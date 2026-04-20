地域密着型求人サイト尼ワークリリース

株式会社アンテイク

株式会社アンテイク（本社:尼崎市、代表取締役社長:橋本充雄、以下アンテイク）は、2021年9月より自社事業に加えて新たに求人サイト「尼ワーク」をリリースしました。

https://amawork.biz/

これまでアンテイクでは『人と人を繋げたい』を理念とし人材派遣事業を通し人との関わりを深めてきました。

しかし近年、求人募集、アピールに関するお悩み相談をさまざまな企業・団体から受けることが多くなりました。

尼崎の有効求人倍率※総務省「労働力調査」原数値（季節調整なし）は0.88％、求職者に対して求人が少ないという数字ですが実際、街を少し歩くと数字に表されていない

SNSのみでの求人発信や、店頭の張り紙募集等、認知されていない求人が多く埋もれているのが現状です。地域に密着している私たちだからこそ直接企業の想いをヒアリングし、

求職者に届けることが出来ます。

コロナ渦をきっかけに、世の中の働き方・ライフスタイルが激変していく中で、

仕事への考えを改め勤務地に対して思いを抱く方の割合が過去２年前に比べ○％増えています。元々阪神間というのは県を跨いで通勤していた方が多く緊急事態宣言で往来の自粛の影響が大きいと思われます。

尼ワークでは隠れた求人にフォーカスし、求職者にアプローチでき、地域で安心して働く「仕事と人を繋ぐ地域密着型求人サイト」を立ち上げることにしました。

【尼ワークとは】

阪神間に特化した地域密着型求人サイト。

尼崎近郊に住む主婦・学生の求職者をターゲットとし、地域で愛されるお店・企業と地元で近所で働きたい人を繋ぐ場となるそんな求人サイトです。

【尼ワーク開設にあたって】

ユーザー（求職者）がいかに使いやすく安心して応募できるか。

尼ワークにしかできない人と求人のご縁を繋げるべく求人だけでなく阪神間のさまざまな情報をいち早く発信し地域活性化に一役買える求人サイトを目指しています。