メンズヘアコスメブランド「RETOUCH（レタッチ）」、トモズ店舗にて展開開始

株式会社CiiK

株式会社CiiK（読み：シーク、本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮永瑛人）は、展開するメンズヘアコスメ・アパレルブランド「RETOUCH（レタッチ）」のヘアコスメプロダクトにおいて、ドラッグストアトモズ店舗（一部店舗除く）にて、2026年4月21日（火）より順次販売開始することをお知らせいたします。

EC販売からスタートした「RETOUCH」は、美容師・メディア発のプロダクト開発の強みを活かし、“大人男子のちょうどいい身だしなみ”を支えるヘアスタイリングプロダクトを中心に展開してきました。

このたびのドラッグストアトモズでの展開を通じて、より日常に近い導線の中で商品と出会える機会を広げることで、より多くのみなさまに「機能性と感性を融合したライフスタイル」をお届けしてまいります。

展開概要

販売先：トモズ店舗 ※一部店舗を除く

開始日：2026年4月21日（火）より順次

取扱商品：「RETOUCH」ヘアスタイリング・コスメシリーズ

- WAVE -HAIR WAX-(https://re-touch.tokyo/products/nu-wave)- WAVE GEL(https://re-touch.tokyo/products/wave-gel)- GREASE(https://re-touch.tokyo/products/hair-grease-retouch-nu-series)- BALM SOFT MUSK(https://re-touch.tokyo/products/nu-hairbalm)- CARE MILK(https://re-touch.tokyo/products/caremilk)- STYLING OIL(https://re-touch.tokyo/products/styling-oil)- BB Cream(https://re-touch.tokyo/products/bb-cream-bb11002)- Lip Cream(https://re-touch.tokyo/products/lip-cream-lp0021)

※販売店舗はこちら(https://re-touch.tokyo/pages/shoplist)をご確認ください。

※取扱商品は店舗により異なる場合があります。

展開の背景：ECから“日常の売り場”へ

RETOUCHはECからスタートし、ユーザーの声と美容師によるプロフェッショナルの知見を掛け合わせた商品開発を通じて、支持を広げてきました。「必要な時に、必要な場所で手に取れる」状態を整えることがブランド体験の継続性と満足度向上に重要だと位置づけています。

このたび展開するトモズは、都市生活者の日常に密着したドラッグストアとして、多くの方が日々立ち寄るリアル接点の場です。

特別な目的買いだけではなく、日常の買い物の延長線上でRETOUCHと出会える環境をつくることで、ブランドにとっても、お客様にとっても、より自然で継続的な接点が生まれると考えています。

RETOUCHが目指すのは、単にスタイリング剤を届けることではなく、忙しい日常の中でも「これなら使いやすい」「これがあると少し整う」と感じられる、ちょうどいい身だしなみの選択肢を増やすことです。

トモズ店舗での展開は、そのための一歩と位置付けています。

メンズヘアコスメ「RETOUCH」について

RETOUCHは2021年に始まった、美容師・メディア発のメンズヘアコスメブランドです。

20代後半から30代の「大人男子」をコアターゲットに、ヘアコスメからアパレルまで横断して展開し、ユーザーの日常に寄り添い続けるとともに、独自の「男の身だしなみ文化」とコミュニティを創出してきました。

「RETOUCH」の特徴

1. オンライン販売に留まらず、全国各地の店舗販売による急速な市場浸透

ECから始まったRETOUCHのメンズヘア・コスメは、主要ECプラットフォーム上で数々の賞を獲得するほか、現在は、伊勢丹新宿店メンズ館、阪急メンズ東京、ジェイアール名古屋タカシマヤといった国内有数の百貨店をはじめ、全国の人気美容室にも拡大しています。さらにロフトへの展開によって、より多くの生活者に届ける販路を拡大してまいります。

2.当社SNSアカウント総フォロワー数100万人超えの声を聴く「ユーザーファースト」と、メンズヘアのプロフェッショナルとの共同開発商品

RETOUCHが支持される強みは、ターゲットユーザーのリアルな声やプロの技術を融合した、圧倒的な「解像度の高い商品開発力」にあります。

今後の展望

- 100万人のリアルな声を聴く自社メディア運営する大人男性向けメディア「大人男子ラボ」を軸に、InstagramをはじめとしたSNS関連アカウントでは、100万人超えの総フォロワー数を有しており、ターゲットユーザーのリアルな悩みや意見を、日々吸い上げることが可能な体制を構築しています。- メンズヘアのプロフェッショナルとの共同開発RETOUCHの象徴的なプロダクトであるヘアワックス「WAVE -HAIR WAX-(https://re-touch.tokyo/products/nu-wave) 」は、渋谷を中心に全国17か所に拠点を持つ人気のメンズパーマサロン「fifth」と共同開発。プロの仕上がりを誰でも再現できる機能性と、大人男子が求める感性を極限まで追求し、商品開発を行いました。

CiiKは「One Temperature」をミッションに、「コンテンツ（情報）」「プロダクト（商品）」「リアル（場）」が三位一体となった体験価値を提供しており、今後も生活者の感情と意思決定に寄り添う体験を磨き続けてまいります。

また、単に “良いものを売る” のではなく、背景・選び方・使い方まで含めた情報と、手に取った瞬間の納得感、そしてリアルな接点で生まれる高揚感までを一連のストーリーとして届けることで、日常の中で自然に体温が上がるブランド体験の提供を目指します。

今後は、企業や小売各社との協業をさらに強化し、さまざまな取り組みを進行中です。最適な導入機会や購買体験を共創しながら各社の強みを掛け合わせることで、生活者に対し、さらなる価値提供に尽力してまいります。

なお、人の暮らしには、性別や年代を超えて“体温が上がる瞬間”が無数に存在します。CiiKは強みである「大人男子」領域で培ってきた知見を起点にしつつもそこに留まることはせず、今後は、あらゆるライフスタイル領域へと事業を拡張し、当社の掲げる「コンテンツ（情報）」と「プロダクト（商品）」、そして「リアル（場）」な体験を通じて、より多くの人の体温を上げ続ける会社を目指してまいります。

株式会社CiiKについて

株式会社CiiKは「One Temperature」をミッションに、ライフスタイル領域でブランド・メディアを展開する企業です。

メンズヘアコスメ・アパレルブランド「RETOUCH（レタッチ）(https://re-touch.tokyo/?srsltid=AfmBOorNxFZIF3ayKdMXyHK0CYUfOTNurI_k1vT364FkHIrC4AHwFwYn)」を中心に、大人男性向けメディア「大人男子ラボ(https://www.instagram.com/otona.danshi_labo/)」「それでも、美味いもん。(https://www.instagram.com/sore_uma/)」、フレグランスブランド「Tools8(https://tools8.jp/)」、韓国メディア・韓国ブランドセレクトショップ「WELCOME TO JUNCTION(https://welcome-to-junction.com/)」を運営し、InstagramをはじめとしたSNS関連アカウントの総フォロワー数は100万人超え。

「コンテンツ（情報）」「プロダクト（商品）」「リアル（場）」が三位一体となった体験価値を提供するとともに、より多くの人の体温を1℃上げる社会を目指しています。

CiiK代表・宮永瑛人 について

株式会社CiiK 代表取締役 宮永瑛人

1990年生まれ。日本美容専門学校卒業後、都内の有名ヘアサロン勤務を経て2018年に独立。2020年に株式会社CiiKを設立。

同社代表として、メディア「大人男子LABO」やメンズヘアコスメ・アパレルブランド「RETOUCH」の立ち上げを皮切りに、現在はフレグランス、韓国カルチャー、リテール支援など、多岐にわたるライフスタイル事業のポートフォリオを構築。

コンテンツ・プロダクト・リアルを横断した体験設計を主軸に、生活者のインサイトを捉えたブランド運営と事業の拡張を牽引。美容師としての現場知見を経営視点へと昇華させ、新しいライフスタイル市場の創出に取り組んでいる。

会社概要

社名 ：株式会社CiiK（読み：シーク） 英文：CiiK Inc.

本社 ：東京都渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷 5F

設立 ：2020年7月

代表者：代表取締役 宮永瑛人

URL ：https://www.ciik.tokyo/