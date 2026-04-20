【4/23開催ウェビナー】IoT製品企画・開発担当者向け｜1NCEで実現する自社サービスの差別化事例

1NCE株式会社

1NCE株式会社（以下、1NCE）は、4月23日に株式会社カウベルエンジニアリング様（本社：長野県・以下「カウベルエンジニアリング」）との共催ウェビナーを開催します。

本ウェビナーでは、1NCE（ワンス）が提供するソフトウェアおよび通信回線を機能リリースからいち早く自社サービス「NailEdge（ネイレッジ）(https://www.cowbell.co.jp/nailedge.html)」で活用されている同社をゲストに迎え、同社サービスの特長と、1NCE を活用することによってどのように差別化に繋げているのか、導入時の課題も含めて実例を交えてご紹介いただきます。

開催概要

タイトル：エキスパートに聞く 1NCE ソフトウェアを活用した製品、サービスの最適化

日時：2026年4月23日（木）14:00～14:45（日本時間）

開催形式：Microsoft Teams Webinar

言語：日本語

参加費：無料

登壇者：

- 株式会社カウベルエンジニアリング- - 取締役 油井 幸宏氏- - IoTASスマート 統括責任者 部長 市川 俊一氏- 1NCE株式会社- - セールスディレクター 石川 健

ウェビナーに登録する :https://events.teams.microsoft.com/event/ade514ad-a03b-4b2b-b22a-187a9949f8b4@30d91adf-8d2e-4258-bc92-ac01a70ea088

アジェンダ

こんな方におすすめ

- 1NCE- - サービス全体像（ソフトウェア機能＋セルラー通信）- カウベルエンジニアリング- - 会社概要- - 製品・サービス概要- - 1NCEソフトウェア機能 活用事例紹介- Q＆A- 1NCEのソフトウェア機能と通信回線について詳しく知りたい方- 1NCE のソフトウェア機能と通信回線を活用した製品・サービスの実例を知りたい方- セルラーIoTデバイスやサービスの設計・開発に携わっている方- IoT製品・サービスの差別化や付加価値向上のヒントを得たい方

個人情報の取り扱い

お客様が入力される個人情報は、1NCEプライバシーポリシーのもとで管理されます。詳細は下記をご参照ください。

https://www.1nce.com/ja-jp/privacy-policy

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株式会社カウベルエンジニアリング

1974年創業の株式会社カウベルエンジニアリング（本社：長野県）は、ホテルカードロック、決済端末、IoTゲートウェイの開発・製造・販売を行っています。IoTソリューションは当社の主要事業の1つであり、1NCE専用のIoTエッジデバイス「NailEdge」は、データ取得と遠隔操作による運用の効率化をユーザーに提供しています。

1NCE株式会社

1NCE（ワンス）は、世界中の顧客が最高のインテリジェント・プロダクトを作成・管理するための基本的なソフトウェアと通信プラットフォームを提供しています 。このプラットフォームにより、顧客は世界170カ国・地域以上で簡単かつ安全にデバイスデータを収集し、実用的なインテリジェンスへと変換することが可能です 。 詳細は www.1NCE.comをご覧ください。