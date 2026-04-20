「UMEZZ GUWASHI CARNIVAL 2026 ～楳図かずおと吉祥寺ナゾトキ漫画さんぽ～」開催！新企画も盛りだくさんで、吉祥寺のまちが再び“楳図かずお”キャラクターと赤白ボーダー一色に！！

一般財団法人UMEZZ「UMEZZ GUWASHI CARNIBAL 2026 ～楳図かずおと吉祥寺ナゾトキ漫画さんぽ～」メインビジュアル

漫画家・芸術家である「楳図かずお」のキャラクターや同氏のトレードマークである“赤白ボーダー”を使用した各種商品・サービスを、吉祥寺の参加店舗が提供します。

さらに「もれなくもらえる特典」として、対象店舗で商品・サービスをご購入の方に

「スマホに貼れる特製ステッカー（計３種）」をプレゼントします。

スマホに貼れる特製ステッカー１.スマホに貼れる特製ステッカー２.スマホに貼れる特製ステッカー３.

※プレゼントの条件は、各店舗へ直接お問い合わせください。

※なくなり次第、終了となります。

キャンペーンの対象となるお店と各店舗で提供する商品・サービスは

下記のとおり。

吉祥寺PARCO

POP UP STOREやコラボカフェ、映画、フォトブース、吉祥寺PARCOやオリジナルノベルティプレゼントなど、館内各所でドドドーツと大展開！

■２階 ＜出張！UMEZZ HOUSE（楳図かずお POP-UP STORE）＞

「吉祥寺PARCO × UMEZZ GUWASHI CARNIVAL」メインビジュアル＜出張！UMEZZ HOUSE＞メインビジュアル

吉祥寺の名所でもある、あの“UMEZZ HOUSE”が吉祥寺PARCOに出張OPEN！

楳図かずお先生の貴重なコレクションの展示や各種オリジナルグッズ、楳図漫画を読みながら謎解きが楽しめる目玉企画「ナゾトキ漫画さんぽ（※）」のキットを販売いたします。

また、吉祥寺に店舗を構えるアパレルブランド「Mother’s made」とのコラボアイテムも販売。

一点モノのリメイク品が店頭に並びます。

※「ナゾトキ漫画さんぽ」とは？

＜出張！UMEZZ HOUSE＞オリジナルグッズ１.＜出張！UMEZZ HOUSE＞オリジナルグッズ２.＜出張！UMEZZ HOUSE＞オリジナルグッズ３.＜出張！UMEZZ HOUSE＞オリジナルグッズ４.＜出張！UMEZZ HOUSE＞「Mother’s made」とのコラボアイテムナゾトキ漫画さんぽ

吉祥寺の街を歩きながら、楳図かずおの漫画に因んだ謎解きを楽しめる「コミック型の参加キット（全3種）」です。 特典として、オリジナル缶バッジがつきます。

それぞれライトな謎解きなので、一日で全3種のクリアも可能です！

販売価格：各900円（税込）

※オリジナル缶バッチ付き

※参加には筆記用具とスマートフォン（LINEアプリ）が必要です。

ナゾトキ漫画さんぽ【特典】オリジナル缶バッジ

販売場所（2か所）：

・出張！UMEZZ HOUSE（吉祥寺PARCO 2階）

・THE NAZO STAND （東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-16-1F）

●まことちゃん編 難易度：かんたん 所要時間：30～60分

ナゾトキ漫画さんぽ１. まことちゃん編

●わたしは真悟編 難易度：ちょっと難しい 所要時間：周遊30～60分＋机上10～15分

ナゾトキ漫画さんぽ２. わたしは真悟編

●おろち編 難易度：ふつう 所要時間：周遊30～60分＋机上5～10分

■７階 ＜Kawara CAFE & KITCHEN（コラボカフェ）＞

ナゾトキ漫画さんぽ３. おろち編Kawara CAFE & KITCHEN コラボメニュー（ALL）

楳図かずおワールドとコラボレートした華やかでインパクト抜群の

コラボメニュー（ランチプレート、カレー、スイーツ、ドリンク）を販売！

●グワシッ！まことちゃんランチプレート 2,398円（税込）

グワシッ！まことちゃんランチプレート

●漂流教室 砂漠のサバイバルカレー 2,068円（税込）

漂流教室 砂漠のサバイバルカレー

●おろちの目 クリームサンド 1,738円（税込）

おろちの目 クリームサンド

●無垢な初恋 まりんの純白プリン 1,738円（税込）

無垢な初恋 まりんの純白プリン

●赤いラテ/赤いソーダ/赤い甘酒 各1,078円（税込）

■B２階 ＜アップリンク吉祥寺（映画）＞

『マザー』（2014年）監督：楳図かずお

楳図かずおが77歳にして自ら脚本・監督を手掛け挑んだ本作。

楳図作品創造の秘密を解き明かす自叙伝的なストーリーを特別上映！

■1・２階 ＜フォトブース＞

■その他

【１F】“グワシハンド”を持って撮影できます。【２Ｆ】「まことちゃん」一家と並んで撮影できます。

【B１階】タワーレコード吉祥寺店、【６階】ヴィレッジヴァンガード オンザコーナーでも

楳図かずお特設コーナーを設置！

ユニクロ吉祥寺店

＜ユニクロ＞楳図かずおコラボUTme!１.

ユニクロ吉祥寺店 7階にあるUTme!コーナーで、楳図かずお先生のオリジナル

Tシャツが作れます。今回から使用できるデザインに「描き文字」も追加。

さらに、Tシャツだけでなく「トートバッグ」も作れるようになりました。

ユニクロ吉祥寺店でしか手に入らない楳図かずおデザインを手に入れよう！

●楳図かずおコラボUTme!

場所：ユニクロ吉祥寺店 7階UTme!コーナー

楳図先生の作品の人気キャラクターを使用した自分だけのオリジナルTシャツ、トートバックが作成できる。

オリジナルTシャツ(大人)1,990円

オリジナルTシャツ(KIDS)1,500円

トートバック(大)2,490円

トートバック(小)1,990円

＜ユニクロ＞楳図かずおコラボUTme!２.＜ユニクロ＞楳図かずおコラボUTme!３.

さらに、1階店頭に楳図かずお先生の等身大パネルと一緒に『グワシ』ハンドを使って撮影できる

フォトスポットも設置します。

謎解きとコーヒーのお店 ナゾスタンド

楳図かずおコラボドリンク＆フード（オリジナル缶バッジ、または謎解きコースター付）

オリジナル缶バッジ、または謎解きコースターがもらえる「コラボドリンク＆フード」を限定販売！

●楳図かずおコラボドリンク＆フード（オリジナル缶バッジ、または謎解きコースター付）

楳図かずおのこわいドリンク（いちごミルク） 1,000円（税込）

楳図かずおのこわいドーナツ 800円（税込）

楳図かずおコラボドリンク＆フード【特典】オリジナル缶バッジ

※限定オリジナル缶バッジや、謎付きコースターにはそれぞれ数に限りがあります。

どちらかが無くなった場合、お選びいただけない可能性もございます。

※謎付きコースターの内容は昨年と同様です。

その他、「ナゾトキ漫画さんぽ（全3種）」や「こわい本 -吉祥寺の謎-」の謎解きキット、

「凶しか出ないこわいおみくじ」や「謎解きあるあるアクリルキーホルダー」など謎解きグッズも販売！

サンロード商店街

＜吉祥寺サンロード商店街＞まことちゃん街頭フラッグ

「吉祥寺サンロード商店街」が赤白ボーダー一色に！

まことちゃんが街頭フラッグをジャックします。

商店街にある書店「BOOKSルーエ」も、UMZZZ GUWASHI CARNIVAL 2026の参加店舗になります。

その他

最新情報は、一般財団法人UMEZZ公式ホームページ内「お知らせ」（umezz.or.jp/news）(https://umezz.or.jp/news/)をご覧ください。

その他、Xでも情報配信中です。

楳図かずおマネージャー｜ユウちゃん【公式】（@umezz_mg）(https://x.com/umezz_mg)