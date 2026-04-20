予算が無くてもできるオープンデータ（統計・レポート） 徹底活用　オンラインセミナー 5月27日開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年5月27日オープンデータ徹底活用セミナー

■ 予算をかけずにアイデアをデータで検証、補強できる！！

家計調査や個人の生活時間の配分、余暇活動に関する社会生活基本調査、国民の栄養や健康に関する調査など、政府統計は様々に存在します。



また、大手広告代理店や総研などが対外的に公表している、

社会や生活者の動向を調査、集計したレポートやWebサービスなど、マーケティングに活用できるデータも世の中には存在します。

これらのデータの大きな特徴としては、「無料で活用出来る」という点にあります。



予算をかけずに、信頼できるデータを基に、アイデアを検証したり、根拠づけに活用することが可能です。本セミナーでは、信頼できるデータを10個以上ご紹介し、一部データについてはその活用方法までお伝えします。



★下記のような方に特におすすめのセミナーです

・予算をかけずに、データを活用して「確からしい」企画や提案をしたい

・自分が考えたアイデアや仮説をデータで検証したい、根拠づけたい

・データ活用を効率的に進めたい

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006286post_41.php

講師：蛭川 速 株式会社フォーカスマーケティング 代表取締役 中小企業診断士

1969年生まれ。金融機関を経て(株)マーケティング研究協会に入社。2012年5月から現職。

企業のマーケティング支援業務に27年間携わった経験から、実務で活かせるマーケティング戦略を提唱。商品企画や販売促進などマーケティング実務におけるコンサルティング活動とマーケティングリサーチ支援を行う。 ビジネスセミナーや企業研修講師としても活躍。「マーケティングは仮説が全て」を信条として、定量データから仮説を設定するプロセスを構築。企業実務での支援活動に注力している。



共著・著書：『マーケティングリサーチの手順と使い方［定量調査編］』（日本能率協会マネジメントセンター）

『社内外に眠るデータをどう生かすか』（宣伝会議）など多数

セミナープログラム：

１．オープンデータ徹底活用

・自分のPCから確認できる、政府統計などのオープンデータ

・予算をかけずに活用できる情報を入手する方法

・収集するデータの種類（ハードファクト、ソフトファクト）と類推

・ 公的統計の種類と内容、活用イメージ

２．統計データを使いこなす、「e-Stat」活用の実践ポイント

・ データベースを使いこなすためのポイント

・ 使えば使うほど精度を上げることが出来る使い方

■講師画面で解説■ 実際のデータを抽出する

３．ビッグデータを見やすく分かりやすく 「RESAS」活用の実践ポイント

・一部の公的統計などをその場で「見える化」するRESASの使い方

■講師画面で解説■ ポテンシャルの高い重点エリアを選定、確認する

４．ほかにもある！有効な「無料で使える」レポート・データとその使い方

官庁データ：「全国都市交通特性調査」、「国民健康・栄養調査」 など

民間データ：32年分の生活者観測データ／1万人の生活者へのアンケート

５．「生成AI」 を活用したデータ活用の進め方

・ レポートを生成AIに読み込ませて時間短縮

～どうアウトプットさせるかが最重要。できること、出来ないことも解説

・ 定量データから価値ある知見を見出す

～データから方向性を導き出す、仮説を確認するための方法



■講師の事例で解説■

・ 家計調査データ（クロス集計表）から意味ある組合せを抽出する

・ 自由記述（フリーアンサー）のデータをAIに読ませて、仮説抽出 or 自分の仮説確認

６．まとめ： 「こんな時、データをどう集め、どう使う？」～講師が検討した情報収集～分析事例を解説

１.調査目的→ ２.調査前の仮説→ ３.オープンデータ活用→ ４.補足データ収集→５.最終の結論

開催概要：

開催日時2026年5月27日（水）13:00～17:00 ※期間限定アーカイブ視聴が可能です

開催方法：オンラインセミナー ※期間限定アーカイブ視聴が可能です

受講料：1名様 33,000円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006286post_41.phpマーケティング研究協会

【主催】

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/