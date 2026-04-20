世界的CEOジェレミー氏と「黒字社長」市ノ澤翔が対談

株式会社リーベルタッド

「経営者に、数字に縛られない真の自由を」をコンセプトに掲げ、オンライン経営改善・資金繰り支援サービスをはじめとした中小企業支援を行う株式会社リーベルタッド（本社：茨城県守谷市、代表：市ノ澤 翔）は、ゲストに世界的CEOとして知られるジェレミー・シュワルツ氏を迎え、2026年3月に特別対談を実施いたしました 。

多くの中小企業が国内市場の停滞や次世代の組織づくりという課題に直面する中、経営者には従来の枠組みを超えた「世界基準の視点」が求められています。

本対談では、グローバルビジネスの最前線で数々の成功を収めてきたジェレミー氏を招聘 。財務の専門家として1,000社以上の資金繰りを改善してきた市ノ澤 翔とのセッションを通じ、世界標準の成長戦略と、それを支える鉄壁の財務基盤をいかに両立させ、経営者に「真の自由」をもたらすかを深く掘り下げました 。

■対談の主なトピックス

世界を牽引するリーダーの思考法： 変化の激しい時代を勝ち抜くためのビジョン構築と決断の本質 。

グローバルスタンダードの財務戦略： 企業の価値を最大化し、持続的なキャッシュフローを生み出す構造 。

「選ばれ続ける」ための価値定義： 国境を越えて顧客や社会から信頼を勝ち取るためのブランド哲学 。

未来を切り拓く経営判断： 参加経営者からの質問に対し、グローバル・国内両面の視点から最適解を提示 。

■登壇者プロフィール

ゲスト：ジェレミー・シュワルツ 氏（Jeremy Schwartz）

ザ・ボディショップ元CEO、パンドラ元CEO。ロレアルやコカ・コーラ等の世界的企業で役員を歴任し、「コカ・コーラ ゼロ」の創出やパンドラの株価300%上昇を実現した変革型リーダー。現在は世界最大級の調査会社カンター（Kantar）のサステナビリティ担当会長やマッキンゼーのアドバイザーを務める。ブランド再生とデジタル変革の第一人者として、世界中の経営者に持続可能な成長戦略を伝授している。

ホスト講師：市ノ澤 翔（株式会社リーベルタッド 代表取締役）

公認会計士・税理士。「黒字社長」として中小企業の財務戦略を牽引。著書『頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない』は累計2.5万部を突破。「経営者の孤独を解消し、自由な時間と経済的基盤を両立させる」ことを使命に、多角的な経営支援を展開。

■株式会社リーベルタッド 概要

株式会社リーベルタッドは、中小企業経営者の「孤独な経営」を終わらせ、経済的自由と時間の両立を支援する企業です。オンライン経営改善や資金繰り支援をはじめ、学びを収益化へ繋げるプラットフォームの運営など、多角的な経営支援を展開しています。「企業が企業を育てる」エコシステムの確立を目指し、日本経済に熱狂の連鎖を生み出す挑戦を続けています。

【会社情報】

社名： 株式会社リーベルタッド

代表：市ノ澤 翔

住所： 茨城県守谷市御所ケ丘 2-3-6 安彦ビル103

URL： https://monolith-partners.net

事業内容：Life rich management university・MAS監査 経営計画策定支援・業績アップコーチング・財務支援・高収益財務顧問養成講座・モノリスパートナーズFCの運営・税務支援/顧問業務・事業承継/相続支援・事業再生支援