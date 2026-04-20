『カバラの伝説』×TVアニメ『ブラッククローバー』待望のコラボ開催決定！夢の共演がついに実現

SKYWORK AI Pte.Ltd.

自然系ファンタジーRPG『カバラの伝説』は、TVアニメ『ブラッククローバー』との夢のコラボレーションイベントを2026年5月1日（金）より開催することをお知らせいたします 。

アビスで発生した謎の異象。

その異象の影響により、クローバー王国の魔法騎士 アスタ、ユノ、ノエル が『カバラの伝説』の世界へと迷い込んでしまう。調査を進める中で、この異象の背後には悪魔の存在が関わっている可能性が浮かび上がる。

プレイヤーはアスタたちと協力し、異象の真相を追うことに。

果たして、この異象の正体とは--。

登場相棒紹介

アスタ（CV：梶原岳人）

最果ての地に捨てられ下民として育つ。素直すぎる向こう見ずな熱血漢。

夢は、魔法騎士団のトップ“魔法帝（まほうてい）”になること。誰もが魔法が使える世界で、まったく魔力を持たない。

「悪魔が棲む」といわれる“五つ葉のグリモワール”を持ち、魔力を斬り裂きはじき返す剣と、鍛え抜かれた肉体、絶対に諦めない強い心で強力な魔道士たちと渡り合う。

ユノ（CV：島崎信長）

アスタとともに最果ての地に捨てられ下民として育つ。アスタを生涯のライバルと決め、ともに魔法騎士団のトップ“魔法帝”を目指す。

冷静だが内に闘志を秘めた負けず嫌いな性格。時折り生意気で毒舌を吐く。

センスも魔力の大きさも申し分ない天才魔道士。“風魔法”を使いこなし、初代魔法帝も授かったという選ばれし者だけが手にできる“四つ葉のグリモワール”を持つ。

ノエル（CV：優木かな）

王族であるシルヴァ家の末妹。

膨大な魔力を持ちながら力をうまくコントロールできない。

兄姉が優秀なため、家族から「出来損ない」と蔑まれ、そのことがコンプレックスになっている。

一生懸命でやさしい性格なのだが、素直になれず、生意気で高飛車な態度ばかりとってしまう。

真っ直ぐなアスタのことが気になっているが…。

TVアニメ『ブラッククローバー』について

TVアニメ『ブラッククローバー』新章開幕。

2017年より2021年に掛け、

数々のジャンプ作品のアニメ化を手掛けてきた「スタジオぴえろ」×「超豪華声優」で田畠裕基原作の大人気コミックを完全アニメ化。

2023年。

映画『ブラッククローバー 魔法帝の剣』の世界的大ヒット。

そして、2026年。

TVアニメ『ブラッククローバー』の新章が開幕。

圧倒的かつ唯一無二の王道少年魔法ファンタジーが進化と深化を遂げて2026年に降臨する。

仲間との出会い、葛藤、そして戦い。

幾多の試練を乗り越えて成長していく、2人の少年の挑戦と新たな伝説の幕があける。

TVアニメ『ブラッククローバー』公式サイト: https://bclover.jp/

『カバラの伝説』について

この花と樹の世界を、守りたい。

数多くの花精霊の中からパートナーを選んで戦えるほか、多彩なジョブやアバターで自分だけの楽しみ方にカスタマイズ。ミニゲームも充実で、やり込み要素満載の自然系ファンタジーRPG。広大な世界観や花精霊との絆、手に汗握る戦いを、ぜひ体験してください。

公式サイト：https://cabala.arkgames.com/?from=pr20

公式Twitter：https://twitter.com/Cabala_JP

ジャンル：RPG

配信時期：2022年12月14日

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

Apple Store： https://bit.ly/3PxEeGb

GooglePlay： https://bit.ly/46Y68kF

iOS推奨環境：iphone6s以上、ipad2017以上、IOS 9以上

Android推奨環境：Android4.3以上，CPU（Qualcomm Snapdragon）800以上，メモリ3GB以上

(C)田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会

(C)SKYWORK AI Pte.Ltd.