PCやサーバーのエンドポイントの状態や脆弱性リスクを可視化します。

・ 「IT Expert Services ID管理 Powered by GMOトラスト・ログイン」では、複数のクラウドサービスのIDを一元管理し、クラウドサービスの利用状況を把握できます。

Protect（防御）

・新サービス「IT Expert Services OSパッチ適用サポート（PC）」により、Windows PCの脆弱性対策を計画的に実施します。

・「IT Expert Services EDR」では、AIによる脅威分析や最新の脅威情報を活用して不正なプログラムを特定し、アンチマルウェア機能によってマルウェアの侵入を未然に防止します。

Detect(検知)

・「IT Expert Services EDR」が端末の挙動を監視し、マルウェアの侵入を早期に検知します。不審な挙動が検知された場合には、端末の隔離やウイルススキャンなどを遠隔で支援し、被害を抑制します。

Respond(対応)

・「IT Expert Services MDR」では、セキュリティーアナリストが常時監視・分析を行い、インシデントと判断された場合には迅速な初動対応を実施します。専門知識を持たないお客様でも安心して運用できる体制を提供します。

Recover（復旧）

・新サービス「IT Expert Services クラウドバックアップサービス 500GB」により、被害が広範囲に及ぶ場合や災害、誤操作によるデータ消失時にも、データ復旧と業務再開を支援します。

当社は、「何も起こらない、何も心配がない、オフィス環境へ。」をテーマに、IT機器の運用・管理支援からセキュリティー対策までを通じて、お客様が安心して働ける環境づくりを支援し、持続的な事業運営を支えてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118297/table/118_1_71d9cbc864cea8f8391c1f4efe983f13.jpg?v=202604210151 ]

「IT Expert Services OSパッチ適用サポート（PC）」および「IT Expert Services クラウドバックアップサービス500GB」の詳細はこちらよりご参照ください。

https://www.fujifilm.com/fb/product/software/it_expt_svs