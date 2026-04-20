HOMMA × 長谷工コーポレーション、「ブランシエスタ木場」へ照明や空調のスマートホームシステムを導入

HOMMA GROUP株式会社

シリコンバレー発、建築とテクノロジーの融合で未来の住まいを創造するHOMMA Group株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：本間 毅）は、株式会社長谷工コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：熊野 聡）が東京都江東区にて開発を進める新築賃貸マンション「ブランシエスタ木場」（2025年10月竣工）に、同社の建築融合型スマートホームシステムを提供いたしました。

「ブランシエスタ木場」特設サイト： https://www.haseko.co.jp/bransiesta/kiba/premium.html

■ 導入の背景と目的

近年、働き方や家族構成の多様化に伴い、住まいに対するニーズも複雑化しています。特に賃貸市場においては、単なる物件としてのスペックの高さだけでなく、「家時間の質」そのものを高める提案が求められています。 「ブランシエスタ木場」では、こうした現代のライフスタイルに合わせたプレミアムな価値を提供するため、HOMMAの導入を決定しました。多忙な現代人にとって負担となる「IoT機器の追加購入」や「複雑な設定」を排除し、入居時から完成された快適さを提供することで、物件の資産価値向上と差別化を図ります。

■ HOMMAが提供する『Built-in Intelligence』について

HOMMAが提供するのは、建築とテクノロジーを融合させたプロダクト「Built-in Intelligence（ビルトイン・インテリジェンス）」です。 本プロダクトの特徴は、「建築段階からのスマート化」というアプローチにあります。住宅の設計段階からセンサー、照明、シェード、空調、オートロック等の配置を一体的に計画し、建築そのものにテクノロジーを統合しています。

これにより、一般的なスマートホーム導入時に発生する「入居後のデバイス購入」「アプリ設定」「ネットワーク調整」といった煩雑な手間をすべて排除しました。 人の動きを感知して照明が自動で点灯・消灯するシステムや、自然の光の移ろいに合わせて照明を5つの時間帯で調整するサーカディアンライティングなどを備え、居住者は、専用アプリや音声指示すら必要としない自動運転・ハンズフリーな暮らしを通じて、家時間の質を高めることができます。

■ 今後の展望

長谷工コーポレーションとHOMMAは、2024年7月に実験住宅「サステナブランシェ本行徳」へ本システムを国内初導入し、実証実験を重ねてまいりました。本都心物件への本格実装では、実証実験における知見を活かしてまいります。そして、居住者が意識せずとも快適でサステナブルな暮らしが実現されるモデルケースとして、今後もデベロッパー様と共に、建築とテクノロジーが融合した「未来の住まい」を追求してまいります。

■ 「ブランシエスタ木場」物件概要

■ 導入機能の詳細

- 物件名： ブランシエスタ木場- 所在地： 東京都江東区木場六丁目41-5- 総戸数： 129戸（うちHOMMA導入：11戸）- 竣工：2025年10月- 導入機能： ライトオートメーション、エアコン統合

「ブランシエスタ木場」の対象住戸では、以下の4つの機能を提供します。

■ ショールーム・技術体験のご案内

- オートメーション照明：人の動きを感知するセンサーにより、部屋に入ると優しく自動点灯し、退室後は自動で消灯して無駄な電力を抑えます。さらに、時間帯に応じて明るさや色温度を自動調整する「サーカディアンライティング」が、常に人にやさしい最適な光環境を保ちます。- アクティビティ照明：「映画を観たい」「静かにくつろぎたい」「バーのような雰囲気でお酒を楽しみたい」など、気分やシーンに合わせた照明設定が可能です。日常の空間を、目的に応じて最適な雰囲気に切り替えることができます。- 暮らしに合わせた操作やカスタマイズ：基本は「何もしなくても最適な環境」を提供しつつ、必要な時には各部屋の壁面に設置された「コントロールパッド」や、外出先からも操作できる「専用アプリ」を使い、ボタンひとつで簡単に照明のオン・オフや切り替えが可能です。- 快適な空間の維持（空調の遠隔制御）：専用アプリを通じて、どこからでもエアコンの遠隔操作が可能です。帰宅時間に合わせて外出先から空調を稼働させておくことで、ドアを開けた瞬間から心地よい室温に整った、快適な居住空間が迎えてくれます。

HOMMAのスマートホーム技術や導入メリットについて、より詳しく知りたいデベロッパー様・メディア関係者様向けに、実際の体験が可能なショールームをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://www.hom.ma/jp/overview

■ 会社概要

HOMMA Group株式会社

・ 代表者：代表取締役 本間 毅

・ 日本拠点：東京都渋谷区西原3丁目1－10 tefu YoyogiUehara

・ 創業：2016年5月

・ WEBサイト：https://www.hom.ma/jp(https://www.hom.ma/jp/top)

株式会社長谷工コーポレーション

・ 代表者：代表取締役社長 熊野 聡

・ 本社所在地：東京都港区芝二丁目32-1

・ 設立：1946年8月

・ WEBサイト：https://www.haseko.co.jp/hc/

■ HOMMA Group 株式会社について

HOMMA Groupは、「“未来の住まい”からより充実した人生を叶える」という理念のもと、2016年にシリコンバレーで創業しました。現在は米国・日本・韓国の3拠点を軸に、建築とテクノロジーを融合させた事業をグローバルに展開しています。独自開発の HOMMA Cornerstone OSは、照明、空調、セキュリティなどを統合制御します。操作のストレスを排除することで、これまでにないアプローチで家時間の質を高めます。今後も建築とテクノロジーの両視点から、未来の住まいを追求し続けていきます。



【会社概要】

社名：HOMMA Group 株式会社

代表：本間 毅

日本拠点：東京都渋谷区西原3丁目1－10 tefu YoyogiUehara

企業サイト：https://www.hom.ma/jp/top