プロパティデータバンク株式会社

2026年5月21日（木）に開催される大塚商会主催セミナー「Otsuka & Autodesk Collaboration Day 2026 Autodesk AIで実現するデザインと創造の未来」（オンラインセミナー）にて、「BIM×CMMSでプレミアムを高めるBIM連携による資産価値向上を目指した経営活動」と題して、当社フロンティア事業推進担当の杉山が登壇いたします。

■セミナー内容

RevitのBIMモデルとクラウド型cmmsの連携により、管理業務は劇的に効率化します。

本講演では、資産管理における課題とBIM連携で解決できるメリットを具体的に解説。

「BIM×CMMS」の構築手順とともに、属人化を排除し、不動産データの実用性を高め、資産価値を最大化する次世代の施設管理DXをご紹介します。

■日程

2026年5月21日（木）16:00～16:30

セミナーの詳細及びお申込みについては、以下のリンクから特設サイトをご覧ください。

https://www.cadjapan.com/external/autodesk-event/

杉山のセミナーは午後の部の建築「PM-K4」です。

皆様のご参加をお待ちしております。