Garmin、米女子ゴルフツアーで活躍中のプロゴルファー 岩井明愛選手、岩井千怜選手と今季もブランドアンバサダー契約を更新

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社（以下、Garmin）は、プロゴルファーの双子姉妹である岩井明愛選手、岩井千怜選手と一昨年・昨年に引き続き3年連続でGarminジャパンブランドアンバサダー契約を締結しました。

2025年から本格的に米女子ツアーに参戦した両選手は、下記の通り早くも1年目からそれぞれ優勝を飾り、毎試合で活躍が期待できるアスリートです。

- 岩井明愛選手：ザ・スタンダード ポートランドクラシック 優勝＜2025年8月14～17日／コロンビア・エッジウォーターCC (米・オレゴン州)＞- 岩井千怜選手：メキシコリビエラマヤオープンatマヤコバ 優勝＜2025年5月22～25日／マヤコバ エル・カマレオンGC(メキシコ)＞

米国を拠点に活動する現在も、両選手は“常に前進するチャレンジ精神”を持って挑戦し続けています。こうした姿勢がGarminのブランド価値と高い親和性を持ち、そしてGarminのメッセージを体現する存在であることから、両選手とのブランドアンバサダー契約を更新しました。

またGarminは、両選手のさらなる活躍をサポートするとともに、両選手が活用するGarminウォッチに関するプロモーションビデオなどをウェブサイトやSNSをはじめとする各チャネルにて随時公開していきます。

【岩井姉妹出演プロモーション動画 公開情報】

公開予定日：2026年4月末より順次 ※変更の可能性あり

内容：日々のトレーニングやコンディション管理でもGarminウォッチを身につける両選手が、専属キャディのいない一般ゴルファーに向けて、Garminゴルフウォッチの価値を発信。距離計測やハザード確認、ショットやスコアの記録、ラウンド後の振り返りに加え、記録したデータをもとに次のクラブ選択やプレー判断をサポートする機能を通じて、Garminゴルフウォッチが“あなたのパーソナルキャディ”としてプレーを支える存在であることを表現した内容です。

Garmin for Golf特設サイト ※動画は特設サイトでも順次公開予定

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/minisite/fenix/golf/

【Garminジャパンブランドアンバサダー 岩井明愛選手、岩井千怜選手】

■岩井明愛（いわい あきえ）選手

＜プロフィール＞

・生年月日：2002年7月5日

・所属：Honda

・主な戦績：JLPGAツアー通算6勝／USLPGAツアー通算1勝

2025年

ザ・スタンダード ポートランドクラシック（USLPGAツアー）

2024年

第55回住友生命Vitalityレディス東海クラシック

ニチレイレディス

リゾートトラストレディス

2023年

第50回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント

第54回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック

KKT杯バンテリンレディスオープン

岩井明愛選手＜岩井明愛選手からのメッセージ＞

「Garminとのアンバサダー契約が3年目を迎え、とても嬉しく思っています。ランニング時に距離を設定するだけで最適なコースを提案してくれる機能は、地図表示も分かりやすく、日々のトレーニングに欠かせない存在です。画面が綺麗で見やすいのもお気に入りのポイントですし、朝起きた時の“おはよう“というメッセージも嬉しいです。今後もGarminとともに成長していきたいと思います。」

■岩井千怜（いわい ちさと）選手

＜プロフィール＞

・生年月日：2002年7月5日

・所属：Honda

・主な戦績：JLPGAツアー通算8勝／USLPGAツアー通算1勝

2025年

メキシコリビエラマヤオープンatマヤコバ（USLPGAツアー）

第38回ダイキンオーキッドレディス

2024年

樋口久子 三菱電機レディス

RKB×三井松島レディスゴルフトーナメント

第37回ダイキンオーキッドレディス

2023年

宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント

RKB×三井松島レディス

2022年

CAT Ladies2022

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント

岩井千怜選手＜岩井千怜選手からのメッセージ＞

「Garminを使い始めて3年目。今では自分にとって欠かせないパートナーです。海外転戦で移動や時差がある中でも、睡眠管理やランニング機能が日々のコンディションづくりをサポートしてくれています。長時間のフライトでも充電が減らないのも嬉しいですし、ウォッチに付いているライトが明るいので、暗い道を歩くときには便利でいつも使っています。今シーズンもGarminとともに最高のパフォーマンスをお届けできるよう戦っていきます。」

■岩井姉妹着用モデル：『fēnix 8 Sapphire AMOLED 43mm』

Garminにおける最新のイノベーションが内包されるフラッグシップモデル「fēnix」シリーズの最新機種。ゴルフコースなど、どんな環境下でも見やすい高彩度のAMOLED（有機EL）ディスプレイを搭載し、コンディション管理に必要な充実のヘルスケア機能やトレーニング機能が特徴です。姉妹はTi Carbon Gray DLC/BlackとSoft Gold / Fog Grayの2カラーを着用しています。

※ゴルフ規則を遵守するためゴルフモードは非表示に設定し、試合中はルールに抵触する機能を一切使用しておりません。

fēnix 8 Sapphire AMOLED 43mm

製品の詳細は、特設サイトをご覧ください。

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/minisite/fenix/fenix-8/

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

https://www.garmin.co.jp/

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

※本リリースに掲載されている価格、発売時期、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

＜本件に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

https://www.garmin.co.jp/

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL：049-267-9114 FAX：049-267-9124 E-mail：jp_Info@garmin.com