【セミナーのお知らせ】大塚商会主催オンラインセミナー「Otsuka & Autodesk Collaboration Day 2026 Autodesk AIで実現するデザインと創造の未来」
プロパティデータバンク株式会社
2026年5月21日（木）に開催される大塚商会主催セミナー「Otsuka & Autodesk Collaboration Day 2026 Autodesk AIで実現するデザインと創造の未来」（オンラインセミナー）にて、「BIM×CMMSでプレミアムを高めるBIM連携による資産価値向上を目指した経営活動」と題して、当社フロンティア事業推進担当の杉山が登壇いたします。
■セミナー内容
RevitのBIMモデルとクラウド型cmmsの連携により、管理業務は劇的に効率化します。
本講演では、資産管理における課題とBIM連携で解決できるメリットを具体的に解説。
「BIM×CMMS」の構築手順とともに、属人化を排除し、不動産データの実用性を高め、資産価値を最大化する次世代の施設管理DXをご紹介します。
■日程
2026年5月21日（木）16:00～16:30
セミナーの詳細及びお申込みについては、以下のリンクから特設サイトをご覧ください。
https://www.cadjapan.com/external/autodesk-event/
杉山のセミナーは午後の部の建築「PM-K4」です。
皆様のご参加をお待ちしております。