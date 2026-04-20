『NTE: Neverness to Everness』リリース記念！4月25日から5月10日の期間秋葉原の街がNTE一色に染まる！秋葉原ジャックキャンペーン開催決定

PERFECT WORLD GAMES (SINGAPORE) PTE. LTD.

4月29日（水）にリリースを予定している超現実都市オープンワールドRPG 『NTE: Neverness to Everness』のリリースを記念して、秋葉原の街をジャックしたキャンペーンを4月25日（土）から5月10日（日）の16日間、期間限定で開催いたします。本施策では、対象店舗でのお買い物でもらえる抽選券付きオリジナルポストカードの配布をはじめ、ミニクリア色紙やチェキ風カードなどが当たるハズレなしの抽選会、『NTE: Neverness to Everness』でラッピングされたコラボカフェなど、作品の世界観を街なかで楽しめる企画を展開いたします。対象店舗を巡って特典を受け取り、その足で抽選会やコラボカフェにも参加できる、街歩きそのものが『NTE: Neverness to Everness』の体験になる回遊型キャンペーンとしてお楽しみいただけます。

作品ファンの方はもちろん、秋葉原・池袋エリアへお越しの方にも、『NTE: Neverness to Everness』の魅力に触れていただける内容となっています。

対象店舗のお買い物で抽選券付きポストカードをプレゼント

キャンペーン期間中、秋葉原・池袋の対象店舗でお買い物された方に、抽選券付きオリジナルポストカードをプレゼントいたします。

秋葉原・池袋の街を巡りながら、ここでしか手に入らない特典をお楽しみください。

・キャンペーン参加方法

１. キャンペーン期間中に、秋葉原・池袋の対象店舗で1,000円（税抜）以上購入

２. 対象店舗は、店頭に掲示されている『NTE: Neverness to Everness 秋葉原ジャックキャンペーン』ポスターやのぼりが目印

３. お会計の際、レジにてお声がけください

４. その場で抽選券付きオリジナルポストカードをお受け取りいただけます

・キャンペーン開催期間

2026年4月25日（土）～5月10日（日）

・注意事項

※対象店舗は『NTE: Neverness to Everness』公式X（@NTE_JP）にて詳細をご確認ください

※対象店舗で1,000円以上（税抜）購入で1枚プレゼントいたします

※オリジナルポストカードの配布は1会計につき1枚、ランダムでのお渡しとなります

※予告なくキャンペーンの内容や参加店舗が変更・終了となる場合がございます

※店舗によって営業時間が異なります。営業時間は各店舗の公式サイトや公式SNSをご確認ください

※特典はなくなり次第、終了となります

ハズレナシ！抽選会キャンペーンを開催

キャンペーン期間中に抽選券付きポストカードを『AKIHABARA ゲーマーズ本店』にお持ちいただくと、抽選券1枚につき1回ハズレなしの抽選会にご参加いただけます。秋葉原の街を巡りながら、その場でオリジナル景品が当たる特別な体験をお楽しみいただけるキャンペーンとなっています。

・抽選会景品

S賞：『NTE: Neverness to Everness』オリジナルグッズ ※賞品はランダム

A賞：オリジナルミニクリア色紙 ※4種ランダム

B賞：オリジナルチェキ風カード ※4種ランダム

・キャンペーン開催期間

2026年4月25日（土）～5月10日（日）

・抽選会場

AKIHABARA ゲーマーズ本店

営業時間：11:00-21:00

住所：東京都千代田区外神田1丁目14－7宝田中央通りビル

※特典はなくなり次第、終了となります

※池袋エリアの抽選会場はございません。

抽選会にご参加の際は、期間中に『AKIHABARA ゲーマーズ本店』までお越しください。

『氷と宝石のパティスリー リリアンキュキュ』とコラボしたコラボカフェを開催

4月25日（土）から5月10日（日）の期間、秋葉原の人気メイドカフェ『氷と宝石のパティスリー リリアンキュキュ』にて『NTE: Neverness to Everness』がコラボ！『リリアンキュキュ』店内が『NTE: Neverness to Everness』仕様にラッピングされたコラボカフェを期間限定で開催いたします。期間中は、ミント、ハニア、ちぃちゃん、ナナリをイメージしたオリジナルコラボドリンク４種をお楽しみいただけます。また、コラボドリンクをご購入いただいた方にはオリジナルコースター（4種ランダム）をプレゼントいたします。

・注意事項

※特典はなくなり次第、終了となります。

※キャンペーン期間中、『リリアンキュキュ』1F（カフェエリア）またはテイクアウトをご利用の場合、入店料は発生いたしません。

※『リリアンキュキュ』2F（アミューズメントエリア）をご利用の際には、入場料として2,200円（税込：飲み放題＋アミューズメント付き）／1時間が発生いたします。飲み放題にはコラボドリンク1杯分が含まれます。2杯目以降、別途料金が発生いたします。

※ご利用の際は、必ず1オーダー以上のご飲食をご注文ください。

※詳しい内容は『氷の国のリリアンプリアン』グループ公式サイトをご確認ください。

▼メイドカフェ『氷の国のリリアンプリアン』グループ公式サイト

https://lilian-plian.com/

『NTE: Neverness to Everness』について

表では秩序正しいファッションシティに見える「ヘテロシティ」。その裏は異象（アノマリー）により街の一部が空間の変化が起こった不思議な世界。

そこで無免許で仕事している「異象（アノマリー）ハンター」の君は、民間の一般人から様々な依頼を引き受ける必要がある。

日常の任務のように、巷にいる小型異象の討伐以外、街にはかなり危険な異象も存在する。

▼最新情報は公式SNSからご確認ください

公式X：https://x.com/intent/user?screen_name=NTE_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@NevernesstoEvernessJP/?sub_confirmation=1

公式Discord：https://discord.gg/snppujJyWN

▼ゲーム概要

タイトル：NTE: Neverness to Everness

ジャンル：超現実都市オープンワールドRPG

対応プラットフォーム：PC・Android・iOS・PlayStation(R)5・ｍacOS

リリース日：2026年4月29日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

▼Hotta Studioについて

Hotta Studioはマルチプラットフォームにおいてグローバル展開するオープンワールドRPG「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発元です。SF世界を舞台にした「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発においては、Unreal Engine 4を活用し、多彩なオープンワールドゲーム体験を全世界にお届けしています。