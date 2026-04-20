【今すぐ誰かに話したくなる！】「色」の持つ効果やヒミツがわかる、大人も楽しめるの魅惑の児童書、発刊！

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、2026年4月10日（金）に『読めば色の不思議がわかる！ 赤白帽のなぞ』を発売いたしました。

特定の色を見て元気づけられたり、気持ちがほっこりしたっていう経験、ありませんか？ そう、色は驚くべき力を持っているんです。たとえばスーパーでみかんは赤いネット、野菜のオクラは緑のネットに入っているのも、引っ越し屋さんの段ボールに白色が多いのも、実は色の効果を狙っているからなんです。

そのほか、普段当たり前に目にする光景のなかにも、色が重要な役割を果たしている例はゴマンとあります。医療ドラマなどでよく見かける、手術のシーン。お医者さんはみな、緑のユニフォームを身に着けていますね。また、陸上競技で目にするトラックの色、最近青色が主流になっているのをご存じでしょうか。そのほか、郵便ポストが赤いのも、黒板のチョークは白が基本なのも、ふかーい理由があるんです。

どうです、色の秘密をどんどん知りたくなってきませんか？

本書は、色の持つ効果やヒミツを身近なものを用いて、不思議編・観察編・実践編の3編構成でわかりやすく紐解いた、今までにない色の本。６４個のネタと３０個のクイズで、色の世界を存分に楽しめます。学校、食べ物、お仕事、スポーツなどのテーマから、子どもにも身近なモチーフに使われている「色」のひみつを解き明かした、大人が読んでも発見がたくさんある1冊なんです。

普段何気なく目にしている「色」にこんなにも不思議なパワーや重要な役割があることがわかると、毎日がとても刺激的に思えてきます。どれもが「そうだったの!?」という発見に満ちたネタばかりでついつい人に話したくなるところですが、自分だけこっそり色パワーを味方につけて、「秘密兵器」として活用するのもおすすめです。

書店用POPや店舗限定しおりもあります！！！ しおりはシールになっているので、切り取って表紙シールとして使ってもOK！

ぜひ、書店で見つけてください。

【作家プロフィール】

●七江 亜紀（ななえ あき）

色のひと(R)／カラークリエイティブ・ディレクター

色で結び、色で解き、色で伝う。色が持つ力を最大限に活かし、豊かなライフスタイルと確かな企業価値を提案するカラークリエイター。セオリーや視覚だけに頼らない独自の切り口による表現は、「五感で感じる色」として好評を得ている。普遍の魅力を持つ色を通じて、どんな時代にも左右されない個人や企業の”らしさ”の確立と可能性の創造を目指し、カラーコンサルティング、ブランディングを提供。また多くのメディアで執筆、監修を手掛け、大学や企業向け講習会では講師業も行う。さらに個人向けサービス「色からはじまるパーソナルブランディング」も展開している。

著書に『働く女性のための色とスタイル教室～幸せを呼ぶ外見のつくり方～』（講談社）、『自分の機嫌は「色」でとる』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『色が助けてくれること 気分の9割は「色」で決まる』（大和書房）などがある。

●『読めば色の不思議がわかる！ 赤白帽のなぞ』

著：七江 亜紀

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年4月10日

判型：188×128mm／184ページ

ISBN：978-4-88574-514-0

発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

【ご購入はこちらから】

・Amazon：

『読めば色の不思議がわかる！ 赤白帽のなぞ』 https://www.amazon.co.jp/dp/4885745144/

・楽天ブックス：

『読めば色の不思議がわかる！ 赤白帽のなぞ』 https://books.rakuten.co.jp/rb/18545646/