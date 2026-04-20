【2026.4.28】ハピリン開業10周年！商業部分が「ジュラ化」！福井駅前がもっと楽しく！新たなにぎわい創出プロジェクト始動

ハピリンモール株式会社

ハピリンモール株式会社、まちづくり福井株式会社、福井街角放送株式会社（セーレンプラネット）は、福井駅前複合施設「ハピリン」の開業10周年を記念し、記者会見および記念式典を開催いたします。

本記念事業では、商業エリアのリニューアルによる「ふくいジュラモール」の始動をはじめ、ハピリンホール10周年記念特別公演、ファンクラブ設立、ボランティアセンター記念イベント、セーレンプラネットの新たな運営体制の発表など、施設全体の魅力向上とにぎわい創出に向けた多角的な取り組みを発信いたします。

「恐竜のまち」として注目を集める福井において、多世代が楽しめる文化・交流拠点として、さらなる発展を目指してまいります。

記者会見を開催

日時：令和8年4月28日(火)11時～

会場：ハピリン4階リハーサル室

※記者会見は報道関係者様及びハピリン関係者のみの参加とさせていただきます。

記者会見・本リリースの内容

福井駅前ハピリンモールコンセプトリニューアル「ふくいジュラモール」始動

- 「ふくいジュラモール」展開開始について/ハピリンモール株式会社- ハピリンホール10周年記念事業について(野村万作・萬斎・裕基・狂言三代特別公演)/まちづくり福井株式会社- ハピリンホールファンクラブ設立について/まちづくり福井株式会社- 福井市総合ボランティアセンター10周年記念イベントについて/福井市総合ボランティアセンター- セーレンプラネット指定管理の開始について/福井街角放送株式会社

ふくいジュラモールテナント会（福井県福井市）は、福井駅前「ハピリン」内の1階・2階の商業エリア「ふくいジュラモール（旧ハピリンモール）」において、2026年4月28日（火）より、店舗構成はそのままにコンセプトを刷新し、新たに「ふくいジュラモール」として展開を開始いたします。

本リニューアルでは、近年増加する子連れファミリー層のニーズや、駅前に集積する恐竜コンテンツとの連携を背景に、福井駅周辺を“駅前恐竜テーマパーク”と見立てたエンターテインメント型モールへと転換いたします。

■リニューアルコンセプトと背景

北陸新幹線の福井開業を契機に、福井駅前には恐竜モニュメントや恐竜イベントなど、恐竜をテーマにしたコンテンツが数多く整備され、「恐竜に出会える街」として全国から注目を集めています。

一方で、駅周辺では新たな商業施設の開業など環境の変化も進んでおり来街者の回遊や消費を促す新たな魅力づくりと、来館の目的となる明確なコンセプトが求められています。

こうした背景を踏まえ、「ふくいジュラモール（旧ハピリンモール）」では、福井を代表する観光資源である“恐竜”を施設コンセプトに据え、観光客だけでなく地元のファミリー層にも楽しんでいただける商業施設へと刷新します。

本リニューアルでは『駅前恐竜テーマパークのエンタメモール』をコンセプトに、福井駅前全体を“恐竜のテーマパーク”のように楽しめる場所にしていくことを目指します。

名称の「ジュラ（JURA）」は、恐竜が生きていた時代を表す「ジュラ紀（Jurassic）」に由来しています。

また本取り組みは、「恐竜に出会える街 福井駅前」の実現に向け、恐竜ブランドを一過性のイベントではなく“日常の風景”として定着させることを目的としています。駅前に集積する恐竜コンテンツと連動しながら、「見る・撮る」だけでなく「買う・食べる・持ち帰る」体験を加えることで、福井駅前全体のにぎわい創出と観光消費の拡大につなげてまいります。

駅前周辺に恐竜コンテンツが集積し、観光客への大きな魅力県外からの観光客の中のファミリー層が伸びている競合施設と差別化リニューアルコンセプト案■ジュラファミリー誕生♪

ふくいジュラモールでは新たな恐竜キャラクターの展開を行います。

福井駅前ふくいジュラモールにきたお客様をおもてなしするジュラファミリーです。

館内にはジュラファミリーの装飾を随時展開していく予定です。

今後ふくいジュラモールSNSでの活用やグッズ展開など幅広く行っていく予定です。

ジュラ丸/長男

人間年齢：小学校6年生

性格：元気で明るい、友達がすぐできる

特技趣味：遊び・スポーツ（観戦するのも・試合するのも好き）

外見特徴：ジュラモールロゴのメインキャラクター、飛び跳ねるようなイメージ

ジュラナ/長女

人間年齢：高校１年生

性格：家族の中で一番冷静、クール

特技趣味：流行に敏感、SNS、写真

外見特徴：一つ結びのヘアースタイル、頭にお花模様がついている

ジュラママ/母

人間年齢：38歳

性格：おせっかい、自分を後回しにしがち

特技趣味：旅行、美容、甘いものが好き

外見特徴：ボブスタイル、パールのネックレス

ジュラパパ/父

人間年齢：42才

性格：優しい・心配性・声が大きいが怒らない

特技趣味：お酒、歴史が好き、散歩、ひそかに福井駅前のMAP作りをしている

外見特徴：メガネをかけている

ふくいジュラモールOPEN記念お披露目会

ふくいジュラモール開業記念除幕式

リニューアル当日の4月28日(火)には、オープニングを記念したイベントを開催いたします。

【開催日】2026年4月28日(火)12:20～13:00頃まで

【開催場所】ハピリン1階ハピテラス

12:20～ 除幕式

12:30～ 祝いの舞/福井・浜町芸妓組合による繁栄を願っての舞を披露

12:40～ Happy Birthday Song/栄冠幼稚園児による「お誕生日」ソングの披露

12:50～ 紅白餅のふるまい/村中甘泉堂の「紅白羽二重餅」を先着500名様にふるまい

※当日スケジュールは変更となる場合がございます。

「ジュラモール開業記念デジタルスタンプラリーJURAQUEST(ジュラクエスト)」

リニューアルしたふくいジュラモールの館内、福井駅周辺を巡るデジタルスタンプラリーを開催します。各スポットでスタンプを集め、獲得数に応じてメダルをプレゼント。メダルを使って恐竜ガチャに挑戦し景品をゲットすることができます、館内で使える商品券やセーレンプラネットドームシアター招待券などの景品が当たります。

【開催期間】2026年4月28日（火）～5月6日（水・祝）

【景品交換場所】ハピリン1階 総合案内

【受付時間】10:00～19:00

【スタンプスポット】セーレンプラネット、英会話AEON、ボランティアセンター、くるふ福井駅、西武福井、MINIE、ふくいジュラモール店舗 ※参加人数には上限がございます。上限に達し次第終了となります。

※スタンプラリーは参加人数に上限があります、上限に達し次第終了となります。

ハピリンホール10周年記念「狂言三代野村万作・萬斎・裕基特別公演」開催

■開催概要

令和8年B月7日(金)開場/18:30 開演/18:30

ところ:ハピリンホール 能舞台（福井市中央1丁目2-1ハピリン3階）

■チケット料金【全席指定】※税込み、当日同額

【SS席】15,000円 【S席】10,000円 【A席】8,000円 【B席】7,000円

■チケット購入について

販売開始：令和8年6月2日（火）10:00～

ファンクラブ会員特典（先行販売）：令和6年6月1日(月)10:00～

※各初日のみハピリン3階（ハピリンホールホワイエ）にて販売 ※未就学児のご入場はご遠慮ください

※チケット購入はおひとり様4枚までです ※払い戻し不可

■チケット取扱い・販売場所

福井市にぎわい交流施設 （0776）20‐2901 10:00～19:00

ハピリンホールファンクラブ設立！

ハピリンホールファンクラブは「ちょっと特別な体験に、いち早く出会える場所」です。

ハピリンホールで開催されるイベントの魅力やワクワクを、誰より、いち早く知り、より深く楽しんでいただくために生まれました。

ファンクラブにご登録いただくと、イベント情報をいち早くお届けするほか、会員限定のご案内や特典、ここでしか参加できない特別な企画をご用意しています。

「知っている人だけが、少しだけ先に楽しめる」そんな嬉しさを、ぜひ体感してください。

ご登録は、LINEを友達登録するだけです。

■入会方法

公式LINEアカウントとお友達になる

■会員特典

- イベント先行案内- チケット先行案内- ファンクラブ会員向け優待席の設置- ファンクラブ限定グッズプレゼント- 出演者との記念撮影 など

※イベントに応じて特典内容は異なります。

福井市総合ボランティアセンター10周年記念イベントについて

総合ボランティアセンター10周年を記念し、市民活動団体の協力による体験、交流イベントを開催いたします。ハピリン周辺の集客を通じて、総合ボランティアセンターと市民活動団体・ボランティア団体等の認知度向上を図るとともに、市民の市民活動への理解促進と参画への機運を醸成いたします。

■内容

市民活動、ボランティア団体によるワークショップ等

(１)式典

(２)プログラム・ワークショップ・パネル展示

■開催日時：令和８年１１月３日（火・祝）11:00～16:00

■場所：ハピテラス、総合ボランティアセンター交流ひろば

主催・お問合せ先

主催：福井市（総合ボランティアセンター）

お問合せ先：

福井市 市民協働・ボランティア推進課

福井市中央1‐2‐１ ハピリン4階

TEL0776-20‐5168 担当:吉田

セーレンプラネット指定管理の開始について

福井街角放送×東急コミュニティー×まちづくり福井

福井駅前プラネタリウム「セーレンプラネット」運営を開始

～福井の玄関口にあるミュージアムから「にぎわい」を創出～

福井街角放送株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役：鳴尾健）、株式会社東急コミュニティー（本社：東京都、代表取締役社長：木村昌平）、まちづくり福井株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役社長：松尾大輔）の三社は、福井市自然史博物館分館（愛称：セーレンプラネット）の指定管理者として選定され、2026年4月1日より本施設の運営を開始することをお知らせいたします。

本施設は、福井駅から徒歩1分という利便性の高い立地にあり、リアル8K対応のドームシアターを備えた体験型施設です。解説員による星空解説や多彩な映像プログラムを提供し、子どもから大人まで、市民の方々にも観光客の皆様にも幅広くお楽しみいただけます。

また、福井の観光スポットを迫力あるドーム映像で体験できる「映像シアター福井ダイジェスト」は、無料でご利用いただけます。

三社連携による運営体制発足の背景

本施設は、優れた立地や先進的な設備を活かし、市民が楽しみ・学び合える拠点としてさらなる発展が求められています。

これまで地域づくりや市民参加型事業を推進してきた福井街角放送、まちづくり福井の2社と、施設運営の豊富な実績を有する東急コミュニティーが連携し、三社によるシナジーを活かした運営体制を構築しました。

今後は「えきまえ宇宙旅行」をコンセプトに、にぎわい創出と地域貢献に取り組んでまいります。

教育・地域連携の取り組み

国のガイドラインに基づく部活動の地域移行の流れを受け、本施設では中学生を対象とした「プラネタリウムクラブ（仮称）」を創設予定です。

専門スタッフによる指導のもと、プラネタリウムの解説や映像制作に取り組むことで、生徒に新たな学びの場を提供してまいります。

セーレンプラネット（福井市自然史博物館）

所在地：福井県福井市中央一丁目2番1号 ハピリン5階

開設年：2016年

最寄駅：福井駅（徒歩1分）

宇宙と天文をテーマにした体験型博物館で、5つのゾーンからなる展示室と、リアル8K映像を映し出すドームシアター（プラネタリウム）を備えています。

多世代で学び・楽しめるプログラムに加え、大人のためのコンテンツの拡充

本施設では、子どもから大人まで、幅広い世代が参加できる多彩なプログラムを展開してまいります。

毎週土曜日18時からや第4金曜日19時からは、大人の知的好奇心を刺激するエンターテインメントなど、バラエティ豊かなコンテンツを定期的に開催します。

本件に関するお問合せ先

ハピリンモール株式会社/ふくいジュラモールテナント会事務局 広報担当：山内・友兼

TEL：0776-20‐2020 Email：k.yamauchi@happiring.com

まちづくり福井株式会社 担当：末政

TEL：0776-20‐3713 Email:k_suemasa@ftmo.co.jp

福井市総合ボランティアセンター/福井市市民協働・ボランティア推進課 担当:吉田

TEL:0776‐20‐5107 Email:volunteer@city.fukui.lg.jp

福井街角放送株式会社 担当：山岸

TEL:0776‐20‐1111 Email:yamagishi@fm773.com