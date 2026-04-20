【無料ウェビナー】遺産1,000万以下でも大揉め！？近年急増する「遺産相続トラブル」を徹底解説！定年後のマナー「遺言書」を書こう

一般社団法人相続終活専門協会

一般社団法人 相続終活専門協会（所在地：東京都千代田区、代表理事：貞方 大輔）は、近年急増する遺産相続トラブルの実態と、その対策として「遺言書」の重要性を解説する無料ウェビナーをオンラインで開催いたします。

相続トラブルの36％は「遺産1,000万円以下」の家庭で起きる！

相続について、「うちには大した財産がないから、トラブルは起きない」と思い込んでいる方は少なくありません。しかし、2024年に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割トラブル約15,000件のうち、実に36%が遺産1,000万円以下の一般家庭で起きています。

富裕層だけの話ではない相続トラブル。「まさかうちで起きるなんて…」という声は後を絶ちません。



そこで、本ウェビナーではトラブルを防ぐ唯一の方法「遺言書の作成」を軸に、年間600件以上の相続相談を手がけるスペシャリスト・貞方大輔が、今日からできる具体的な相続対策をわかりやすくお伝えします。

遺言書は「死の準備」ではなく、残される家族への配慮・思いやりの証。もはや「定年後のマナー」とも言えます。ぜひご視聴ください。

このウェビナーで学べること- 急増する相続トラブルの実態- 「うちは大丈夫」が最大のリスクになる理由- 遺言書を「書くべき人」「書かなくても良い人」の違い- 「死後のことは子どもに任せる」親の無責任が招いたトラブル事例- 遺言書を正しく作るための3つのポイント- 2024年の税制改正で何が変わった？生前贈与の最新ポイントこんな方にオススメ- 遺言書を書きたいが、何から始めればよいかわからない方- 「うちは財産が少ないから大丈夫」と思いつつ、少し不安を感じている方- 子どもが複数いるご家庭- 子どものいないご夫婦で、万が一のときの備えを整えたい方- おひとりで過ごされていて、自分の財産の行先を自分で決めておきたい方- 定年を迎えて、そろそろ「人生の棚卸し」を始めようと思っている方

登壇者プロフィール

貞方 大輔（さだかた・だいすけ）

一般社団法人 相続終活専門協会 代表理事年間600件以上の相続相談を手がける実務家。相続現場の最前線で、幅広い資産規模のご家庭の相続・遺言書の問題に向き合ってきた。Yahoo!ニュース・週刊現代など各メディアでも情報発信を行う。「難しい法律の話より、リアルな現場の話を」をモットーに、誰にでも伝わる言葉で相続の本質を届けることを大切にしている。

原 まなみ（ナビゲーター）

本ウェビナーの進行役。行政書士。参加者の視点に立った質問で、専門的な内容をわかりやすく引き出す。

ウェビナー概要

一般社団法人 相続終活専門協会について

はじめよう！老活「遺言書は定年後のマナー」～ 遺産1,000万以下でも大揉め！？近年急増する「遺産相続トラブル」 ～- 開催形式：オンライン- 開催日時：2026年4月29日 16時～17時- 参加料金：無料- プログラム概要- - 第1部：「遺言書は定年後のマナー」ってどういうこと？- - 第2部：あなたは当てはまる？遺言書を「書くべき人」「書かなくても良い人」- - 第3部：こんなトラブルに要注意。はまりがちな落とし穴- - 第4部：今日からできる対策まとめ- 特典：貞方による無料個別相談（60分）のお席をご用意（完全無料・秘密厳守・商品勧誘なし）

遺言書を書くことは「縁起でもない」ことではなく、大切な家族への、最後の贈り物です。当協会は、相続現場の最前線で得た知見をもとに、「難しい法律の話より、リアルな現場の話を」をモットーに、家族が笑顔につながる相続設計をサポートしています。

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 相続終活専門協会

担当者：原 まなみ

E-mail：info@sokatsu.jp

URL：https://sokatsu.jp/

イベントURL：https://peatix.com/event/4976369/view