【開催報告】上場企業トップが語る「高みを目指し続ける経営者の覚悟」。アナログな不動産業界のDX推進に貢献するアンビション DX ホールディングス清水剛社長が登壇。

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、2026年4月6日（月）、経営者交流会「第24回 Salon de CEO」を開催いたしました。

今回のゲストには、アナログな不動産業界のDX推進に貢献する賃貸DXプロパティマネジメント事業（賃貸管理）を行う株式会社アンビション DX ホールディングス（東証グロース）代表取締役社長 清水 剛 氏を招聘し、「アンビションの歩みと上場への軌跡」をテーマに、成長を加速させるための経営判断や、挑戦し続けるリーダーシップの本質について語っていただきました。

■創業から上場、そして更なる高みへ。挑戦を止めない経営の原動力

講演では、清水氏がこれまで歩まれてきたアンビションの軌跡を軸に、上場に至るまでの具体的なエピソードや、直面した壁をいかに突破してきたのか、その経緯が詳述されました。



特に、創業当時から変わらず持ち続けている「常に高みを目指し続ける姿勢」については、参加した経営層から多くの反響が寄せられました。現状を維持するのではなく、常に新たな市場やテクノロジーに挑み続ける清水氏の経営哲学は、変化の激しい現代において勝ち抜くための不可欠な指針となりました。

■クローズドな環境を活かした、経営者同士の知見共有

後半のセッションでは、少人数制（20～25社）というクローズドな環境を活かし、参加した経営者同士での活発な意見交換が行われました。

上場企業のトップが持つ視座を共有した直後ということもあり、各分野の経営者が自身の事業に照らし合わせながら、本質的な繋がりの場として交流を深める、密度の高い時間となりました。

■Salon de CEOについて

上場企業代表・オーナー経営者・決裁者のみが参加する完全招待制の経営者コミュニティです。各回20～25社限定の少人数制で開催し、「名刺交換」を超えた「経営の意思決定が動く場」を提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

Salon de CEO

担当：立花 皓之介

E-mail：admin@salonceo.jp

※「Salon de CEO」への参加ご希望や、取材のご依頼については上記までお問い合わせください。経営者・決裁者限定のコミュニティのため、事前に審査をさせていただく場合がございます。

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：人材事業、WEB事業、海外医療事業、M&A事業、スポーツ事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/