Fileforce、電子帳簿保存法に関するJIIMA認証「電子帳簿・スキャナ保存・電子取引・電子書類」の4区分を取得

ファイルフォース株式会社

クラウドファイルサーバー「Fileforce」を提供するファイルフォース株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）より「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得いたしました。

本認証取得でFileforceは、電子帳簿保存法に関するJIIMA認証の4区分（電子帳簿ソフト、スキャナ保存ソフト、電子取引ソフト、電子書類ソフト）を取得しました。これによりFileforceは、電子帳簿保存法で定められている全3つの保存方法（１.電子帳簿保存、２.スキャナ保存、３.電子取引データ保存）すべてに対応し、帳簿・取引書類・電子取引データを一元的に保存・管理できる電帳法対応のファイル保存基盤として、よりセキュアでシンプルな運用を支援いたします。

当社は今後も、企業のファイル基盤に関わる業務の電子化・効率化を支援し、法令遵守と業務生産性向上の両立に貢献してまいります。

JIIMA認証制度

https://www.jiima.or.jp/certification/

■Fileforceに関するご相談はこちらから：https://www.fileforce.jp/inquiry/

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず25,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む

■会社概要

商号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ： 法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp