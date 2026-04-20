社会課題解決に挑む団体とともに、政策提言活動を実施する「SoilxPolicy Fund」基金【第三弾】にて、8団体の委託先を決定。

公益財団法人Soil

公益財団法人Soil（東京都渋谷区、代表理事：久田哲史、以下Soil）は、株式会社PoliPoli（以下PoliPoli）との共同企画「SoilxPolicy Fund」第三弾の委託先を決定いたしました。

「SoilxPolicyFund（ソイル エックス ポリシーファンド）」とは

各領域の社会課題解決に専門性を持つ団体を募集し、採択先に公益財団法人Soilより政策提言のための業務委託を行います。また、PoliPoliが政策提言のための伴走支援をいたします。

今回は、71団体からのご応募をいただきました。中立性を保つため、有識者による書類・インタビュー・プレゼン審査を経て、委託先を決定いたしました。

2026年4月～2027年3月を委託期間とし、各団体より提案いただいた内容に基づき、調査・検証、資料作成等の業務を遂行いただきます。委託期間終了後、成果はSoilのホームページ等にて公表いたします。

委託先団体の紹介（団体名の日本語読み50音順）

・特定非営利活動法人アクセプト・インターナショナル

■団体概要: テロ・紛争の影響を受ける地域において、非国家武装組織に関与した若者の社会復帰支援等を通じ、深刻なものの見過ごされている課題の解決及び憎しみの連鎖をほどくことを目指すNGO

■事業概要: 青年・平和・安全保障（YPS）アジェンダの推進を通じ、非国家武装組織に関与した若者をはじめとする取り残された若者に関する日本の国際協力の強化と、国内政策への新たな視座の構築を提言。これにより、国内外の全ての若者が可能性を発揮できる環境の整備を目指す。

■URL: https://accept-int.org/

・一般社団法人OPHIS

■団体概要: 救急搬送体制の逼迫が深刻化するなか、官民連携による持続可能な救急搬送システムの構築を使命として活動する非営利スタートアップ

■事業概要: 沖縄県名護市での「官民連携型救急搬送システム」構築をはじめとする地域でのモデル実装、調査研究に基づくエビデンス創出、そして国への政策提言まで、持続可能な救急搬送体制の実現に取り組んでいる。2026年度に、名護市にて日本初となる同システムの運用開始を目標に取り組んでいる。

■URL: https://ophis-ems.org

・認定NPO法人Silent Voice

■団体概要: ろう難聴者と聴者のコミュニケーションの壁を取り除き、共に生きる社会の実現を目指し、教育と就労の環境をアップデートする

■事業概要: ろう難聴児の居場所となる放課後等デイサービス「デフアカデミー」や、全国対象のオンライン教育「サークルオー」を運営。また、聴覚障害者と聴者が共に働きやすい職場を作る企業向けコンサル「デフビズ」を展開。

■URL: https://silentvoice.org

・株式会社ピリカ

■団体概要: 科学技術の力であらゆる環境問題を克服することを目指し、2011年にプロジェクトを開始、法人化。プラスチックを中心としたごみの自然界流出問題に注力している。

■事業概要: ごみ拾いSNS「ピリカ」は135以上の国と地域で利用され、累計4億個超のごみが拾われている。また、ごみ分布調査サービス「タカノメ」やマイクロプラスチックの流出調査をはじめとしたごみに関する調査やその対策やコンサルティング、資源化等にも取り組んでいる。

■URL: https://corp.pirika.org/

・特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール

■団体概要: 「日本中の放課後を、ゴールデンタイムに。」をミッションに、安全で豊かな放課後を全国で実現することを目指し、小学生の放課後の居場所と体験の充実に取り組むNPO法人

■事業概要: 小学生の放課後の居場所「アフタースクール」の運営を基盤に、企業や自治体と連携して、全国の子どもの居場所の環境整備や人材育成等の支援に取り組む。また、放課後に関わる制度拡充に向けて、政策提言や調査研究、啓発活動にも力を入れている。

■URL: https://npoafterschool.org/

・特定非営利活動法人Mobility for Humanity

■団体概要: 途上国に留め置かれた難民の人材に、人口減少国での就労を通じた自立と共生の道をひらく仕組みづくりに取り組むNPO法人。

■事業概要: 難民の若者を日本の過疎地域で、産業の担い手／コミュニティの一員として受け入れる実務を通じて、多国間の制度調整・自治体連携・官民協働での包摂体制構築に関する実証データを蓄積し、日本における持続可能な難民受け入れ経路の制度設計に資する政策提言を行う。

■URL: https://mobilityforhumanity.jp/

・特定非営利活動法人 みんなのコード

■団体概要: みんなのコードは、「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」をビジョンに、全国でテクノロジー教育の普及活動を推進する非営利活動法人。

■事業概要: 公教育におけるテクノロジー教育拡充に向けた政策提言や学術機関と連携した実証研究、プログラミング教材の開発・提供、プログラミング教育を担う先生方向けの各種研修の企画・開催、子どもたちが自由にテクノロジーに触れられる“第三の居場所”づくりなど、幅広い取り組みを行っている。

■URL: https://code.or.jp/

・一般社団法人UNIVA

■団体概要: UNIVAは、人がまざる機会と仕組みを組織や社会の中で創り出すことを通じて、多様な人が価値共創できる「ユニバーサル・イノベーション・エコシステム」の構築を目指す集団。

■事業概要: 「ユニバーサル・イノベーション・エコシステム」実現へ、多様な子が安心してまざることのできる仕組みを構築。インクルーシブ教育の実装に向け、学校・自治体・国と連携し、モデルづくりや政策共創を一体的に推進。子どもたちの学びを支える学校や地域のOSをアップデートしている。

■URL: https://univa.or.jp/

今後の展開 支援者の拡大に向けて

本プログラムは活動にご賛同された起業家からの寄附とSoilの資金を原資に実施しております。ご支援、誠にありがとうございます。

■SoilxPolicyFund 第三弾 寄付者様（五十音順、敬称略）

・工藤勉（株式会社エフ・コード代表取締役社長）

・鈴木栄（一般社団法人ソーシャル・イノベーション・パートナーズ 代表理事兼CEO）

・久田哲史（公益財団法人Soil 代表理事）

・村松竜（100年ファンド運営者）

・守屋淳（作家）

・守屋まゆみ（合同会社TAO代表）

非営利スタートアップの活動を継続的に支援するため、Soilの理念に共感していただける方からの寄附を拡大していきます。ご支援いただいた資金は助成金やメンタリングなどの支援プログラムに活用し、非営利スタートアップの支援や、次世代の社会起業家が安心して挑戦できる土壌を育む活動につなげます。

組織概要

公益財団法人Soil

Soilは、非営利スタートアップに圧倒的に不足している創業期の資金を助成し、また成長のための支援をする財団。「儲からない」けど、「意義がある」 事業に取り組むチームを、あえて現時点では一般的でない、非営利スタートアップ という言葉で定義し、支援を行っている。

所在地 : 東京都渋谷区桜丘町７番３号ベラコート渋谷２０３

設立 : 2023年1月16日

代表理事 :久田 哲史

URL : https://soil-foundation.org

■ 問い合わせ先

プログラムパートナーやご寄付を通じた非営利スタートアップへの支援にご関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。

email：info@soil-foundation.org（公益財団法人Soil 事務局）

プログラムパートナー「株式会社PoliPoli」

代表者：伊藤和真

所在地：東京都千代田区平河町2-5-3

設立：2018年2月

企業ミッション：新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work/