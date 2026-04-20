【速報】村田沙耶香『消滅世界』が、アメリカのSF・ファンタジーの文学賞〈ローカス賞翻訳部門〉ファイナリストに選出！

河出書房新社村田沙耶香著『消滅世界』（河出文庫）／英訳版『Vanishing World』（訳：竹森ジニー／Grove Press）

村田沙耶香著『消滅世界』の英訳版 Vanishing World（訳：竹森ジニー／Grove Press）が、ローカス賞翻訳部門のファイナリストに選出されました。

2026年ローカス賞ファイナリスト：

https://locusmag.com/2026/04/2026-top-ten-finalists-for-locus-awards/(https://locusmag.com/2026/04/2026-top-ten-finalists-for-locus-awards/)

ローカス賞は1971年創設、アメリカの老舗SF専門誌「Locus」の読者投票によるSF・ファンタジーの文学賞です。英語圏で出版された作品を対象に、2026年現在、翻訳部門を含む17部門で選考が行われています。

これまで日本人作家が選出された例としては、2013年に『The Future is Japanese』（Haikasoru／邦訳は早川書房）がアンソロジー部門に選出され、同書には円城塔／小川一水／菊地秀行／飛浩隆／伊藤計劃（敬称略）の作品が収録されています。また2016年には『Hanzai Japan』（Haikasoru／邦訳なし）が同部門に選出、同書には藤野可織／林譲治／平山夢明／宮内悠介／桜坂洋／篠田節子（敬称略）の作品が収録されています。

村田沙耶香著『消滅世界』が選出された翻訳部門は、2026年に新設された部門です。受賞の暁には第一回翻訳部門受賞者となり、ローカス賞全部門において、単著での受賞は日本人初の快挙となります。

・村田沙耶香『消滅世界』作品紹介

本作は、2015年「文藝」秋季号で全文発表、同年12月に単行本化、2018年7月に文庫化されました。

作品の舞台は、人工授精で、子供を産むことが常識となった世界。夫婦間の性行為は「近親相姦」とタブー視され、やがて世界から「セックス」も「家族」も消えていく……

刊行時から、「日本の未来を予言する圧倒的衝撃作」として、SNSやメディアで大きな注目を集めてきました。

・日本国内の部数

単行本／文庫／電子書籍累計：15万部突破（2026年4月20日現在）

・著者プロフィール

作家 村田沙耶香 Sayaka Murata

photo: 藤岡雅樹

2003年「授乳」で第46回群像新人文学賞優秀作を受賞しデビュー。2009年『ギンイロノウタ』で第31回野間文芸新人賞、2013年『しろいろの街の、その骨の体温の』で第26回三島由紀夫賞、2016年『コンビニ人間』で第155回芥川賞を受賞。代表作となる『コンビニ人間』は2016年の刊行以来44の国と地域で翻訳され、全世界累計250万部を突破。2025年に刊行された最新長編『世界99』は第78回野間文芸賞を受賞。同年4月に『消滅世界』英語版となる“Vanishing World”（竹森ジニー訳）がイギリス・アメリカで刊行され、話題となる。

・書誌情報

河出文庫『消滅世界』

著者：村田沙耶香

仕様：文庫判／288ページ

初版発売日：2018年7月6日

税込定価：693円（本体価格630円）

ISBN：9784309416212

出版社：河出書房新社

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309416212/

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