株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「ふくおかフィナンシャルグループ」） 傘下の株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ（代表取締役社長 松延 享朋、以下「FVP」）は、くまもとパートナーVCに選定されましたことをお知らせいたします。

くまもとパートナーVCへの選定

FFGベンチャービジネスパートナーズは、熊本県とともに県内スタートアップを支援するベンチャーキャピタルとして、「くまもとパートナーVC」に選定されました。

熊本県は、スタートアップの挑戦を地域全体で支えるエコシステムの形成を目指し、民間ベンチャーキャピタルとの連携による支援体制の強化に取り組んでいます。

※参考：【くまもとパートナーＶC】パートナーＶCのご紹介！ - 熊本県ホームページ(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/65/262985.html)

熊本県におけるこれまでの支援と今後に向けて

熊本県は、ふくおかフィナンシャルグループの活動エリアの一つであり、FVPはこれまで熊本県内において、大学発スタートアップの事業化支援や経営人財マッチングのサポートなどに取り組んできました。

FVPは、ベンチャーキャピタルとしての熊本県内スタートアップへの資金提供にとどまらず、事業化支援や事業成長に向けた地域企業との連携、グループネットワークの活用等を通じて、スタートアップの挑戦を中長期的に支えていきたいと考えています。

今後も熊本県と連携し、熊本から新たに生まれるスタートアップや、次の成長ステージを目指す挑戦を後押しする取り組みを進めてまいります。熊本を拠点とした事業に取り組むスタートアップの皆さまとともに、持続的な成長につながる環境づくりに貢献してまいります。

FFGベンチャービジネスパートナーズの取り組みについて

FFGベンチャービジネスパートナーズは、ふくおかフィナンシャルグループ傘下のベンチャーキャピタルとして、投資対象は九州に留まらず、成長可能性を有するスタートアップへの投資および成長支援に取り組んでいます。また、九州各県の大学や自治体と連携し、スタートアップの創出・育成にも注力しています。

- 九州エリア内の大学発技術シーズやスタートアップに対するギャップ資金の提供や創業/経営人材マッチングのサポート- 九州・沖縄・山口20大学で構成する「オール九州・沖縄スタートアップエコシステムプラットフォーム「PARKS（パークス）」の運営- 九州大学・九州工業大学・長崎大学・熊本大学などと連携したアントレプレナーシップ教育プログラムの提供

FVPについて

ふくおかフィナンシャルグループ傘下のベンチャーキャピタルとして、地域経済の活性化や新産業の創出に資するスタートアップをご支援しています。投資対象は九州に留まらず、国内外の最先端スタートアップへの投資を行うとともに、スタートアップを九州経済に橋渡しすることにより、地域企業の事業成長へ寄与していくことを目的とした取り組みを行っております。